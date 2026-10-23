„Začali okamžitě lhát a strašit.“ Babiš kritizuje opozici kvůli poplatkům

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes označil za lži slova opozičních politiků, že zrušení rozhlasových a televizních poplatků znamená zestátnění České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) a útok na demokracii. Vláda zařazením příslušného návrhu novely zákona na páteční zasedání Sněmovny plní podle něj předvolební slib a závazek z programového prohlášení.
Poplatky kabinet zruší, uvedl odpoledne Babiš ve vyjádření na síti X. Večer pak doplnil, že opozice vyzývá k demonstracím a podle něj tak hazarduje se zdravím lidí. Opoziční politici to odmítli.
Babiš řekl, že koalice zákon chce prosadit a bude pokračovat dnes, v sobotu a možná i v několika dalších dnech. "Opozice začala okamžitě lhát a strašit, že je to ohrožení nezávislosti médií a demokracie," řekl. Vyjádření opozice ale pokládá za hysterii. "Veřejnoprávní média nepatří (Vítu) Rakušanovi (STAN), (Martinu) Kupkovi (ODS) ani žádné vládě. Patří všem občanům," uvedl.
Opozice podle Babiše pravděpodobně nečekala, že kabinet bude svůj program plnit tak rychle. "Měli by si zvyknout," dodal. Opoziční politici podle něj plánovali, že k tématu, jak řekl, zneužijí blížící se připomínky 17. listopadu, které si zprivatizovali. Kabinet ANO, SPD a Motoristů ale podle něj program plní a nyní bude spěchat.
Podle předsedy opoziční ODS Martina Kupky ale lidé nejdou do ulic proto, že je hecuje opozice. "Jdou tam proto, že vidí, jak chcete omezit veřejnoprávní média a jak kvůli tomu ohýbáte pravidla ve Sněmovně," odpověděl Babišovi. Uvedl, že nezávislá média Babišovi překážejí a bojí se jejich kritiky. "Pane premiére, mám pro vás jednoduchou výzvu: Nechte veřejnoprávní média na pokoji," dodal.
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan v reakci na Babiše uvedl, že demokracie není eskalace. "Venku je sice trochu chladno, ale lidi mají kabáty a čaj v termoskách, takže jejich zdraví v ohrožení opravdu není. Jen vám přišli připomenout, že Český rozhlas není Mafra a republika není vaše firma," napsal v narážce na vydavatelství, které Babiš koupil v roce 2013.
Na Malostranském náměstí v Praze nedaleko Sněmovny se sešli lidé na protest proti záměru koalice na zrušení poplatků kolem 13:00, tedy zhruba dvě hodiny po rozhodnutí Sněmovny o projednání změny zákona, a zůstávali tam i před půlnocí. Někteří opoziční politici shromáždění navštívili odpoledne a na sociálních sítích vyzývali k jeho podpoře.
"Vyzývám opozici, aby přestala eskalovat situaci ve společnosti," napsal po 22:00 Babiš. Žádná válka o nezávislá média se podle něj nekoná, nevede se ani boj o demokracii. "Nechystá se žádné zestátnění médií. Víte, že lžete, a přesto záměrně hecujete společnost, vyzýváte k demonstracím a pochodům do ulic a hazardujete se zdravím a bezpečností lidí," dodal premiér.
O poplatcích se má hlasovat nad ránem, opozice se bouří. Jednání sněmovny přerušil incident
Sněmovna bude v prvním kole o zrušení rozhlasových a televizních poplatků hlasovat v sobotu 24. října ve 4:36. Rozhodla o tom hlasy vládní koalice na návrh předsedy SPD a Sněmovny Tomia Okamury. Rozpravu k předloze, do níž je přihlášeno přes šest desítek poslanců, vládní tábor omezil na devět hodin. Řadovým poslancům omezil řečnickou dobu na nejvýše 20 minut.
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