Za závažný trestný čin automaticky vyhoštění. Koalice podle Okamury chce přitvrdit

Koalice navrhne automatické udělení trestu vyhoštění cizincům, kteří budou odsouzeni za konkrétní trestné činy se sazbou od tří let vězení. Po úterním jednání koaliční rady to novinářům řekl předseda Sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura.
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) má podle něj návrh už připravený. Koalice se podle Okamury shodla také na potřebě přísnějších trestů za znásilnění.
"Přímo vyjmenujeme trestné činy od určité sazby, konkrétně bychom to chtěli od tří let odnětí svobody. Já jsem byl pro mnohem přísnější variantu, že by se automaticky udělovalo vyhoštění cizincům, pakliže spáchají závažný trestný čin," řekl Okamura. "Dnes to automatické není, dnes mají soudy volbu. My bychom chtěli, aby musely vyhošťovat cizince, kteří tady páchají trestnou činnost," doplnil předseda Sněmovny.
Tejc podle Okamury dále připravuje metodický pokyn pro státní zastupitelství, aby v případech znásilnění nepřistupovalo k navrhování podmíněných trestů. Státní zástupci by se podle pokynu měli také v případě uložení nižších trestů častěji odvolávat.
Okamura zopakoval, že nesouhlasí s návrhem ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) na noční zákaz prodeje alkoholu v některých prodejnách. "Já jsem zdůraznil, že my jako SPD s tím nemůžeme souhlasit," řekl Okamura.
Na koaliční radě se také podle Okamury řešilo téma sucha a podpory zemědělců, předseda SPD podle svých slov otevřel i téma dopravních staveb. Rada podle Okamury probírala i výuku angličtiny od první třídy základní školy, jednání se kvůli tomu zúčastnil i ministr školství Robert Plaga (za ANO).
"S panem ministrem jsme se dohodli na nějakém mechanismu. Je to nějaký kompromis s tím, že po ukončení základní školy by angličtina měla být na dostatečné úrovni u všech žáků," uvedl Okamura.
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