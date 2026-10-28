Zadal milionovou zakázku bez soutěže. „Řešíme přírodní katastrofu,“ děsil pak ministr

Do voleb zbýval měsíc, když Filip Turek a Igor Červený, motoristický tandem vládnoucí ministerstvu životního prostředí, začali strašit yperitem a fosgenem na Šumavě. Bylo to jen pár týdnů poté, co firma Dekonta, v níž si drží podíl i Klára Sovová, neúspěšná kandidátka Motoristů na pražskou primátorku, dokončila průzkum lokality. Za ten si od resortu nechala zaplatit více než tři miliony korun.
Doprava a ubytování zaměstnanců vyšlo i s daní na 290 tisíc korun, práce protipožární asistence na 212 tisíc a pyrotechniků na 133 tisíc. I tyto položky jsou součástí kontraktu, jejž ministerstvo životního prostředí uzavřelo 12. června 2026 se společností Dekonta.
Jak vyplývá z Registru smluv, celková hodnota obchodu podepsaného za resort ředitelkou Alexandrou Skopcovou činila 3,2 milionu korun. A i když přílohy dokumentu byly začerněny, je z něj zřejmé, že „průzkumné práce zaměřené na zjištění rozsahu a objemu antropogenního znečištění“ se týkají bývalého vojenského újezdu Dobrá Voda.
Konkrétně tedy cvičiště chemického vojska. To se až do konce 80. let nacházelo mezi zaniklými šumavskými usedlostmi Zhůří a Stará Huť. Když se chtěl reportér deníku Aktuálně.cz samotné Alexandry Skopcové zeptat na kontrakt, reakce byla strohá. „Ne, obraťte se na tiskové oddělení,“ opáčila jen do telefonu.
To pak po opakovaném dotazu potvrdilo, že Dekonta získala smlouvu bez otevřené soutěže. „Důvody přímého zadání zakázky na průzkum území vycházejí z interního předpisu ministerstva životního prostředí. Směrnice umožňuje výjimku pro přímé zadání, v tomto konkrétním případě z důvodu závažného bezpečnostního a environmentálního rizika,“ potvrzuje Jana Schillerová, mluvčí resortu.
Vojáci popisují, co právě na Šumavě provádějí:
„Jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu, kterou podle zákona není ministerstvo povinno zadat v zadávacím řízení. I při jejím zadávání však ministerstvo vycházelo ze zásad transparentnosti a přiměřenosti podle zákona,“ pokračuje Schillerová.
Reportér deníku Aktuálně.cz se v uplynulých dnech na pražském veletrhu Future Forces Forum pokoušel na stánku kontaktovat i samotnou firmu Dekonta. Jedna z jejích zaměstnankyň tam ale novináři řekla, že společnost na informace k očistě Šumavy vyhlásila embargo.
„Naše zakázky a jejich výsledky stojí na odbornosti, zkušenostech a odpovědnosti našich pracovníků. Odmítáme proto, aby politické souvislosti poškozovaly odbornou reputaci a dobré jméno společnosti,“ oznámil už dříve Karel Petrželka, generální ředitel Dekonty.
Faktem nicméně je, že současné vedení ministerstva životního prostředí a samotnou firmu propojuje Klára Sovová. Krkonošská boudařka totiž za Motoristy neúspěšně kandidovala na pražskou primátorku. Až do června 2026 fungovala v radě Dekonty, dodnes si v ní drží 7,5procentní vlastnický podíl.
„Paní Klára Sovová je minoritní akcionářkou společnosti od roku 2000. Z pozice minoritního akcionáře se nikdy nepodílela na rozhodování o jednotlivých zakázkách ani na řízení běžného chodu společnosti,“ uvádí Petrželkovo prohlášení.
„Nová látka na principu fosgenu“
Právě letní průzkum v lokalitě národního parku Šumava za 3,2 milionu korun nejspíš stál na začátku příběhu, který letos 8. září vyhrotil poslanec Filip Turek (Motoristé).
Ten nejdříve začal tvrdit, že kvůli nečinnosti jeho předchůdců na ministerstvu životního prostředí uniká do šumavské půdy yperit. Pak prohlásil, že jde o fosgen. A poté se opravil znovu – že jde o látky, jež by se při požáru změnily ve fosgen.
„Vedení ministerstva v tento moment řeší přírodní katastrofu,“ přidal se pak Igor Červený (Motoristé), ministr životního prostředí. „Jsou to velmi nebezpečné toxické látky, například rtuť či arsen. Kdyby na tom území společně začaly pracovat, vytvořili bychom novou látku na principu fosgenu,“ popsal Červený.
Zatímco Turek s Červeným působili velmi tragicky a z jejich slov by se zdálo, že objevili neznámou a rychle tikající ekologickou zátěž, přímo na Šumavě ale jejich výstupy vyděšení nevyvolaly. Alespoň tedy podle lidí, s nimiž tam reportér deníku Aktuálně.cz na začátku října hovořil.
„To se tady ví“
Několik stovek metrů silnice do Prášil pokrývají dlažební kostky. Ty jsou připomínkou dob vojenského újezdu Dobrá Voda, který Československá lidová armáda zřídila na začátku 50. let. Kousek od obce bylo cvičiště se střelnicí pro těžkou vojenskou techniku. Protože asfalt by projíždějící tanky roztrhaly, cesta byla vykostkovaná.
V centru obce, jen pár desítek od vybourané parcely, kde stávala rota pohraniční stráže, se krčí nízký pomník. Ten připomíná všechny původní obce, které po roce 1945 zanikly. Mezi nimi i Zhůří a Staré Hutě – tedy místa, v jejichž okolí dnes podle ministra Červeného bují přírodní katastrofa.
„To se tady ví, že tu armáda měla chemikálie,“ mávne rukou nad novinářovou otázkou dvojice mužů. Před blížící se zimou nakládají na traktor naštípané dříví. „Přišel jsem sem v roce 1963 dělat lesáka, armáda mi tu postavila domek, dobře se tu žilo,“ dává se do řeči ten starší z obou mužů. „Za armády tu bylo daleko líp,“ vrací se do reality před rokem 1989. A proč? „Nebyl tu takový binec,“ vysvětluje.
Podle jeho mladšího kolegy není pro nikoho místního žádným překvapením, že totalitní vojsko v této oblasti Šumavy zanechalo nebezpečné chemické dědictví. „To se ví, že tam hodně věcí zůstalo,“ tvrdí.
„Dokonce znám lidi, kteří ty ampulky našli,“ překvapuje novináře. Jak k objevu došlo? „Byly uloženy v prostoru v podzemí a propadl se tam strop,“ přibližuje s polenem v ruce.
Podle Pavla Valdmana (SNK), starosty Hartmanic, se v prvních dnech po výstupu Filipa Turka a Igora Červeného začala řada místních ptát, jestli nejsou ohroženy vodní zdroje. A situace prý znervózňovala i houbaře. „Pokoj v duši,“ popisuje Valdman, jaká situace vládne v téhle části Šumavy po konci turistické sezony nyní.
„Vojenský prostor po chemických jednotkách byl vždycky problematický,“ říká Valdman. V místech nálezu chemikálií se prý nyní kromě nařízeného vojenského průzkumu i klestí. „Dochází ke kácení, má se dělat nová přístupová cesta,“ upřesňuje Valdman s tím, že právě po ní by se měla odvážet kontaminovaná hlína.
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) už na začátku září uvedl, že podle posledního průzkumu Dekonty by se v lokalitě mělo nacházet tisíc tun znečištěné zeminy.
„Dále přes 200 sudů, desítky velkokapacitních nádob a stovky malých nádobek,“ vypočítal ještě Červený, co všechno bude třeba zlikvidovat. „Nevylučujeme, že se na místě nachází válečná pyrotechnika,“ doplnil.
Čtyři etapy
Vláda proto na místo vyslala vojáky. Ženijní a chemické jednotky nyní místo a nálezy analyzují, aby bylo jasné, jaké kroky podniknout dál. Původní záměr kabinetu, že by armáda provedla kompletní očistu, se hned od začátku rovnal fantasmagorii. Takové schopnosti ozbrojené síly nemají.
„Ministerstvo obrany připravuje ve spolupráci se Správou národního parku Šumava výběrové řízení na zhotovitele sanace,“ přibližuje mluvčí Jana Schillerová. Igor Červený původně chtěl, aby i tuto zakázku přímo a ve zrychleném řízení získala Dekonta.
Do takového scénáře ale zasáhl premiér Andrej Babiš. Nejdřív proto proběhne průzkum trhu, jaké jiné firmy by kontrakt mohly zvládnout. Podle propočtů Červeného totiž nejde o nic malého. Samotná sanace by si měla vyžádat 192,4 milionu korun, dalších 30 milionů pak ostraha lokality.
Práce jsou nyní rozděleny do čtyř etap a končit by měly až v červnu 2028. Do letošního 6. listopadu by armáda měla podle ministra Červeného obstarat sanaci nejrizikovější lokality a vyvezení všech sudů a velkokapacitních nádrží.
V druhé etapě na jaře roku 2027 má dojít k odvozu kontaminované zeminy a odstranění objektů po Československé lidové armádě, v nichž nádoby byly uloženy. Na podzim se pak počítá se sanací okolních lokalit.
„Sovová mě nezajímá.“ A pak s ní točil videa
Ihned poté, co poslanec Filip Turek a po něm i sám ministr Igor Červený začali v září o nálezu veřejně mluvit, objevily se spekulace, zda tím kromě přihrání zakázky Dekontě nechtějí před blížícími se komunálními volbami také zviditelnit Motoristy.
„Měsíc před volbami vytahovat něco takového mi připadá jako nesmysl. Já sám se vůbec neúčastním voleb do Prahy ani do jiného města, jsou mi ty volby úplně ukradené,“ odmítl Turek v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz.
A věděl o vazbě Dekonty a Kláry Sovové? „Já jsem paní Sovovou viděl dvakrát v životě. Nezajímá mě vůbec žádná kandidátka do pražských ani jiných voleb. Mně je komunální politika úplně ukradená,“ odpověděl ještě.
Nicméně jak ukázal následující vývoj, Sovová ani obecní volby mu zas tak úplně ukradené nebyly. S kandidátkou na pražskou primátorku natočil hned několik videí, v nichž ji podpořil. Ani to ale nepomohlo. Nejmenší vládní strana získala v metropoli s heslem „Hrozní jsme“ pouze 2,91 procenta hlasů.
Turek si půjčil limuzínu a vyrazil do volebního štábu, aby sledoval prohru Motoristů:
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