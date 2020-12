Přestože nakažených a hospitalizovaných není zdaleka tolik jako v říjnu, zdravotníci varují před zhoršením situace v příštích týdnech. "Čísla sledujeme s obavami. Máme strach, že se situace s počty volajících vrátí do října," řekla Aktuálně.cz dispečerka liberecké záchranky Šárka Kalinová. S varováním přicházejí také někteří hejtmani. Zhoršení situace připouští i ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Nejsme ještě v situaci, jako byla druhá polovina října, kdy jsme každý den sváželi desítky lidí s covidem do nemocnic, ale situace se opět zhoršuje, varují záchranáři a dispečeři Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, kteří se - stejně jako mnozí další zdravotníci - vzpamatovávají z náporu posledních týdnů. Deník Aktuálně.cz s některými z nich na severu Čech mluvil.

"Situace se opět začíná zhoršovat, čísla bohužel rostou," potvrzuje záchranář Michael Georgiev, podle kterého si on a kolegové relativně trochu odpočinuli pouze chvíli v listopadu, konkrétně poslední týden, kdy měli 861 výjezdů za týden a z toho bylo 53 ke covid pozitivním pacientům. "Teď už máme týdně přes tisíc výjezdů, jistých covid pacientů je přes 70 a možných přes sto," upřesňuje Georgiev.

Dodává ale, že je přes všechny obtíže rád, že může na záchrance pracovat. "Vystudoval jsem sportovní gymnázium a když jsem přemýšlel, kam dál, tak jsem si řekl, že chci pomáhat lidem. Proto jsem studoval obor záchranář a specializoval se na urgentní medicínu," popisuje svou cestu k nynější práci muž, který má za sebou i zahraniční misi.

Jeho kolegyně, dispečerka operačního střediska Šárka Kalinová, tvrdí, že po obrovském náporu v podzimních měsících si myslela, jak bude vánoční období klidnější. "Měli jsme radost z klidnějších služeb, těšili jsme se, že si odpočineme, že budeme moci sundat respirátory a konečně zase budeme točit lidi ve směnách," uvedla v narážce na to, že jsou na operačním středisku už měsíce rozděleni do několika skupin kvůli případnému nakažení.

"Lidí s výraznou dušností už zase přibývá"

Jenže optimistické plány teď berou za své, protože statistika v celé republice se opět zhoršuje. V Česku zemřelo od začátku epidemie už více než 10 tisíc lidí nakažených koronavirem. Počet potvrzených případů nemoci přesáhl 600 tisíc a například ve středu testy odhalily 8235 nových případů.

"Všechna tato čísla sledujeme s obavami, máme strach, že se situace vrátí před nějaké tři týdny. Bude zase hrozně moc volajících, další stres. Lidí s výraznou dušností, kteří nás volají, už zase přibývá," říká dispečerka Kalinová, podle které je pro její kolegy a kolegyně v Liberci nebo kdekoliv jinde v republice komunikace s volajícími v rouškách velmi vyčerpávající.

Samozřejmě si to uvědomujeme. Dá se předpokládat, že v průběhu Vánoc bude v nemoc. ležet zhruba 6 tisíc osob a počty nově diagnostikovaných stoprocentně narostou daleko víc," řekl min. Blatný na dotaz @Aktualnecz, jaké má prognózy na další dny a zda vnímá vyčerpanost zdravotníků — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) December 17, 2020

"Už jen telefonování s respirátory na ústech ve dvanáctihodinových službách je náročné. Navíc volajícím je hůř rozumět, když k nám někdo volá, většinou je v emočně vypjaté situaci. Roušky a respirátory zkreslují hlas, takže potřebné informace v podstatě křičíme a stále opakujeme. Bývá to dost šílená atmosféra," popisuje dispečerka.

Ona i její kolegové u telefonů jsou k tomu všemu ještě pod velkým tlakem proto, že právě oni musí na základě telefonátu rozhodnout, zda na místo vyšlou sanitku, případně co a jak volajícímu poradí. Shánějí také po nemocnicích místo, kam následně sanitka s covid pacienty zamíří, tedy domlouvají, kam přesně pacienty dovézt.

Podle dalšího záchranáře Lukáše Jandy je velkou výhodou přes všechny starosti a problémy to, že jarní vlna covidu velmi dobře všechny připravila na podzim a zimu.

"Na jaře jsme se učili za pochodu. Jezdili jsme auta dekontaminovat na centrální místo, hrozně se prodloužila doba jednoho výjezdu. Ať jsme na něm strávili hodinu nebo tři, stejně jsme museli počítat s dalším časem na dekontaminaci. S tím samozřejmě musíme počítat pořád, ale už máme zkušenosti, tak si posádky dekontaminaci dělají samy na základně," popisuje Janda.

