Záchranářský kříž dostali od Zemana veslařka a námořník, vytáhli loni tonoucí keškaře

Na Pražském hradě získali ocenění profesionálové i laici, kteří často za dramatických okolností pomohli k záchraně lidských životů. Z rukou prezidenta Miloše Zemana převzali Zlatý záchranářský kříž i trenérka veslařů Martina Součková a bývalý námořník Radovan Stránský. Před rokem z rozbouřené Vltavy vytáhli dva tonoucí hledače takzvaných kešek, které do řeky spláchla vlna z přívalového deště.

Cenu dostali i policista, který včas vystopoval popelářský vůz s živým nákladem, či chlapec za záchranu spolužačky z ledové vody. Posmrtně byl oceněn dlouholetý starosta dobrovolných hasičů Karel Richter.

Pan prezident na slavnostním ceremoniálu XX. ročníku Zlatého záchranářského kříže předal ocenění za nejlepší záchranářské činy roku 2018.



“Chtěl bych vám připomenout slova Talmudu, každý, kdo zachrání jeden lidský život, zachránil celé lidstvo,” uvedl: https://t.co/KW7QrG7yzP pic.twitter.com/EyoshN7AOy — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) May 22, 2019

Smyslem projektu Zlatý záchranářský kříž je vyzdvihnout výjimečné či profesionálně zvládnuté zásahy hasičů, zdravotníků, vojáků či policistů, ale i laiků.

Zeman vyznamenaným řekl s odkazem na románovou dvojici Jekyll a Hyde, že každého člověka, když se setká s kritickou situací, jeho jedna část vyzývá, aby utekl, zároveň ho ale úcta nutí, aby pomohl. "Děkuji vám, že všichni ocenění vyslyšeli tichý vnitřní hlas své sebeúcty," řekl prezident.

Protože Součková i Stránský měli zkušenosti se zrádností silné vody, neváhali v centru Prahy před rokem s pomocí dvojici, kterou do rozbouřené Vltavy vyvrhl ze zaplaveného smíchovského podzemí proud Motolského potoka. Stránský pro ně skočil do Vltavy a veslařka z břehu vyrazila na pomoc s katamaránem. To vše při silném větru a nízké viditelnosti.

Dva keškaře zachránili, další dva ze čtveřice, kteří podcenili počasí, takové štěstí neměli. Tělo sedmadvacetileté ženy bylo nalezeno ten den večer, osmadvacetiletého muže až téměř o týden později u Slovanského ostrova.

Pomohl spolužačce

Patnáctiletý Tomáš Maša pomohl z ledové vody jedenáctileté spolužačce potom, co se pod ní prolomil led na rybníce v Rájci Jestřebí, když zkoušela jeho tloušťku. Když viděl, že se dívka nemůže dostat z vody a nestačí pomoc její kamarádky, doplazil se na okraj prolomeného ledu a dívce pomohl z ledové vody a dostat se na břeh.

Policista Tomáš Kocmánek získal ocenění za pomoc muži, kterého unesl silný proud rozvodněné Ostravice, když pomáhal z vody známému. Zatímco ten se zachytil plovoucího dřeva, druhého muže vzal proud. Kocmánek jeho tělo v kalné vodě zachytil a vytáhl na břeh. Přes okamžitou pomoc ale muž po převozu do nemocnice zemřel.

Masáží srdce zachránil život cyklistovi, kterého postihla srdeční příhoda, policista Ladislav Kubák, když se vracel z výletu na kole i on. Ve Velkých Svatoňovicích resuscitoval postiženého do příjezdu záchranářů sedm minut.

Za zásah při nehodě, kdy automobil vjel do koryta řeky a obrácený na střechu se dostal pod vodu a do bahna, získali kříž hasiči, policisté a zdravotníci z Domažlic a Kdyně. Nehodu nepřežili tři muži, zachránit se podařilo jednu ženu.

Zkušenosti a profesionalitu prokázali hasiči z Karviné při záchraně bagristů, jejichž bagry byly zavaleny při těžbě černouhelných kalů. Během zásahu hrozilo riziko sesuvu, záchranáři tak byli po celou dobu v ohrožení života.

"Nejkurióznějším záchranářským činem" se stala záchrana muže, který usnul v kontejneru na papír v Kroměříži a o pomoc si zavolal ze vnitřku vozu, kde už je papír lisován. Policista Miroslav Slavík zvládl po telefonu rychle nalézt svážecí firmu i zajistit vypnutí lisu. Zachráněný tak vyvázl jen s poraněním kyčle.

Za výjimečný přínos pro záchranářství byl oceněn In memoriam dlouholetý starosta dobrovolných hasičů Richter. Zemřel ve věku 67 let loni v srpnu.

Soutěž Zlatý záchranářský kříž vyhlašuje od roku 1999 časopis Rescue report. Letos hodnotitelé posuzovali 73 nominací. Od roku 2008 předává ocenění prezident.