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Domácí

Auto s řidičem pro Pavlovu tchyni? Hrad tvrzení odmítl a vysvětlil, jak to je

Daniel Kraus
Daniel Kraus
Daniel Kraus
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Hradní domeček a k tomu údajně ještě auto s řidičem. Na síti X se objevila informace, že Kancelář prezidenta republiky nově zajišťuje Evě Pavlové i dopravu pro její matku. Aktuálně.cz se proto obrátilo s dotazem na Hrad. Ten tvrzení odmítl a připomněl, že podobné zázemí měli v minulosti i příbuzní Miloše Zemana.

Eva Pavlová, Petr Pavel
Matka první dámy Evy Pavlové, prezidentova tchyně, kvůli zdravotnímu stavu bydlí v hradním areálu. Podle některých informací měla mít k dispozici také auto s řidičem, Hrad to však odmítá.Foto: Reuters
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Matka první dámy Evy Pavlové a tchyně prezidenta Petra Pavla má mít na Pražském hradě k dispozici nejen bydlení, ale také auto s řidičem – alespoň s takovou informací ve středu odpoledne přišel novinář Luboš Procházka na síti X.  

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„Maminka první dámy Evy Pavlové, která žije v hradním domku zvaném Kovárna, na základě nového rozhodnutí Kanceláře prezidenta republiky dostala k dispozici od KPR auto s řidičem. Hrad jí tak platí nejen bydlení v areálu v blízkosti rodiny, ale nyní i dopravu přiděleným vozem. Zdrojem informací je důvěryhodný zdroj z KPR,“ uvedl Procházka. 

Aktuálně.cz se proto obrátilo na Kancelář prezidenta republiky (KPR) s dotazem, zda může informaci vyvrátit. Hrad ji označil za nepravdivou.

„Tato informace není pravdivá. Kancelář prezidenta republiky žádné rozhodnutí o přidělení auta s řidičem mamince první dámy nepřijala a žádné auto jí přidělené není,“ sdělil redakci jednoznačně mluvčí prezidenta Daniel Drake. 

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Zároveň vysvětlil, proč Pavlova tchyně v areálu vůbec pobývá. „Maminka první dámy, vzhledem ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu, využívá prostory v blízkosti prezidentského páru,“ vysvětlil mluvčí. 

Hrad zároveň upozornil, že nejde o žádnou novinku, ale k podobnému účelu prostory sloužily i za Miloše Zemana. „Stejné prostory využívala také maminka předchozí první dámy, paní Zemanové, stejně jako i dcera bývalého prezidenta Zemana,“ dodal Drake. 

První dáma Eva Pavlová
Matka Evy Pavlové kvůli zdravotnímu stavu využívá prostory v hradním areálu v blízkosti prezidentského páru.Foto: Tomáš Fongus

Potřebuje pomoc rodiny 

Bydlení maminky první dámy na Hradě přitom není žádnou novinkou. Už v prosinci 2023 informoval Blesk, že se po lékařském zákroku přestěhovala do domku nedaleko Lumbeho vily, kterému se říká Kovárna.  

Tehdejší mluvčí Hradu Mária Pfeiferová její pobyt potvrdila. „Maminka Evy Pavlové je po lékařském zákroku a potřebuje pomoc rodiny a úzký kontakt s blízkými. Bude proto obývat prostor, který náleží k Lumbeho vile,“ uvedla. 

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Podobné rodinné zázemí na Hradě není výsadou současného prezidenta. V Lumbeho vile bydleli už Václav Klaus a po něm Miloš Zeman s manželkou Ivanou a dcerou Kateřinou.  

Štáb Miloše Zemana - celý den
Podle Hradu využívaly stejné prostory v hradním areálu také manželka a dcera bývalého prezidenta Miloše Zemana.Foto: Jakub Plíhal

Ta později pobývala také v budově zvané Novogotika. Podle informací Blesku se právě tam měli stěhovat i synové Petra Pavla, Hrad ale tehdy tuto možnost odmítl. 

Lumbeho vila, kterou nyní obývají Petr a Eva Pavlovi, sloužila jako prezidentské bydlení už za Václava Klause. Miloš Zeman si ji vybral po svém nástupu do funkce v roce 2013. Ke konci jeho mandátu v ní podle médií pobývala především jeho manželka Ivana, zatímco prezident trávil většinu času v Lánech. 

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