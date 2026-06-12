Záchrana koruny minulostí? V ODS sílí křídlo, které tlačí euro, prozrazuje Benda

Míří ODS po letech odporu k přijetí eura a stává se z ní středová strana? Procento příznivců společné měny v ODS stoupá a debatu otevírají i klíčové tváře. Před blížící se ideovou konferencí to v rozhovoru přiznává vlivný insider strany a předseda jejího poslaneckého klubu Marek Benda. ODS podle něj byla a je barevnou pravicí, kde se střetávají konzervativci a liberálové.
Chystá se ODS odstoupit od své dlouholeté proklamované podpory české koruně ve prospěch přijetí eura?
Tak to úplně není. Je to realita toho, že dnešní stínový ministr MPO Pavel Drobil je dlouhodobým příznivcem eura, netají se tím a říká: „Měli bychom si nadefinovat podmínky.“ Za celé minulé období vláda dělala konvergenční kroky, dostala rozpočet pod tři procenta a myslím si, že bohužel tato debata po téhle vládě bude irelevantní, protože stejně nebudeme splňovat maastrichtská kritéria kvůli tomu, jak nás Babiš zadluží.
Je to tedy jen osobní názor Pavla Drobila?
ODS je v tomto dlouhodobě rozpolcená. V minulé vládě bylo v programovém prohlášení: „Euro ano, ale jen v okamžiku, kdy to bude výhodné.“ Euro se osvědčilo jako měna, která funguje, eurozóna se přes všechna děsivá proroctví nerozpadla. Ale je u nás řada konzervativců, kteří si myslí, že koruna má svoji hodnotu, historickou – jsme poslední ze zemí bývalého Rakouska-Uherska, které si ji drží už 150 let, a nezměnila ji ani první republika, ani komunisti, takže to nějakou hodnotu má. Jsou u nás příznivci i odpůrci.
Co si myslí Martin Kupka?
To se ptejme jeho, ale myslím si, že procento příznivců přijetí eura v ODS stoupá.
Neposouvá se tím ODS dále do středu, kamsi k TOP09 nebo STAN? Eva Decroix chce antikoncepci zdarma, Martin Baxa dotace pro queer filmy, teď euro…
Tak zase nemůžeme vzít každý jednotlivý názor politika za obecnou politiku ODS. Zítra má být ideová konference, která má předvést, co týmy – vesměs mladých nadšených lidí – přinesly, a vydefinovat v těch jednotlivých oblastech, co se stane. Já si myslím, že se žádnou středovou stranou nestaneme. V názoru na Green Deal, povolenky atd. je ODS pořád jasně napravo. A v hodnotových otázkách byla ODS konzervativní i liberální, tak to vždycky bylo. V tom se budeme s některými trochu utkávat, ale zůstaneme pravicovou stranou.
S tím eurem je to ale trochu okaté, když jste s bojem za záchranu koruny šli do eurovoleb...
Ale to je už 12 let. Svět se vyvíjí, nejsme ve stejné pozici jako v roce 2014.
Říkáte, že ty různé názory jsou názory osobní. Ale politik musí vědět, že když řekne nějaký názor, automaticky ho tím propojí se stranou, kterou zastupuje. Není to trochu riskantní, říkat si, co mě napadne?
Chceme, abychom byli barevnou stranou. A vždycky jsme byli barevnou stranou. Jsou věci, co nás spojují, i věci, co nás rozdělují. A bylo to tak od Václava Klause až doteď. Před 25 lety byl mimochodem tím liberálním křídlem Jan Zahradil.
Čekáte zítra na ideové konferenci nějaký zásadní střet?
Určitě to bude živá debata. Budou tam představeny některé věci, které zarezonují. Ale v těch jednotlivých týmech to už bylo dost vydiskutováno.
A co zarezonuje?
To si počkejte na zítra, to nebudu prozrazovat.
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