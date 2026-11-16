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Domácí

Začíná další proměna Hradu. Náhrada za Zemanovy „sruby“ vyjde na desítky milionů

Vítězný návrh nových kontrolních stanovišť od Atelieru HRA.
Vítězný návrh nových kontrolních stanovišť od Atelieru HRA.
Vítězný návrh nových kontrolních stanovišť od Atelieru HRA.
Vítězný návrh nových kontrolních stanovišť od Atelieru HRA.
Vítězný návrh nových kontrolních stanovišť od Atelieru HRA. Srovnání stanovišť před a po výměně.
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Vítězný návrh nových kontrolních stanovišť od Atelieru HRA. |
Foto: Pražský hrad - KPR – Atelier HRA
Pavel Štrunc - redaktor
Pavel Štrunc - redaktor
Jakub Kopřiva
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Po dvou letech od vyhlášení soutěže by se měl Pražský hrad dočkat nových kontrolních stanovišť. První prototyp nové kontrolní budky má být instalován ještě letos, zbytek strážnic by měl být vyměněn v příštím roce. Podle odhadu Správy Pražského hradu by se celková investice do obměny stanovišť měla vyšplhat zhruba k 20 milionům korun.

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Současné kontrolní „sruby“ vyrostly za prezidentování Miloše Zemana v roce 2016. To, že mají být nahrazeny, oznámil Pražský hrad poprvé v prosinci 2024, kdy informoval o tom, že bude vypsána soutěž na novou podobu přístřešků.

Vítězem se nakonec stal Atelier HRA, jak Hrad informoval v půlce července loňského roku. Porota mimo jiné ocenila, že půjde přístřešky snadno přemístit i je libovolně redukovat nebo rozšiřovat o přídavné moduly podle potřeby.

První vznikne Prašný most

„V současnosti se připravujeme na instalaci prvního prototypu nového kontrolního stanoviště na Prašném mostě. Na místě už jsme vybudovali potřebnou technickou infrastrukturu, samotnou montáž prototypu plánujeme do konce tohoto roku,“ uvedla pro Aktuálně.cz Natalie Máchová ze Správy Pražského hradu (SPH).

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Hrad pak počítá s tím, že zbylá kontrolní stanoviště u Hradčanského náměstí, z Opyše a u Královské zahrady se budou instalovat ve druhé polovině roku 2027. K tomu ale ještě bude potřebovat vysoutěžit zhotovitele.

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I proto zatím podle Máchové není jasná výsledná cena obměny budek. „Na výrobu všech kontrolních stanovišť zatím není vybraný zhotovitel, a neznáme tedy přesnou částku. Počítáme s celkovou investicí okolo 20 milionů korun,“ dodala mluvčí.

Vybírali ze tří desítek návrhů

Soutěž o podobu nových přístřešků byla podle Hradu za posledních téměř 30 let první architektonicko-designerskou soutěží, kterou Správa Pražského hradu vyhlásila.

Nakonec se do ní přihlásilo osmadvacet týmů. V užším výběru pak porota rozhodovala mezi pěti návrhy. Důvodem vypsání soutěže bylo podle zástupců SPH to, že zemanovské „sruby“ byly postaveny narychlo a nesplňují některé standardy.

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„Působí nedůstojně, materiál degraduje a především nevyhovují ani technicky. Apelovali jsme na to, aby v celkovém pohledu působila nová stanoviště kultivovaně a spíše nenápadně. Přestože se podle návrhu konstrukce zmenší zhruba na polovinu, splňuje všechny nezbytné technické požadavky,“ uvedl ředitel Správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.

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Podle Víta Šimka z vítězného Atelieru HRA se studio snažilo do historického prostředí Pražského vstoupit s návrhem, který nemá ambici rozšiřovat staletý architektonicko-stavební vývoj památky. „Návrh přiznává svoji dočasnou povahu, a přitom na ní nestaví objektový výraz, nechová se jako festivalová atrakce,“ míní Šimek.

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Správa Pražského hradu začala s postupnou úpravou vstupů na Hrad na jaře 2025. Prvním krokem byla instalace výsuvných sloupků, které nahradily žluté kovové ježky bránící vjezdu automobilů.

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