Začaly víkendové protesty Milionu chvilek. Kalousek jim poslal jedno upozornění

Od sobotního poledne začaly protesty Milionu chvilek pro demokracii na obranu České televize a Českého rozhlasu, které budou vrcholit v neděli odpoledne na pražském Staroměstském náměstí. Lidé se už dnes sešli v Liberci a Hradci Králové a během odpoledne probíhá akce v Brně. Podle expředsedy TOP 09 Miroslava Kalouska se ale Milion chvilek s opozicí v jedné věci mýlí.
Předseda Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář začal svolávat demonstrace už v okamžiku, kdy se Poslanecká sněmovna z pátku na sobotu pustila do změny financování České televize a Českého rozhlasu. „Přátelé, nastal čas. Teď je to na nás,“ obrátil se na všechny své příznivce s tím, že spolek se okamžitě pouští do přípravy velké nedělní demonstrace v Praze.
Už v sobotu v poledne se ale sešlo několik stovek lidí před radnicí v Liberci na demonstraci za nezávislost veřejnoprávních médií. Podle ČTK účastníci dali pískáním najevo nespokojenost se snahami současné vládní koalice ANO, SPD a Motoristů převést financování České televize a Českého rozhlasu pod stát.
K přítomným promluvil Zdeněk Kupka z libereckého Divadla F. X. Šaldy, který tvrdil, že je povinností lidí se v těchto dnech ozvat. „Tato vláda se už nebojí ničeho, tedy kromě nás, kterým není osud této země lhostejný,“ uvedl a popisoval chování vládní většiny. "Vidíme opakované napadání občanské společnosti, dehonestaci lidskoprávních organizací, útoky na nezávislé soudy včetně ústavního, a dnes se vláda snaží změnou financování ovládnout nezávislost veřejnoprávních médií,“ pokračoval Kupka, podle kterého vláda útočí na vše, co nemá pod svojí kontrolou.
Přítomní měli transparenty, na nichž byla hesla jako "Zlu se neustupuje", "Veřejnoprávní, ne vládní" nebo "Mluvíte o formalitě, je to krůček k totalitě". Proti snaze vládní většiny vystoupil i liberecký hejtman a čerstvě zvolený senátor senátor Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. "Bez nezávislých médií se taky může stát to, co se stalo v Polsku, kde polská TVP v podstatě několik let vůbec nevysílala o opozičních stranách, nebo to, co se stalo v Maďarsku, kde to byla prostě Orbánova televize, a to si myslím, si tahle země a nikdo z nás nezaslouží," varoval.
Podobná akce dnes proběhla také v Českých Budějovicích náměstí Přemysla Otakara II., kde ji organizoval Milion chvilek České Budějovice a spolek Společně udržme demokracii. Podle policejní mluvčí Štěpánky Schwarzové bylo shromáždění poklidné a obešlo se bez zásahů policie.
Brněnská demonstrace začala půl hodiny po čtvrté hodině odpoledne. Na místě je několik tisíc lidí, mezi nimi i někteří politici, například senátoři Břetislav Rychlík a Zdeněk Papoušek.
Není to zestátnění, namítá expředseda TOP 09
Vrcholem protestů bude zmiňovaná nedělní demonstrace v Praze, na kterou zve Milion chvilek pro demokracii. „Andrej Babiš a jeho vláda se po prohraných volbách definitivně urvali ze řetězu a jdou přímou cestou k zestátnění České televize a Českého rozhlasu,“ stojí mimo jiné v pozvánce, proti které se vymezil expředseda TOP 09 Miroslav Kalousek.
Ten dává za pravdu těm, kteří kritizují změnu financování veřejnoprávních médií, když píše, že jde o nesmyslnou změnu, která zvýší už tak obří deficit státního rozpočtu. Ale ohrazuje se proti tvrzení, že jde o zestátnění těchto médií. „NENÍ TO ZESTÁTNĚNÍ,“ napsal velkými písmeny na sociální sítě.
Argumentuje tím, že obě média budou nadále nestátními subjekty, která budou mít svoji právní i majetkovou suverenitu. „Příspěvek ze státního rozpočtu bude mandatorní výdaj, který nelze každoročně měnit zákonem o státním rozpočtu a státní rozpočet ho musí povinně vyplatit,“ tvrdí s tím, že pokud by chtěli politici měnit výšku poplatku, museli by měnit zákon. Podle Kalouska Milion chvilek i opozice používají v případě „zestátnění“ zavádějicí termín.
Podobně se dnes snažil argumentovat i premiér Andrej Babiš. "Financování bude nově garantováno přímo zákonem jako mandatorní výdaj a navázáno na inflaci. Stát tedy bude muset peníze vyplatit a žádná vláda je nebude moci svévolně krátit podle toho, jestli se jí vysílání líbí, nebo nelíbí," prohlásil premiér.
Kritici Babišovi jeho slova nevěří, jsou přesvědčeni, že snahou jeho vlády je dostat obě média pod svoji kontrolu. Pokud jde o Kalouska, čtenáři nezpochybňují jeho rozbor, ale namítají, že to nic nemění na podstatě vládních kroků proti veřejnoprávním médiím. Jejich financování by v každém případě nově měla v rukou vláda, která by díky své většině ve Sněmovně rozhodovala, kolik peněz fakticky České televizi a Českému rozhlasu poskytne.
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