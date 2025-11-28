Domácí

Začala lyžařská sezona, v Krkonoších i Orlických horách otevřeli první sjezdovky

před 1 hodinou
V Krkonoších a Orlických horách v pátek začala lyžařská sezona. Lyžaři mají k dispozici větší nabídku než v minulých letech, více než pět kilometrů sjezdovek. Lyžuje se v části krkonošského střediska Špindlerův Mlýn, na Černé hoře ve SkiResortu Černá hora - Pec a v Orlických horách v menším areálu Šerlišský Mlýn. Na otevřených sjezdovkách je přes půl metrů převážně technického sněhu.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Zuzana Hronová

O víkendu se přidají některé další areály. V Krkonoších se o víkendu bude lyžovat také v Peci pod Sněžkou, Malé Úpě a v Orlických horách v Říčkách. Lyžaři budou mít o víkendu v kraji k dispozici přes 16 km sjezdovek.

Ve Skiareálu Špindlerův Mlýn je v provozu lanovka Hromovka a sjezdovka Hromovka II a část Turistické. O víkendu se přidá i lanovka na Pláně ve Svatém Petru. Hromovka zůstane v provozu celou zimu, bez omezení v následujícím týdnu. Loni se ve Špindlerově Mlýně začalo lyžovat 7. prosince.

"Lyžuje se zhruba na 2,5 kilometru sjezdovek, je na nich okolo 50 centimetrů převážně technického sněhu. Mrzne, svítí slunce, podmínky jsou opravdu ideální," řekl v pátek ráno ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš.

Lyžaři ve Špindlerově Mlýně mohou počítat s dalším rozšířením nabídky od 5. prosince na víkend o sjezdovku a lanovku Stoh a lanovky na Medvědíně a Horních Mísečkách, to už areál bude v provozu z více než poloviny.

Ve východokrkonošském SkiResortu Černá hora - Pec se od tohoto pátku lyžuje ve středisku Černá hora. Lyžaři mají k dispozici 2,5 kilometru sjezdovek, lyžují na sjezdovce Anděl a na spodním úseku sjezdovky Černohorská. V provozu je kabinová lanovka a vlek Anděl. "Na sjezdovkách leží především technický sníh, v průměru 80 centimetrů," řekla mluvčí SkiResortu Zina Plchová.

Na víkend přibudou sjezdovky Zalomená a Hofmanky s šestisedačkovou lanovkou, v areálu Černá hora se tak bude lyžovat na pěti kilometrech sjezdovek. V sobotu se přidá areál v Peci pod Sněžkou, kde se bude lyžovat na pěti sjezdovkách, tedy celkem na 4,1 km sjezdovek. V provozu bude vlek Javor a vlek Javořák. "V sobotu a v neděli bude ve SkiResortu otevřeno zhruba deset kilometrů sjezdovek," řekla Plchová.

Oba areály budou v provozu i po víkendu. "Další tratě budeme v obou areálech přidávat patrně od pátku 5. prosince," uvedla Plchová. Loni se začalo na Černé hoře lyžovat 29. listopadu, ale v menším rozsahu než dnes.

Sezonu v sobotu 29. listopadu zahájí také areál Malá Úpa, kde bude o víkendu v provozu sjezdovka Pomezky. V pravidelném provozu by měl být areál od 6. prosince.

V Orlických horách v kraji zahajuje jako první sezonu menší areál Šerlišský Mlýn, i loni byl prvním areálem v kraji spolu s Černou horou. Oba areály zahájily loni 29. listopadu. V sobotu a v neděli bude v Orlických horách v provozu také Skicentrum Říčky a další se budou přidávat první prosincový víkend. V sobotu 29. listopadu zahájí provoz i podhorský areál v Janovičkách na Náchodsku.

 
39:36
