"Zabil lidi cez padáky," řekl Babiš o Kalouskovi. Nyní se za svá slova musí omluvit

Předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš se musí omluvit Miroslavu Kalouskovi (TOP 09) za výrok, že jako náměstek rozkrádal ministerstvo obrany a "zabil lidi cez padáky". Kalouskovu dovolání vyhověl Nejvyšší soud a změnil rozsudky Okresního soudu pro Prahu-západ a Krajského soudu v Praze.

Podle Nejvyššího soudu je výrok "navzdory své sporné jazykové kvalitě" celkem jasným skutkovým tvrzením o tom, co Kalousek podle Babiše udělal, a nikoliv hodnotícím soudem či projevem názoru.

"Předmětný výrok je skutkovým tvrzením a nalézací soudy nedospěly k závěru, že žalovaný prokázal jeho pravdivost," stojí v rozsudku. Rozsudek je dostupný na elektronické úřední desce. Stanovuje omluvu jednak písemnou, jednak ústní při jednání Poslanecké sněmovny.

Žalovanými výroky Babiš narážel na Kalouskovo působení ve funkci náměstka ministra obrany a na několik kontroverzních zakázek z té doby, mezi nimiž byl i nákup padáků VTP-100. V roce 1997 zahynul při seskoku s tímto padákem voják a armáda poté toto vybavení nevyužívala. Nebylo ale prokázáno, že se stal trestný čin.

Kalousek považuje nařízení soudu o omluvě za dostatečné zadostiučinění. Čeká, že tak expremiér učiní, jinak zváží exekuční vymáhání.

"Nejvyšší soud nařídil Andreji Babišovi, aby se mi za svou pomluvu omluvil jak na schůzi Poslanecké sněmovny, tak písemně. Už tento rozsudek je pro mě dostatečné zadostiučinění. Teď budu se zájmem čekat, zda Andrej Babiš svoji povinnost splní, či zda se toho budu muset domáhat exekučně," uvedl Kalousek.

Babiš soud respektuje, ale podá ústavní stížnost

Andrej Babiš rozhodnutí soudu bude respektovat, i když s ním nesouhlasí. V této věci podá ústavní stížnost, sdělil tento pátek.

"Nemám co komentovat, soudní rozhodnutí budu respektovat, i když s tím nesouhlasím. Proto v této věci podám ústavní stížnost," uvedl Babiš. "Já jsem ve Sněmovně za ty roky slyšel tolik urážek, tolik obvinění, tolikrát mě dokonce odsoudili, že bych to ani nespočítal. Asi dělám chybu, že to nežaluju, když vidím, jak soudy rozhodují. Jen si nejsem jistý, že v mém případě by to bylo úspěšné," dodal expremiér.