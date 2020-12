Žádné nadávky, rasismus nebo střet zájmů. Vondráček chce pro poslance etický kodex

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček chce pro dolní komoru prosadit etický kodex. Předpis by zákonodárce zavazoval k základním standardům žádoucího chování. Podnětem k předložení normy bylo doporučení Rady Evropy. Oslovené protikorupční organizace kodex vítají, upozorňují však i na několik jeho nedostatků. Předpisem se sněmovna zabývala na svém posledním jednání.

"Z hlediska obecného má etický kodex pozitivní dopad na celou společnost prostřednictvím posílení vlády práva, jestliže dojde k určité kodifikaci toho, čemu se říká dobré chování. Posiluje se právní vědomí veřejnosti a zejména s ohledem na silné mediální pokrytí nás, členů Poslanecké sněmovny, a jejich výraznou viditelnost ve vztahu k veřejnosti, může etický kodex zlepšit vnímání Poslanecké sněmovny," uvedl Vondráček ke smyslu kodexu.

Předpis odráží snahu kultivovat parlamentní prostředí, na níž se shodla Skupina států proti korupci při Radě Evropy (organizace 47 evropských států vzniklá roku 1949, nemá nic společného s EU, pozn. aut.). Skupina tento kodex doporučila přijmout všem členským zemím včetně Česka. Zákonodárci podle ní nemají pouze dodržovat legislativu, ale svým chováním náležitě reprezentovat význam volené funkce.

"Poslanci mají povinnost nejen ctít literu zákona, ale také jít společnosti jako celku příkladem svou nezkorumpovatelností prostřednictvím zavedení a prosazování svých vlastních kodexů chování," zní doporučení Skupiny států proti korupci. Etický kodex už přijali poslanci ve Francii, Německu, Polsku, Litvě, Lotyšsku či Lucembursku. Z vlastní iniciativy o něm čeští zákonodárci jednali už v letech 2005 a 2012, ale v platnost nevstoupil.

Devět standardů slušného chování

Kodex definuje devět hodnot, které by měli poslanci dodržovat (viz fotogalerie). Jsou jimi například ohleduplnost, hospodárnost nebo čestnost. Předpis by jim také ukládal, aby se vyvarovali střetu zájmů. Vondráček v důvodové zprávě k návrhu kodexu připomíná, že úprava střetu zájmů vychází ze stávající české legislativy. Třeba pro premiéra Andreje Babiše by se nic nezměnilo, protože svůj holding Agrofert vložil do svěřenských fondů.

Podle zásady hospodárnosti by poslanci nesměli zaměstnávat své příbuzné coby asistenty. Finanční náhrady by museli čerpat jen pro skutečné potřeby výkonu mandátu. "To obzvláště platí tam, kde by poslanec využíval veřejných zdrojů určených pro řádný výkon funkce k saturování osob, které nesplňují odborné a morální předpoklady pro spolupráci s poslancem," uvádí Vondráček v důvodové zprávě.

Předpis by také poslance nabádal k čestnosti, tedy aby se ve svém vystupování snažili být příkladem občanům a důstojně zastupovali zákonodárnou moc. Kodex by apeloval i na ohleduplnost. Podle ní by poslanci měli vést diskuse se svými názorovými oponenti ve vší vážnosti a zdržet se jakýchkoliv urážek.

"Poslanec se zejména vyhýbá nepřiměřeným projevům emocí, vulgaritám a sexistickým, diskriminačním či znevažujícím vyjádřením vůči jednotlivci či osobám z jiných skupin a menšin. Jedná se o osoby jiného etnického původu, barvy pleti, rasy, víry a náboženství, sexuální orientace, zdravotního postižení, věku nebo politického a světového názoru," stojí v důvodové zprávě.

Zloději, estébáci a jedna hra na kytaru

Zmíněná část kodexu by dramaticky proměnila stávající podobu jednání sněmovny, která jsou často vyhrocená a provázená osobními útoky. Andrej Babiš (ANO) a Miroslav Kalousek (TOP 09) si přímo na plénu v minulosti vyměnili několik urážek jako "estébák" či "zloděj zlodějská". Poslanec SPD Lubomír Volný zase výkřikem "Pojďte ven!" vyzval Jana Birkeho k fyzické konfrontaci.

