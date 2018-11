Začíná soud s uhlobarony kvůli vytunelování mosteckých dolů. Po dvaceti letech

před 17 minutami

Městský soud v Praze začne v pondělí s odstupem dvaceti let projednávat okolnosti vytunelování Mostecké uhelné společnosti. V kauze je obžalovaná pětice mužů, jež stála za společností Investenergy, která doly koncem devadesátých let ovládla za peníze samotných dolů. A to za pomoci složitě vytvořené struktury firem, do níž obžalovaní vyvedli peníze, které měly doly odložené na zvláštních účtech a měly sloužit na rekultivaci krajiny po těžbě. Soud je naplánovaný až do dubna.

Antonín Koláček, Jiří Diviš, Petr Kraus, Oldřich Klimecký a Marek Čmejla nejdříve za peníze samotných dolů skoupili majoritní balík jejich akcií a ovládli je tak. A o zhruba rok později pak od státu za zlomek skutečné hodnoty odkoupili i zbylý státní podíl. Stát měl tehdy v dolech 46,3 procenta akcií. "Zorganizovali a vytvořili složitou a záměrně nepřehlednou strukturu obchodních společností a jiných právnických osob v zahraničí s cílem zastřít, že oni sami jsou osobami, které fakticky rozhodují za dané právnické osoby a mají z jejich jednání ekonomický prospěch," uvádí obžaloba. Šestým z obžalovaných je bývalý náměstek ministra průmyslu Robert Sýkora, který podle obžaloby obdržel třímilionový úplatek, aby zařídil privatizaci zbylého státního podílu za zlomek jeho skutečné hodnoty. Státní zástupce vyčíslil celkovou škodu na 3,2 miliardy korun, stát jako poškozený si pak přihlásil škodu 8,6 miliardy korun. Sedmým obžalovaným byl bývalý šéf důlních odborů Luboš Měkota, který měl před šesti lety infarkt a zemřel. Premiér a pád přítele z posedu Proces měl začít již druhý říjnový týden, ale soudkyně Silvie Slepičková jej musela odložit, protože se včas nepodařilo doručit předvolánky všem stranám procesu. Konkrétně těm, kterým státní zástupce nechal obstavit majetek. Mezi nimi jsou i zahraniční firmy. "Nyní by již projednávání mělo začít," potvrdila mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci. Jen samotný výrok obžaloby má skoro třicet stránek. V nich žalobce popisuje toky peněz z dolů na účty zahraničních firem a pak jejich cestu zpět do Česka na skoupení akcií firmy. A také to, jak tehdejší náměstek ministra průmyslu Robert Sýkora dostal tři miliony od zbrojaře a lobbisty Pavla Musely. Česká větev Mostecké uhelné jde k soudu. Mezi obžalovanými je muž, který Grossovi pomohl zbohatnout číst článek Musela, který byl navíc přítelem tehdejšího ministra vnitra a pozdějšího premiéra Stanislav Grosse, měl totiž za pět milionů dolarů (tehdy 175 milionů korun) zařídit privatizaci 46procentního balíku dolů do rukou Investenergy. Ten stát odprodal za 650 milionů korun. Sám Musela je po pádu z posedu nesvéprávný s poškozeným mozkem, Gross pak před třemi lety zemřel na ALS neboli amyotrofickou laterální sklerózu. Švýcaři byli rychlejší Soudkyně nařídila zatím jednání na dvacet dní až do půlky dubna. Je přitom zřejmé, že počet jednacích dní před soudem bude několikanásobně delší a není příliš pravděpodobné, že by prvoinstanční verdikt padl do konce příštího roku. Dá se očekávat, že minimálně většinu prvního týdne procesu zaberou úvodní řeči obžalovaných a jejich výslechy. Většina obžalovaných si již přitom vyslechla tresty ve Švýcarsku, kde byli v souvislosti s vytunelováním Mostecké uhelné odsouzeni pro praní špinavých peněz. Federální trestní soud v Bellinzoně je potrestal vězením od roku a čtyř měsíců do čtyř let a čtyř měsíců. Švýcarský nejvyšší soud pak nařídil přezkoumání výše trestů uložených Klimeckému, Divišovi a Čmejlovi, odvolání Koláčka a Krause zamítl. Švýcaři také zablokovali na účtech několik miliard korun. Všichni mají zablokovaný majetek dohromady za více než deset miliard korun.