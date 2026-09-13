Záchranáři měli na vinobraní napilno. Ošetřili desítky lidí, oslavy pokračují

áchranáři v pátek a v sobotu na Znojemském historickém vinobraní ošetřili téměř 50 lidí. Obvykle šlo o bolesti břicha, kolapsy a nevolnosti. V jednom případě měli podezření na cévní mozkovou příhodu, napsala v tiskové zprávě mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová. Ve Znojmě působili v roli zdravotnické asistence.
V Mikulově na souběžně konaném Pálavském vinobraní v této roli fungovala soukromá zdravotnická společnost Donera. Dosud poskytla pomoc 85 lidem, což je za její působení v Mikulově nejvíce, řekl v neděli provozovatel Luděk Maděřič. U pěti lidí záchranáři hovořili o kritickém stavu. Vážnější bylo podle Maděřiče například zranění dítěte, které při autogramiádě dav natlačil na zábrany.
Obě největší vinobraní na jižní Moravě a tedy v celém Česku začala v pátek a konají se do neděle. Nicméně hlavní program je soustředný na pátek a sobotu a neděle je spíš odpočinkovým dnem, kdy si lidé mohou město v klidu projít a program je proti předchozím dnům jen velmi skromný. Na obě akce přijíždějí desetitisíce návštěvníků.
"Kromě interních stavů jsme ošetřovali také pacienty s drobnými úrazy a 15 lidí jsme převezli k dalšímu ošetření do nemocnice. Ve Znojmě jsme měli dvě záchranářské a jednu lékařskou posádku a posílili jsme také noční směnu na znojemské základně o jeden výjezdový tým," řekla Bothová.
Z Mikulova bylo potřeba odvézt do nemocnice 25 pacientů, ve 12 případech řešili zdravotníci kolapsový stav. "Mezi nejvážnější případy patřila intoxikace. Laicky byla u daného člověka zahájena resuscitace, ale naši lidé vyhodnotili stav jako koma. U jedné ženy jsme také zastavovali silné gynekologické krvácení, u nějž hrozil potrat. Jeden stánkař si také způsobil těžké popáleniny, když na sebe převrhl fritovací nádobu s olejem. Vážnější bylo také zranění jednoho dítěte, které bylo při nějaké autogramiádě natlačeno davem na zábrany," popsal Maděřič.
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