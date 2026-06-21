Záchranáři u Rokycan hledali osmnáct parašutistů, čtyři sportovci se vážně zranili

V Rokycanech se vážně zranili čtyři parašutisté, kteří zřejmě vlivem nepříznivého počasí havarovali. S těžkými zraněními byli letecky transportováni do nemocnice. Uvedli to záchranáři. Policie s hasiči a záchranáři pátrala po 18 parašutistech na devíti padácích. Uvedla to krajská mluvčí policie Barbora Kunešová.
Původně zástupci záchranných složek mluvili o devíti lidech, ale jelikož se jednalo o takzvané tandemové padáky, počet parašutistů byl dvojnásobný, dodala mluvčí.
Parašutisté havarovali v neděli 21. června v okolí rokycanského koupaliště a Husových sadů kolem 15.00. Na místo havárie byli povoláni taky zástupci Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.
„Mělo dojít k seskoku celkem devíti parašutistů, ale v tandemu, takže dohromady 18 osob. Čtrnácti parašutistům na sedmi padácích se podařilo dopadnout v pořádku, čtyři parašutisté (dva padáky) dopadli zřejmě kvůli povětrnostním podmínkám na jiné než stanovené místo,“ počítala policejní mluvčí.
Nekontrolované přistání na koupališti
„V péči zdravotnické záchranné služby jsou čtyři vážně zraněné osoby,“ uvedl v neděli odpoledne mluvčí krajských záchranářů Martin Štěpán. Dodal, že byla aktivována letecká záchranná služba z Plzně i Prahy. Událost je řešena jako mimořádná s hromadný postižením osob, dodal.
„Vyjeli jsme na pád parašutisty, nakonec se ukázalo, že se jedná o více parašutistů. Následně jsme pomáhali policii s vyhledáváním osob a záchranné službě s jejich transportem,“ prohlásil řídící důstojník hasičů Štefan Livinka.
Podle informací z místa havárie parašutistů zřejmě poryv větru vychýlil dráhu jejich letu. Dva tandemové padáky proto nekontrolovaně přistály na rokycanském koupališti, které je podle Livinky poblíž letiště.
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