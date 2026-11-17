Položit květiny přišel i ministr školství Robert Plaga:
Začínají oslavy 17. listopadu, na Národní letos bude chybět premiér
Česko si 17. listopadu připomíná výročí sametové revoluce a Den boje za svobodu a demokracii. Hlavní program s názvem Korzo Národní se uskuteční od 10 hodin na Národní třídě a nabídne koncerty, debaty, živé podcasty, divadlo i výstavy. Lidé si ale budou připomínat listopadové události i na dalších místech republiky. Sledujte je s námi v online reportáži.
Na Národní třídu přišli zapálit svíčku zástupci ANO, mezi nimi byli šéfka klubu Táňa Malá, poslanec Denis Doksanský a místopředseda Sněmovny Patrik Nacher.
U pamětní desky 17. listopadu na Národní třídě lidé des ráno položili první věnce. Už od noci před Kaňkovým domem planou desítky svíček, stojí zde čestná stráž sokolů a skautů. Poblíž stojí muž s transparentem, který odkazuje na minulost premiéra Andreje Babiše (ANO) před rokem 1989.
Své věnce zde položily Česká advokátní komora, která v domě sídlí, a pořádající iniciativa Díky, že můžem. Hned ráno se zde poklonili Svobodní. Leží tu i věnec se stuhou Poslanecké sněmovny ČR. Nedoručil ho žádný z politiků, ale zřejmě některá ze zaměstnankyň.
Premiér Andrej Babiš (ANO) míní, že 17. listopad je mimo jiné o možnosti svobodně říkat pravdu a nebýt za ni popotahován nebo zvolit si jednou za čtyři roky vládu, kterou lidé chtějí. Uvedl to dnes na síti X. Poděkoval mladým, kteří za svobodu bojovali v letech 1939 i 1989. Vyzval lidi, aby se nehádali a oslavovali Českou republiku. Oslav se Babiš osobně neúčastní, odjel na vládní návštěvu Izraele.
"V tento den se opakovaně psaly dějiny naší země. Proto dnes slavíme krásný svátek, který je o svobodě. O možnosti říkat svobodně pravdu a nebýt za ni popotahován. O svobodě nebát se říct, co si myslíme. O svobodě si jednou za čtyři roky zvolit vládu, jakou chceme," napsal Babiš. Česko je podle něj zemí, kterou může Čechům většina světa jen závidět.
Na místo se přišel poklonit předseda Svobodných Libor Vondráček.
Premiér Andrej Babiš na Národní třídu dnes nedorazí kvůli pracovní cestě do Izraele. Presto se na místě piety objevil jeho odpůrce i s transparentem.
Lidé přichází od rána na místo zapalovat svíčky.
V sedm hodin ráno už na Národní třídě svítila řada svíček. Dění na místě se zatím nese ve znamení příprav na celodenní akce.
Policejní mluvčí Eva Kropáčová připomněla zákaz používání dronů v centru Prahy, v zastavěné oblasti nebo nad lidmi. „V žádném případě nebude tolerováno jakékoli použití bezpilotního prostředku a policisté to budou na místě vždy řešit,“ zdůraznila.
Dopoledne se v Praze uskuteční pietní akty tradičně před Hlávkovou kolejí, kde pobýval student medicíny Jan Opletal, kterého stála život účast na protinacistické demonstraci. Další vzpomínka na oběti 17. listopadu 1939 se uskuteční v ruzyňských kasárnách. Oběti komunismu bude možné uctít také u jejich petřínského památníku. Odpoledne je na programu oslav mimo jiné už tradiční Koncert pro budoucnost, který bude v dolní části Václavského náměstí a stejně jako v předchozích letech přinese více než pětihodinový kulturní program s připomínkou hodnot svobody a demokracie.
Jak se zrodil Mezinárodní den studentstva a proč se váže právě k datu 17. listopadu?
Pražský dopravní podnik informoval, že v úterý od 10:00 do 22:00 posílí metro linky A mezi stanicemi Dejvická a Želivského a od 04:30 do půlnoci obousměrně přeruší provoz tramvají v úseku Lazarská - Spálená - Národní - Újezd. Tramvajové linky 2, 9, 18, 22 a 23 proto pojedou odklonem. Mezi 10:00 a 22:00 DPP zavede tramvajovou linku 27, která pojede z Braníka přes Palackého náměstí a Staroměstskou na Letnou.
Kvůli akcím k připomenutí pádu totality v roce 1989 i perzekuce studentů za nacistické okupace v roce 1939 bude podle policejní mluvčí uzavřeno pro dopravu centrum Prahy, včetně Národní třídy, kde se bude konat již tradiční Korzo Národní. V průběhu pochodů pak budou policisté uzavírat i nejbližší okolí jejich trasy. Třeba odpolední průvod satirických masek ztvárňujících aktuální společenské problémy je naplánován z Kampy přes Karlův most, Staroměstské náměstí a Národní třídu ke Kampusu Hybernská.
Na bezpečnost a veřejný pořádek v Praze při úterních oslavách 17. listopadu dohlédnou stovky policistů. Při rozsáhlých bezpečnostních opatřeních budou při shromážděních, pietních akcích nebo koncertech vidět také policisté s dlouhými zbraněmi a balistickou ochranou. V centru je rovněž zakázáno létání dronů, řekla dnes policejní mluvčí Eva Kropáčová. Současně doporučila, aby lidé do centra přijeli městskou hromadnou dopravou, zejména metrem. Dopravní podnik (DPP) kvůli akcím posílí provoz na jeho lince A a změní trasu tramvajových linek, zatímco v úseku Újezd - Lazarská tramvajový provoz přeruší.
Premiér Andrej Babiš (ANO), kterého opozice kritizuje za neúčast na akcích kvůli cestě do Izraele, plánuje položit květiny u lavičky Václava Havla v areálu Telavivské univerzity.
Pietní akty se v Praze budou dopoledne tradičně konat před Hlávkovou kolejí, kde pobýval student medicíny Jan Opletal, kterého stála život účast na protinacistické demonstraci. Další vzpomínka na oběti 17. listopadu 1939 se uskuteční v ruzyňských kasárnách. Oběti komunismu bude možné uctít také u jejich petřínského památníku. Další akce se odehrají tradičně na Albertově. Tradiční oslavy čekají i Brno, Ostravu nebo Hradec Králové.
Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva dnes v Česku připomene řada akcí napříč regiony. Centrum oslav 37. výročí sametové revoluce bude tradičně na Národní třídě v Praze, kde se odehraje celodenní program nazvaný Korzo Národní v rámci celorepublikového Festivalu svobody. Vzpomínat se bude na pád totality v roce 1989, ale i na perzekuci studentů za nacistické okupace v roce 1939.
Vážení čtenáři, vítáme vás u online reportáže k oslavám Dne boje za svobodu a demokracii, které se uskuteční napříč celou republikou. Oslavy budou sledovat reportéři Aktuálně přímo v ulicích i z redakce.
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