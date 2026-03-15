Začínají zápisy dětí do mateřských škol, potrvají do poloviny dubna. O konkrétním termínu rozhoduje ředitel školy spolu se zřizovatelem. Informace o termínech zveřejňují školy zpravidla na svých webových stránkách.
Nárok na přijetí do mateřské školy mají všechny děti starší tří let. V některých regionech je pro děti ve školkách málo míst, kapacity zabírají i děti, které měly odklad povinné školní docházky.
Zápisy do školky se letos konají dříve, změnu přinesla novela školského zákona, která změnila i termín a pravidla zápisu k povinné školní docházce. Loni se zápisy do mateřských škol konaly v první polovině května.
Pro pětileté děti je předškolní vzdělávání od roku 2017 povinné. Zápis je nezbytný i v případě, že se budou předškoláci starší pěti let vzdělávat doma nebo například v dětské skupině. Děti, kterým bude před začátkem školního roku pět let, mají zároveň přednostní právo na přijetí do mateřské školy v místě svého bydliště.
Docházka dětí do mateřské školy zvyšuje podle odborníků šance dětí na vyšší vzdělání, zároveň umožňuje rodičům dřívější návrat do práce. Předškolní vzdělávání podle odborníků například rozvíjí způsob, jak děti vnímají problémy a tvořivě je řeší.
Mateřské školy stejně jako základní přijímají přednostně děti ze spádových oblastí. V případě, že pro děti kapacita zařízení nestačí, rozhoduje o přijetí los. Některé mateřské školy využívají možnosti elektronického předzápisu, který by měl rodičům i školám usnadnit administrativu, řádný zápis v MŠ ale nenahrazují.
Zejména v sociálně znevýhodněných regionech začínají děti podle České školní inspekce chodit do školek až v pěti letech. Nejvyšší podíl těchto dětí je na Mostecku a Chebsku, kde se jedná až o 20 procent dětí, uvedla inspekce ve výroční zprávě za školní rok 2024/2025.
V některých městech, obcích a městských částech je pro děti ve školkách nedostatek míst. Kapacity zabírají i děti s odkladem povinné školní docházky. Podíl šestiletých a starších dětí, které v minulém školním roce nadále navštěvovaly mateřskou školu, se podle inspekce meziročně snížil na z 18 na 16 procent.
V Česku je podle statistiky ministerstva školství asi 5400 mateřských škol. V minulém školním roce do nich chodilo asi 360 400 dětí.
