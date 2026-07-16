Začínají Letní slavnosti staré hudby, zahájí je „zakázaná“ skladba v Emauzích

Letní slavnosti staré hudby ve čtvrtek v kostele Panny Marie a slovanských patronů v Emauzském opatství v Praze zahájí londýnský soubor Stile Antico.
V programu s názvem Legendae sanctorum dvanáctičlenný soubor oživí repertoár z per anglických, franko-vlámských, italských a španělských velikánů renesanční polyfonie.
„Program připravený přímo pro náš festival představí část ‚hudební hagiografie‘ 16. a počátku 17. století a připomene významné postavy křesťanské tradice, které byly vnímány jako vzory zbožného života a o jejichž životech vypráví specifický literární žánr – legendy,“ vysvětluje ředitelka festivalu Josefína Matyášová. Zpívat se bude například ke cti sv. Jakuba, Ondřeje, Cecilie, Kateřiny či Františka z Assisi, od jehož úmrtí letos uplyne rovných 800 let.
Orámují jej Credo z Missa papae Marcelli a Allegriho Miserere mei – díla, která jsou sama o sobě opředena mnohými hudebněhistorickými mýty a legendami. Druhá jmenovaná měla být skladbou určenou pro provádění pouze v Sixtinské kapli a její zapsání a „vynesení“ bylo trestáno hrozbou exkomunikace. Proto byla brzy zahalena tajemstvím a mnozí skladatelé se ji pokusili vyslechnout a poté zpaměti zapsat - mezi nimi Wolfgang Amadeus Mozart nebo Jan Dismas Zelenka.
Soubor Stile Antico patří mezi nejinovativnější vokální uskupení v oblasti staré hudby. Živým pojetím renesanční polyfonie si získal publikum na čtyřech kontinentech. Jeho nahrávky souboru figurují v žebříčcích nejprodávanějších hudebních alb a byla mu udělena řada ocenění. Ansámbl obdržel tři nominace na cenu Grammy.
Letošní ročník festivalu se koná do 5. srpna a nese podtitul Mýty a legendy. Oživí známé mýty, legendy a příběhy, zároveň však připomene pozapomenuté skladatele, díla dosud ukrytá v archivech i osobnosti, jež zanechaly v dějinách hudby nesmazatelnou stopu.
Antické mýty i netradiční nástroje
Druhý koncert nabídne 20. července v zámku Troja nadčasový příběh bájného pěvce Orfea v podání vlámského souboru Scherzi Musicali pod vedením Nicolase Achtena, který se představí nejen jako pěvec, ale i instrumentalista na rozmanité dobové nástroje.
Další večer zavede publikum 22. července do světa antických mýtů. Německý soubor I Zefirelli v Letním refektáři Strahovského kláštera oživí příběh Iásóna a argonautů prostřednictvím instrumentální hudby raného baroka.
Následující koncert 24. července v kostele svatého Šimona a Judy bude patřit španělské houslistce Miriam Hontaně a souboru OBNI, kteří v programu Violino virtuoso představí vrcholná díla italské houslové školy.
Poprvé se na festivalu objeví i mezinárodní projekt Metamorfosi, jenž 27. července propojí hudební tradice Východu a Západu v dialogu inspirovaném antickými Proměnami a zazní v prostorách trojského zámku.
Festivalový program nabídne 30. července návrat do zlatého věku anglické hudby v podání Vittorio Ghielmi Viol Quartet, který v Lobkowiczkém paláci představí repertoár pro gambové consorty včetně děl Henryho Purcella.
Závěrečný koncert v kostele svatého Šimona a Judy bude 5. srpna tradičně patřit rezidenčnímu souboru Collegium Marianum pod vedením Jany Semerádové. Jeho program propojí operní tvorbu Georga Friedricha Händela a Henryho Purcella se světskými kantátami Johanna Sebastiana Bacha.
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