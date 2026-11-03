Studenti Univerzity Karlovy, kteří se plánují stávkovat, na svých sociálních sítích sdílejí, jak se omlouvat z výuky.
Začala stávka veřejnoprávních médií. Vysílání je omezené, studenti protestují v ulicích
V úterý po půlnoci začala celodenní stávka pracovníků České televize a Českého rozhlasu proti koaličnímu návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. Během celého dne se stávka projeví v omezení živého vysílání na televizních kanálech i rozhlasových stanicích. Média neodvysílají některé pořady, omezí zpravodajství. Jejich podporovatelé svolali v řadě měst protestní shromáždění.
Tvář odborů České televize Daniel Stach a Jan Herget z Českého rozhlasu v reels na sociálních sítích jmenují pořady, které by mohly být financováním ohrožené. „Hrozí, že pro vás nebudeme moct plnit veřejnou službu tak jako doposud. Nepřejeme si osekání obsahu, který dnes myslí na všechny bez rozdílu. Nepřejeme si osekání svobody vašich médií,“ píší.
Takto vypadá stávka v České televizi.
Celodenní stávku pracovníků ČT a ČRo vyhlásila iniciativa Veřejnoprávně s podporou odborových organizací působících v obou médiích. Důvody shrnuje v příspěvku na síti X.
„Odmítáme, aby se televize a rozhlas staly státními médii. Jejich úkolem je mimo jiné vládu kontrolovat,“ píší mimo jiné.
V 10 hodin začne na pražském Klárově první studentské protestní shromáždění. Vyhlásili ho studenti Akademie múzických umění.
Český rozhlas děkuje lidem na svých sociálních sítích za podporu. „Děkujeme všem, kterým není budoucnost nezávislosti Českého rozhlasu a České televize jedno. Veřejná služba je tu pro všechny,“ píše.
Transparent na budově Českého rozhlasu ve Vinohradské.
Na budovách České televize a Českého rozhlasu se objevily transparenty s nápisy „Stávka“, „Pro lidi, ne pro politiky“ nebo „4:36 není konec, ale začátek“.
Rovněž úvodní stránky zpravodajského webu ČRo iRozhlas.cz a webu ČT24 se zobrazují od půlnoci ve zjednodušené podobě a upozorňují čtenáře na stávku, kterou vyhlásila iniciativa zaměstnanců ČT a ČRo Veřejnoprávně.
ČRo Radiožurnál také po půlnoci oznámil posluchačům, že kvůli stávce nahradí většinu programu hudba a reprízy. O stávce pak informoval i během noci a rána. Ve 04:00 zprávu o ní zařadil na začátek zpravodajské relace, například v 03:00 a v 05:00 pak na stávku posluchače upozornil po zprávách.
„I v tomto upraveném programu uslyšíte každou celou hodinu zprávy a Zelenou vlnu. Nepřijdete tak o důležité aktuální informace,“ sdělil moderátor po ranních zprávách v pět hodin.
Od půlnoci uvádějí moderátoři zprávy na ČT24 oblečení v černém, čtou je z papíru a za nimi je pouze zhasnutý zpravodajský sál. Každou hodinu začínají prohlášením o stávce. Po zprávách následují pořady z archivu televize.
Program ČT24, který je v omezeném režimu, informuje diváky o stávce neustále na liště v horní části obrazovky. „Děláme všechno pro to, abychom i budoucnu mohli poskytovat veřejnou službu v plném rozsahu a kvalitě,“ zní část prohlášení. Moderátoři zpráv v každou celou hodinu upozorňují, že se do stávky zapojila většina zaměstnanců. Zdůrazňují, že v případě mimořádných událostí je televize připravená zajistit nezbytné zpravodajské vysílání.
Dnes po půlnoci začala celodenní stávka pracovníků České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) proti koaličnímu návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií.
Dobrý den, vážení čtenáři, vítáme vás u online reportáže ke stávce České televize a Českého rozhlasu 3. listopadu a navazujícím protestním akcím spojeným s chystanou vládní změnou financování veřejnoprávních médií. Sledujte s námi dění napříč celou Českou republikou.
Newslettery
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
Korč je opět primátorem Frýdku-Místku. Tentokrát bez ANO
Primátorem 53titisícového Frýdku-Místku se v úterý opět stal Petr Korč z hnutí Naše Město F-M (NMFM). Na úterním stavujícím zasedání pro něj hlasovalo 30 ze 43 přítomných zastupitelů. Město povede koalice regionálního hnutí Naše Město F-M a uskupení Společně pro Frýdek-Místek, se zástupci lidovců, ODS, TOP 09 a STAN. Ve 43členném zastupitelstvu bude mít převahu 27 hlasů.
Pastrňákova paráda rozhodla nájezdy, Klapka byl za hvězdu Calgary
David Pastrňák zajistil Bostonu v NHL v samostatných nájezdech vítězství nad Vegas 3:2 a byl zvolen první hvězdou zápasu. Stejně jako spoluhráč Pavel Zacha a Tomáš Hertl za Golden Knights si kapitán Bruins připsal v řádné hrací době i jednu asistenci. Adam Klapka pak gólem a přihrávkou podpořil výhru Calgary nad hokejisty San Jose 2:1. Český dlouhán byl vyhlášen třetí hvězdou utkání.
Babiš tlačí na Zůnu, generálové varují. Nový plán armády odhalil problém
Ani pondělní jednání vlády, kde konečně došlo ke schválení zásadního koncepčního materiálu pro rozvoj české armády, neuklidnilo situaci mezi Andrejem Babišem (ANO) a ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD). Kabinet sice strategický dokument KVAČR 2040 konečně schválil, ovšem nadšený z něj není ani premiér, ani prezident Petr Pavel. A výhrady má i sám náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč.
Nejvyšší soud USA odmítl zasáhnout do sčítání hlasů v Kalifornii
Nejvyšší soud Spojených států zamítl požadavek vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa zabránit Kalifornii ve sčítání až 20 tisíc hlasů odevzdaných v kongresových volbách poštou. V noci na úterý o tom informovala stanice NBC News s tím, že soud rozhodl mimořádně rychle, aniž by si vyžádal názor Kalifornie.
Dohoda s Íránem měla být na dosah. Pak přišel další americký úder
Spojené státy v pondělní podnikly údery na íránský ostrov Kešm v Hormuzském průlivu. V noci na úterý o tom s odvoláním na nejmenované americké činitele informoval list The Wall Street Journal (WSJ). Ten poznamenal, že útok se odehrál poté, co americký prezident Donald Trump v pondělí před dnešními kongresovými volbami v USA hovořil o tom, že dohoda s Teheránem by mohla být na dosah.