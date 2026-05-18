Záchranná stanice pro ptáky vyhořela, majitel našel na účtu od lidí 16 milionů

ČTK

Majitel záchranné stanice pro ptáky a malé savce v Brně‑Slatině Zdeněk Machař, kterému v první polovině května požár zničil zázemí stanice, objevil na firemním účtu zhruba 16 milionů korun. Jde o příspěvky, které tam lidé poslali po požáru. Machař to nečekal, sledoval sbírkový účet na stanici. Z peněz stanici opraví, rád by zbudoval i odloučené pracoviště.

Popsal, že peníze využije na obnovu zničeného zázemí. Dalším jeho plánem je vybudovat odloučené pracoviště, kde by bylo možné bezpečně vypouštět uzdravená zvířata zpět do přírody a zároveň jim tímto umožnit návrat do zázemí, pokud by to potřebovala.
„Nemám k tomu ani slov. Zjistil jsem, že na tom našem firemním účtu naší záchranné stanice se objevilo 16 milionů. Je to něco,“ uvedl Machař. Podle něj je tato vlna podpory mnohonásobně větší, než kolik se sešlo na oficiálně vypsané sbírce. Tam dorazilo něco přes dva miliony korun.

Popsal, že peníze využije na obnovu zničeného zázemí. Dalším jeho plánem je vybudovat odloučené pracoviště, kde by bylo možné bezpečně vypouštět uzdravená zvířata zpět do přírody a zároveň jim tímto umožnit návrat do zázemí, pokud by to potřebovala. Lokalitu má podle svých slov několik minut od současné stanice. Uvedl také, že má dotaci ze sítě záchranných stanic, kterou teď ale věnuje ostatním záchranným stanicím.

Požár v objektu o rozměrech zhruba deset krát deset metrů vypukl v noci na 7. května. Uhynuli při něm tři psi, žádný člověk zraněn nebyl. Předběžná výše škody je ve statisících, příčina požáru je stále ve vyšetřování.

Pavel si pohoršil. Za nejlepšího prezidenta po roce 1989 Češi považují Havla

Češi považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václava Havla. Vyplývá to z průzkumu, který v pondělí zveřejnila agentura STEM/MARK. Druhý nejlepší je podle nich Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel, který si od minulého dotazování mírně pohoršil. Loni na podzim byl v průzkumu Pavel druhý, Klaus třetí. Na poslední čtvrté příčce zůstal Miloš Zeman.

