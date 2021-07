Za změnu klimatu mohou lidé, myslí si Češi. Bojí se, že život jejich dětí bude horší

Česká společnost již není tak rozdělená. Uznává, že změna klimatu je problém

Češi ve výzkumu vědců z Masarykovy univerzity a organizace Green Dock ukázali, že klimatickou změnu vnímají jako problém a vnímají i její následky. "Pro většinu české veřejnosti už není sporu o tom, zda je změna klimatu závažný problém," poznamenal sociolog z Masarykovy univerzity Tomáš Chabada.

Podle výzkumu více než 75 procent Čechů uznává, že probíhá změna klimatu, dalších sedm procent si myslí, že změna klimatu sice zatím neprobíhá, ale jednou nastane. Jen necelá čtyři procenta Čechů si myslí, že ke klimatické změně vůbec nedojde.

Zároveň většina Čechů zná i viníka klimatické změny. "Více než 70 procent dotázaných souhlasí s tím, že za změnu klimatu může lidská činnost," objasnil vedoucí výzkumu a sociální psycholog z Masarykovy univerzity Jan Krajhanzl. Upozornil, že česká společnost už není ve vnímání klimatu rozdělená jako v předešlém výzkumu z roku 2015. Tehdy s tím, že probíhá změna klimatu, souhlasilo 52 procent lidí a lidské činnosti ji přisuzovalo 27 procent z nich.

Sjednocení vyzdvihl i sociální psycholog Ondřej Kácha z neziskové organizace Green Dock, která postoje Čechů ke klimatické změně sleduje dlouhodobě. "Stejně tak se většina obyvatel shoduje, že máme tento problém řešit. Podle 68 procent je důležité, aby Česko přijalo opatření proti změně klimatu," řekl. Dle názoru 66 procent dotázaných má Česko snižovat své emise skleníkových plynů.

Podle výzkumu by Češi chtěli, aby se do ochrany životního prostředí zapojilo více institucí. "Více než 70 procent veřejnosti by chtělo, aby se do ochrany klimatu zapojilo ministerstvo životního prostředí, vláda, firmy, domácnosti a čeští vědci a vědkyně," odhalil Chabada.

Skoro 55 procent Čechů by bylo ochotných vzdát se svého životního stylu, zatímco platit kvůli ochraně přírody vyšší ceny za produkty by bylo ochotno jen 14 procent. Platit vyšší daně kvůli ochraně klimatu by nevadilo devíti procentům lidí.