Přeskočit na obsah
Benative
21. 6. Alois
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Záchranáři u Rokycan hledali osmnáct parašutistů, čtyři sportovci se vážně zranili

ČTK,Domácí

V Rokycanech se vážně zranili čtyři parašutisté, kteří zřejmě vlivem nepříznivého počasí havarovali. S těžkými zraněními byli letecky transportováni do nemocnice. Uvedli to záchranáři. Policie s hasiči a záchranáři pátrala po 18 parašutistech na devíti padácích. Uvedla to krajská mluvčí policie Barbora Kunešová.

Záchranná služba Hlavního města Prahy, záchranka, ZSHMP, sanitka, zdraví, zdravotnictví Praha, 19. 3. 2021, HN - Lukáš Bíba
„V péči zdravotnické záchranné služby jsou čtyři vážně zraněné osoby,“ uvedl mluvčí krajských záchranářů Martin Štěpán.Foto: HN - Lukas Biba
Reklama

Původně zástupci záchranných složek mluvili o devíti lidech, ale jelikož se jednalo o takzvané tandemové padáky, počet parašutistů byl dvojnásobný, dodala mluvčí.

Parašutisté havarovali v neděli 21. června v okolí rokycanského koupaliště a Husových sadů kolem 15.00. Na místo havárie byli povoláni taky zástupci Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.

Související

„Mělo dojít k seskoku celkem devíti parašutistů, ale v tandemu, takže dohromady 18 osob. Čtrnácti parašutistům na sedmi padácích se podařilo dopadnout v pořádku, čtyři parašutisté (dva padáky) dopadli zřejmě kvůli povětrnostním podmínkám na jiné než stanovené místo,“ počítala policejní mluvčí.

Nekontrolované přistání na koupališti

„V péči zdravotnické záchranné služby jsou čtyři vážně zraněné osoby,“ uvedl v neděli odpoledne mluvčí krajských záchranářů Martin Štěpán. Dodal, že byla aktivována letecká záchranná služba z Plzně i Prahy. Událost je řešena jako mimořádná s hromadný postižením osob, dodal.

Reklama
Reklama
Související

„Vyjeli jsme na pád parašutisty, nakonec se ukázalo, že se jedná o více parašutistů. Následně jsme pomáhali policii s vyhledáváním osob a záchranné službě s jejich transportem,“ prohlásil řídící důstojník hasičů Štefan Livinka.

Podle informací z místa havárie parašutistů zřejmě poryv větru vychýlil dráhu jejich letu. Dva tandemové padáky proto nekontrolovaně přistály na rokycanském koupališti, které je podle Livinky poblíž letiště.

Jiná nehoda parašutistů: Padák sportovce
se zachytil za ocas letadla

Hrozivé video ukazuje, jak se padák parašutisty zachytil o ocas letadla a nechal ho viset tisíce metrů nad zemí. Incident se stal jižním směrem od Cairns během kaskadérského seskoku. Naštěstí se skokanovi povedlo padák odepnout a bez újmy na zdraví přistát. | Video: Jarrad Nolan
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
„Pokud pomůže ČT v tom, aby byla silná, nezávislá a svobodná, to, že podám zítra ráno výpověď, tak já to udělám ještě dneska večer. Jsem na to připravený,“ říká Daniel Stach, moderátor a jedna z nejpopulárnějších osobností České televize.
„Pokud pomůže ČT v tom, aby byla silná, nezávislá a svobodná, to, že podám zítra ráno výpověď, tak já to udělám ještě dneska večer. Jsem na to připravený,“ říká Daniel Stach, moderátor a jedna z nejpopulárnějších osobností České televize.
„Pokud pomůže ČT v tom, aby byla silná, nezávislá a svobodná, to, že podám zítra ráno výpověď, tak já to udělám ještě dneska večer. Jsem na to připravený,“ říká Daniel Stach, moderátor a jedna z nejpopulárnějších osobností České televize.

„Je mi to líto.“ Daniel Stach otevřeně o stávce v ČT i exodu Moravce a dalších

Daniel Stach, moderátor a jedna z nejpopulárnějších osobností České televize, vysvětluje v rozhovoru kontext a cíle pondělní výstražné stávky, vrací se k odchodu několika svých kolegů a komentuje poměry uvnitř redakce zpravodajství. „Nesmí to být o tom, jestli já nebo kdokoli jiný z ČT přijde, nebo nepřijde o svou práci,“ říká.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama