Zachraňujme stranu zevnitř, buďme jednotní, vzkazuje Hamáček po neúspěchu kolegům

Sociální demokracie utrpěla po komunálních volbách další ztráty, tentokrát v Senátu. Receptem na odraz strany ode dna je podle jejího předsedy Jana Hamáčka jednota. Tato svá slova ovšem pronášel od řečnického pultíku v Lidovém domě sám. Nikdo další z vedení se ve volebním štábu neukázal. A samotný Hamáček po tiskové konferenci odmítl všechna další interview a odjel.

ČSSD měla dosud v Senátu nejsilnější klub. Ten se ale citelně zmenšil. Místo třiadvaceti zástupců jich bude mít sociální demokracie v horní komoře jen třináct. V letošních volbách uspěl jediný sociálnědemokratický kandidát. Hamáček přiznává, že čekal více mandátů a konečná bilance ho netěší.

Zároveň ale dodal, že výsledek nepřinesl nic nového. "Pouze potvrdil informaci, kterou máme od parlamentních voleb, že politická realita v České republice je jiná a že pozice sociální demokracie je jiná. My všichni víme, že získat zpět důvěru voličů je běh na dlouhou trať," řekl Hamáček s tím, že stranu čeká hodně práce ve vládě při prosazování programu.

Na to by se podle něj strana měla soustředit spíš než na to, aby se utápěla v diskusích o sobě samé a propírala vnitrostranické záležitosti v médiích.

"Věřím, že pokud se strana semkne, sjednotí a bude pracovat, postupný úspěch možný je," řekl Hamáček. První diskusi o tom jak dál povede vedení strany příští týden na ústředním výkonném výboru. "Budu vyzývat ty, kteří chtějí stranu zachránit, aby ji zachraňovali v rámci sociální demokracie, nehovořili o jejím dělení, nevytvářeli žádná uskupení," uvedl Hamáček. O dělení strany hovořil například Roman Petrus, který za ČSSD neúspěšně kandidoval do Senátu.

Vícha: Značka sociální demokracie teď kandidátům nepomáhá

Jediným úspěšným kandidátem do Senátu za ČSSD byl dlouholetý bohumínský starosta Petr Vícha. S velkým náskokem porazil komunistku Miladu Halíkovou a opět tak obhájil mandát.



Vícha přiznává, že výrazné oslabení sociálnědemokratického senátorského klubu, kterému předsedá, mu kalí osobní radost z vítězství. "Už když jsme se s kolegy z klubu rozhodovali o kandidatuře, měli jsme obavy, že značka sociální demokracie momentálně při preferencích, které máme, může znamenat, že i když bude kandidát dobrý, nemusí uspět. Bohužel ve většině případů se to stalo," říká Vícha.

Dle svých slov předpovídal slabý výsledek už v parlamentních volbách. V těch komunálních měl jako jeden z mála velký úspěch. Sociální demokracie v Bohumíně získala 57 procent hlasů. "Možná by v budoucnu stálo za to, aby nám více naslouchali, protože asi o tom něco víme," vzkázal do Prahy Vícha.

On a jeho kolegové z regionu například nechtěli, aby ČSSD vstoupila do vlády. "Ale to už je krok, který je za námi. Teď, když už ve vládě jsme, se musíme snažit, aby naši ministři odvedli dobrou práci," podotkl. Před jarním sjezdem ČSSD také podle něj nemá smysl bavit se o personálních změnách v čele sociální demokracie. "Vedení strany je tam krátce," dodal.

Debatujme o programu, ne o lidech, vyzvala Maláčová

Stejný názor má v tomto ohledu také ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která byla kromě Hamáčka jedinou sociálnědemokratickou političkou, která v sobotu do Lidového domu dorazila. "Nové vedení máme ani ne půl roku, ve vládě jsme tři měsíce. To poslední, co potřebujeme, je personální debata. Myslím si, že sociální demokracie by si zasloužila programovou debatu," řekla ministryně s tím, že by se měly sejít místní organizace a za sebe určit tři až pět důležitých témat. Sama dle svých slov zatím kandidaturu do vedení strany nezvažovala.



Strana by podle ní měla akcentovat typicky sociálnědemokratická témata. "Tak, aby se každý člověk, který si musí každou korunu poctivě odpracovat, cítil reprezentován právě sociální demokracií," uzavřela Maláčová.