Vláda chce zjednodušit zadávání zakázek. Chtějí legalizovat zlodějny, zní z opozice

Zadávání veřejných zakázek by mohlo být za naléhavých okolností jednodušší. Při využití jednacího řízení bez uveřejnění by zadavatelům odpadla vzhledem k nutnosti uzavřít smlouvu co nejrychleji část administrativy. Předlohu kritizují opoziční poslanci i protikorupční organizace. Nechtěli také, aby se projednávala v režimu legislativní nouze. K tomuto názoru se nakonec přidalo i ANO.