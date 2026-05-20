Zachráněnou lebku sv. Zdislavy předají policisté církvi na její svátek 30. května

Zachráněnou lebku sv. Zdislavy by policie měla církvi předat v sobotu 30. května. Policie to ve středu uvedla na síti X. Právě v ten den památku svaté Zdislavy slaví římskokatolická církev. V Jablonném v Podještědí, odkud lebku před týdnem v úterý odcizil pětatřicetiletý muž, bude i proto 30. května tradiční Zdislavská pouť.
„Téhož dne zřejmě proběhne v Jablonném v Podještědí setkání restaurátorů s médii. Informaci ještě upřesníme, vše záleží na průběhu posledních restaurátorských procesů,“ uvedla policie.
Zloděj relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl z relikviáře umístěném na jednom z bočních oltářů baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy. Poté ji zalil do betonu s cílem ji pohřbít do řeky. Policie muže zadržela dva dny po krádeži.
Lebku se odborníkům podařilo z betonu vyjmout bez výraznějšího poškození. Pachatel ji ale částečně poškodil již při samotné krádeži.
„On, jak brutálně rozbil dvě skla dvou relikviářů a vytahoval z nich lebku otvorem, který nebyl dostatečně velký, došlo k jejímu porušení a pět velkých úlomků zůstalo v relikviáři,“ řekl již dříve děkan baziliky v Jablonném v Podještědí Pavel Maria Mayer. Restaurátorům tyto části dovezl, aby je mohli při práci použít.
Církev zatím neřekla, zda bude lebka opět vystavena a v jaké podobě. Podle informací některých médií obviněný muž uzavřel písemnou dohodu s církví, že již nebude vystavena. Údajně bez tohoto slibu odmítal říci, kde lebku ukryl. Oficiálně tuto verzi nikdo nepotvrdil. Pachatel je stíhán na svobodě. Za krádež mu hrozí až osm let vězení, je obviněný také z přečinů výtržnictví a poškozování cizí věci.
Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také litoměřické diecéze a českého národa. Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášena v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil v roce 1995. Bazilika v Jablonném je na místě, kde byly v roce 1252 uloženy její ostatky.