Příprava dezinfekce, samotná dekontaminace a úklid zabere minimálně půl hodiny po každém výjezdu. "Z oblékání do ochranných pomůcek se ve chvíli, kdy jedeme k pacientovi s covidem, kterých je samozřejmě hodně, stala rutina. Také se zlepšila úroveň ochrany - jezdíme v maskách, které se nemlží, v oblecích, které nám velikostně sedí. Ale smrad z dezinfekce při dekontaminaci je stále strašný," podotýká Janda.

Situace je vážná, ozývá se z dalších krajů

Strach z dalšího vývoje mají kromě zdravotníků například také hejtmani. Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje za ANO, se kvůli nárůstu počtu nakažených obává přetížení nemocnic. Pokud se nepodaří snížit šíření viru, zaplní se podle něj lůžka určená ve čtyřech krajských nemocnicích pro covid pozitivní pacienty už o Vánocích.

"Pokud všichni nebudeme dodržovat stanovená pravidla a nařízení, tak nám to zanedlouho může způsobit velký problém. Zdravotníci sami situaci nezachrání, musí se zapojit i veřejnost. Proto apeluji na všechny občany Zlínského kraje, aby důsledně dodržovali všechna nařízená opatření, omezili sociální kontakty a aby se nechali zdarma otestovat antigenní testy," naléhá hejtman s tím, že nejdůležitějším úkolem je nyní obnovit co nejrychleji plošné testování v pobytových zařízeních pro seniory.

Nemocnice ve Zlíně, Uherském Hradišti, Kroměříži a Vsetíně nyní mají zhruba 600 standardních a 90 akutních lůžek pro pacienty s covidem. Momentálně jsou podle hejtmana Holiše naplněné asi ze 60 procent. Od pátku přibude ve zlínské nemocnici další covidová stanice s několika desítkami lůžek.

"Situace ve Zlínském kraji je skutečně velmi vážná, musíme zvýšit počty testování. K posílení odběrových center a míst využijeme také mobilní odběrové týmy Armády České republiky," uvedla náměstkyně hejtmana Olga Sehnalová (za ČSSD), zodpovědná za oblast zdravotnictví.

Zlínský kraj není jediný v takových obavách. V Moravskoslezském kraji podle hejtmana Ivo Vondráka (ANO) výrazně přibývá nakažených, hospitalizovaných a roste i podíl pozitivních testů. Vondrák už vyzval nemocnice, aby omezily neakutní péči. Například v úterý v regionu přibylo 1136 případů nákazy, což je ve srovnání s předchozím dnem nárůst o 355 nakažených.

Omlouvám se za dnešní zpoždění, ale není to tím, že bych chtěl před Vámi dnešní výsledky tajit. Asi bych měl důvod, protože se stále zhoršují. Bohužel. Máme také první výsledky antigenních testů, které hovoří o pozitivitě 10%. pic.twitter.com/CJPCWenB1Q — Ivo Vondrak (@ivondrak) December 17, 2020

"V úterý) dramatický nárůst všech ukazatelů - 1136 nových případů, nárůst pozitivity testů na téměř 30 procent. Stoupá dále zatížení nemocnic. Odtud také jasné doporučení ke všem nemocnicím: zastavit veškerou možnou odkladnou péči. Prosím, omezte v maximální míře své sociální kontakty," komentoval data Vondrák.

Blatný: Vážnost situace si uvědomujeme

Deník Aktuálně.cz mluvil ve čtvrtek o situaci s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO). Ten připustil, že situace se může skutečně rychle zhoršovat. "Vážnost situace si uvědomujeme. Dá se předpokládat, že v průběhu Vánoc bude v nemocnicích ležet zhruba 6 tisíc osob a počty nově diagnostikovaných stoprocentně narostou daleko víc," sdělil Blatný.

Na dotaz Aktuálně.cz, zda není čas zpřísnit omezení odpověděl, zatím postačí udržet nynější opatření. "Zatím si to můžeme dovolit, protože zátěž nemocnic nebyla tak extrémní jako jinde v Evropě. Ale nemůžu vyloučit, že když zaznamenáme počátek trendu, skokové navýšení, budeme muset navrhovat přechod do stupně 5," zmínil.

Ministr podle svých slov nejvíce spoléhá na to, že se maximum lidí půjde otestovat a tak se podaří velkou část nakažených odhalit. "Na testy jsou objednány stovky tisíc lidí, takže počet záchytu bude obrovský, ale předpokládáme, že to bude včasný záchyt. Počítáme, že tito lidé půjdou do izolace a zabráníme dalšímu šíření. Tak je šance snížit počet osob v nemocnicích," vysvětlil Aktuálně.cz.

Na to, že epidemie koronaviru začíná v Česku opět nabírat na síle, ukazují také aktuální odhady Ústavu zdravotnických informací a statistik i to, že již několik dnů se drží reprodukční číslo nad hodnotou 1 - což znamená zrychlení šíření viru. Podle odhadů by v případě takového šíření viru mohly okolo vánočních svátků znovu padat rekordy v počtu hospitalizovaných a denního přírůstku nakažených.