Vláda chce zjednodušit zadávání zakázek. Chtějí legalizovat zlodějny, zní z opozice

Zadávání veřejných zakázek by mohlo být za naléhavých okolností jednodušší. Při využití jednacího řízení bez uveřejnění by zadavatelům odpadla vzhledem k nutnosti uzavřít smlouvu co nejrychleji část administrativy. Sněmovna by ve středu měla podle doporučení správního výboru schválit vládní novelu, která změny přinese. Předlohu kritizují opoziční poslanci i protikorupční organizace.