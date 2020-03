Vláda na deset dnů zakázala otevřít obchody. Výjimku mají potraviny nebo lékárny

"Důvod byl ten, aby nedošlo ke koncentraci lidí hlavně v obchodních centrech, která otevírají v 8:30. Jsme přesvědčeni, že tato tvrdá opatření zavádíme proto, abychom zabránili skokovému nárůstu epidemie u nás," řekl Babiš Radiožurnálu s tím, že podobné opatření, jako je nyní v Itálii, chystá také Polsko a Slovensko.

Výjimka u uzavření obchodů platí dále například pro prodejny výpočetní techniky a spotřební elektroniky, malých domácích zvířat a krmiv a dalších potřeb pro zvířata, brýlí a kontaktních čoček, novin a časopisů či tabákových výrobků.

Výjimku u zákazu přítomnosti lidí v restauracích tvoří provozovny, které neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a vězeňských zařízení. Zákaz se nevztahuje ani na prodej mimo provozovnu, tedy třeba provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny, píše se v usnesení. Původně byl od pátku vstup do stravovacích služeb zakázán mezi 20:00 a 06:00.

Na 10 dní bude také zakázána činnost provozoven stravovacích služeb v nákupních centrech s plochou přes 5000 metrů čtverečních. Zákaz provozu heren a kasin v usnesení není omezen konečným termínem 24. března 06:00, jako je tomu u ostatních opatření.

Již dříve kabinet rozhodl, že pro veřejnost se neotevřou ani bazény a turistická informační centra. Pouze ve velmi omezeném provozu budou moci být venkovní i krytá sportoviště. Na sportovištích nesmí být současně přes 30 lidí. Zavírají se proto i lyžařská střediska.

Lidé si ode sobotu nenakoupí zboží ani v tržnicích a na tržištích. Maloobchodní prodej na těchto místech kabinet také již dříve zakázal. K zařízením, na které se omezení vztahuje, patří pražská tržnice Sapa.

Už od úterního večera byly zakázány divadelní, hudební a filmová představení a další umělecké, sportovní a náboženské akce s předpokládanou účastí nad 100 lidí. Od pátku restrikce veřejných i soukromých akcí přitvrdila, povolená účast klesla na 30 lidí. Zákaz se týká i trhů, poutí, slavností nebo ochutnávek.

Od pátku se uzavřely stravovací provozovny v nákupních centrech. Vláda uzavřela veřejnosti také posilovny, koupaliště, wellnes služby nebo sauny a veřejné knihovny a galerie.

Ve středu se zavřely základní, střední i vysoké školy. Později přibyly základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní zkoušky, školní družiny a kluby a střediska volného času. Řada měst zavřela či zavře i mateřské školy. Od pondělí přeruší činnost denní stacionáře sociálních služeb

Kompletní znění opatření

Vláda

z a k a z u j e

1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:

potravin,

výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,

pohonných hmot,

paliv,

hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,

lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,

malých domácích zvířat,

krmiva a dalších potřeb pro zvířata,

brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,

novin a časopisů,

tabákových výrobků,

služeb prádelen a čistíren,

prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně,

2. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení,

3. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,

4. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů,