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Domácí

„Žádáme vysvětlení.“ Odboráři z Národní galerie zaslali Klempířovi otevřený dopis

ČTK

Odborová organizace Národní galerie Praha (NGP) zaslala ministru kultury Otu Klempířovi otevřený dopis, ve kterém žádá vysvětlení jeho kroků vůči galerii. Odboráři ministra vyzvali zejména k zodpovězení otázek o způsobu rozhodování kolem výběru nového vedení instituce. Klempíř letos v březnu odvolal ředitelku Alicji Knastovou, výběrové řízení na jejího nástupce v červnu zrušil a chce ho opakovat.

Oto Klempíř, ministr kultury
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy)Foto: HN - Lukáš Bíba
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Do zrušeného výběrové řízení se podle ministra přihlásilo pět uchazečů. Do druhého kola postoupili tři kandidáti - ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu (Gavu) Marcel Fišer, pověřená ředitelka NGP Olga Kotková a ředitel Alšovy jihočeské galerie Aleš Seifert. Výběrová komise doporučila ministrovi dva uchazeče k závěrečnému posouzení.

„Ukázalo se však, že důraz na mezinárodní rozměr, schopnost prosadit Národní galerii Praha v evropském a světovém kontextu a přinést skutečně ambiciózní zahraniční vizi nebyl při výběru akcentován v takové míře, jakou ministerstvo považuje za zásadní,“ sdělil tehdy Klempíř.

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„Ministerstvo kultury pod Vaším vedením dosud neučinilo žádné oficiální vyjádření, které by tento krok srozumitelně vysvětlilo. Zaměstnanci instituce, odborná i široká veřejnost tak zůstávají odkázáni na mediální úniky, spekulace a dílčí vyjádření poskytovaná novinářům. Považujeme za nešťastné, že jedna z nejvýznamnějších sbírkových institucí v České republice je řízena způsobem, který vyvolává více otázek než odpovědí,“ napsali odboráři v dopise, který odeslali ministrovi 10. července.

K pátku podepsalo 63 zaměstnankyň a zaměstnanců NGP. Klempíř na něj zatím neodpověděl.

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Odboráři ministra také žádají o vysvětlení záměru budovat nový výstavní prostor v době, kdy podle nich galerie řeší chronické podfinancování, výstavbu depozitáře v Jinonicích, dokončení rekonstrukce paláce Kinských či další etapy obnovy Československého pavilonu v Benátkách. Náklady na první etapu stavby depozitáře NGP se loni odhadovaly na 2,2 miliardy korun. Bez nového depozitáře nelze přikročit k rekonstrukci Veletržního paláce, kde NGP sídlí.

Národní galerie si letos připomíná 230 let od svého založení, které se váže ke vzniku Společnosti vlasteneckých přátel umění z 5. února 1796. V hlavním městě má šest budov se stálými expozicemi nebo výstavami, výstavy pořádá také ve Valdštejnské jízdárně, která patří Senátu. Galerie spravuje nejrozsáhlejší sbírku výtvarných děl v Česku, od antiky až po současnost.

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