Sám předseda Vondráček jednou zahájil jednání dolní komory parlamentu vztyčeným prostředníčkem a mimo zasedání zákonodárců po večírku ve sněmovním baru vyskočil na řečnický pult a hrál na kytaru. V minulosti počastoval zdviženým prostředníčkem své sněmovní kolegy také někdejší premiér Mirek Topolánek.

Kodex ukládá zřídit v Kanceláři Poslanecké sněmovny Etickou komisi. Tvořila by ji trojice zaměstnanců kanceláře, kteří by byli poslancům k dispozici coby poradci. "Hlavními úkoly Etické komise jsou etické poradenství poslancům, metodické vedení oblasti etiky v Poslanecké sněmovně a vzdělávání zaměřené na etiku dovnitř i navenek Poslanecké sněmovny ve formě specializovaných školení, seminářů či konferencí," píše Vondráček.

Protikorupční organizace iniciativu předsedy sněmovny vítají. Shodují se v tom, že by přijetí předpisu a jeho dodržování mohlo zlepšit politickou kulturu a posílit pozici Poslanecké sněmovny v očích veřejnosti. Vznáší však i kritické připomínky. Podle Transparency International by se kodex ohledně střetu zájmů neměl omezovat jen na odkaz na dodržování zákonů, ale apel prohloubit i do etické roviny nad rámec legislativy.

Silnější role Etické komise

Transparency si také všímá, že kodex není vymahatelný a nepočítá se sankcemi za jeho porušení. V tomto ohledu by se podle ní měla angažovat Etická komise. "Lze si představit doplnění mechanismu, dle kterého by zřízená etická komise mohla alespoň konstatovat porušení kodexu a svůj závěr zveřejnit či ho předložit na projednání mandátového výboru či pléna sněmovny," řekl Aktuálně.cz právník Transparency Jan Dupák.

Organizace Oživení upozorňuje na to, že kodex by byl pro poslance zavazující už jeho zvolením. Podle Oživení by měl větší váhu, kdyby se k němu zákonodárce přihlásil i podpisem. A bez námitek není ani to, že by etickou komisi tvořili "jen" zaměstnanci sněmovní kanceláře. "Tuto činnost by měly dělat osoby s dostatečným morálním kreditem, veřejně respektované a některé z nich by měly mít již ideálně i samy politickou zkušenost," dodá organizace Oživení.

Ohleduplný poslanec Deník Aktuálně.cz přináší vybrané hodnoty, které coby žádoucí standard chování poslanců definuje Etický kodex poslance Parlamentu České republiky:



Střet zájmů

Poslanec při výkonu své funkce upřednostňuje veřejný zájem. Zdrží se jakéhokoliv jednání, které by vedlo k osobnímu prospěchu jeho nebo osob jemu blízkých. Jedná tak, aby se při výkonu své funkce nedostal do postavení, ve kterém by byl zavázán nebo se cítil zavázán oplatit dar, službu či laskavost, které mu byly prokázány. Čestnost

Poslanec při plném zachování práva na kultivovanou kritiku vždy jedná čestně, je poctivý a pravdomluvný, usiluje o to být vzorem občanům České republiky a důstojným nositelem moci zákonodárné. Hospodárnost

Poslanec svědomitě nakládá s majetkem státu v souladu se zásadou účelné, hospodárné a efektivní správy a nezneužívá jej k soukromým nebo stranickým účelům. Spolupracuje pouze s osobami, které splňují odborné i morální předpoklady pro takovou činnost. Striktně se vyhýbá jakémukoliv protežování rodinných příslušníků a osob, s nimiž jej pojí nebo v minulosti pojila osobní vazba

Platforma Rekonstrukce státu, stejně jako Transparency, postrádá podrobnější pokyny, jakých vedlejších činností by se měli poslanci zdržet, jakými pravidly při jednání s lobbisty se řídit nebo jak vystupovat po skončení mandátu. "Pokud by byl skutečně projednán a prodiskutován na dostatečně široké platformě, může pak být respektován i širokým spektrem poslanců," řekla Aktuálně.cz ke kodexu mluvčí Rekonstrukce státu Tereza Krištofová.

Právě kvůli potřebě důkladné debaty předseda Vondráček jednání o etickém kodexu nechal přerušit. Důvodem byl nedostatek poslanců, kteří se schází kvůli koronavirové krizi v polovičním počtu. Sněmovna by se měla ke kodexu vrátit za dva měsíce. "Mám zájem na tom, aby byl přijat širokou shodou minimálně v rozsahu ústavní většiny," deklaroval předseda sněmovny.