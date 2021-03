Za zabavené roušky Hamáček vyplatil 26 milionů advokátům blízkým ruským oligarchům

Před rokem policie ve skladu v Lovosicích zabavila statisíce roušek. Ministr vnitra Jan Hamáček to prezentoval jako úspěšný zátah proti překupníkovi, který se v nouzovém stavu pokoušel šroubovat ceny. Jako odškodné pak ale nechal vyplatit 26 milionů. Podle zjištění Aktuálně.cz a HN firmě Rusů, kteří v Česku poskytují služby prominentům režimu Vladimira Putina. Původně roušky stály 300 tisíc.

Když policisté společně s tehdejším hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem (KSČM) na žádost ministra Jana Hamáčka (ČSSD) před rokem vtrhli do skladu v Lovosicích a zabavili statisíce roušek, ministerstvo zdravotnictví i ministerstvo vnitra to obhajovaly tím, že se překupník pokusil státu prodat několikanásobně předražené zboží. Navíc podle nich hrozilo nebezpečí, že by je po odmítnutí vyvezl do zahraničí. To tehdy vláda v nouzovém stavu při akutním nedostatku ochranných prostředků zakázala.

Krátce nato akce vyvolala diplomatický incident s Itálií, protože česká policie při razii zabavila nejen roušky překupníka, ale spolu s nimi také údajnou humanitární pomoc tehdy těžce zkoušené zemi. Aktuálně.cz následně rozkrylo, že sto tisíc roušek z humanitární pomoci i dalších 700 tisíc kusů, s nimiž operoval překupník, do Česka dovezl jeden člověk - vlivný muž zdejší čínské komunity Čou Ling-ťien. Proč humanitární pomoc na trase z Číny do Itálie zaparkovala v lovosickém skladu vedle roušek k prodeji, není jasné dodnes. Hamáček, kterého prezident Miloš Zeman jmenoval vyslancem pro česko-čínské vztahy, však zabavením zboží rozlítil čínskou komunitu v Česku. Itálii následně ministr poslal novou humanitární pomoc.

Ministr Hamáček poté otočil i se svým tvrzením o předražených rouškách. A vyplatil za zátah štědrou kompenzaci - za "překupnických" 700 tisíc roušek vnitro dalo 26,4 milionu korun. Na odškodnění loni upozornil server iRozhlas.cz. Ty samé roušky původně dovezla 9. března 2020 firma Čou Ling-ťiena do Česka z Číny za necelých deset tisíc eur, tedy ani ne 300 tisíc korun. A to včetně dopravy a daní. Svědčí o tom faktura, kterou mají redakce k dispozici.

Plyne z ní i to, že v době, kdy policie vtrhla do skladu, roušky oficiálně vlastnila společností CBA Trade, které Čou zboží za oněch 300 tisíc prodal. Právě firmu CBA Trade následně ministerstvo zdravotnictví označilo za překupníka, protože mu je nabízela za téměř desetinásobek kupní ceny. Společnost se sídlem v rodinném domě v obci Jirny u Prahy neměla žádné zaměstnance ani webové stránky. Neplnila ani zákonnou povinnost zakládat účetní závěrky do obchodního rejstříku.

Aktuálně.cz a Hospodářských novin ale zjistily, že odškodnění nešlo firmě CBA Trade. Pohledávku za státem, který za zboží zabavené při nouzovém stavu má ze zákona vyplatit odškodné v cenách obvyklých, od ní za neznámých okolností čtrnáct dnů po policejním zásahu získala jiná společnost - MR Invest Group. A právě té vnitro miliony korun poslalo.

Oficiálně firmu ovládají Sergej Aripov, Akbulat Kadiev a Eduard Malyarchuk. Trojice mužů v Česku jinak nabízí zakládání firem i vykonávání funkce jednatele za peníze a své služby cílí na ruské oligarchy. Ještě nedávno pracovali v českých advokátních kancelářích, které se ocitly v podezření, že v Česku a na Slovensku maskují toky veřejných peněz k vlivným lobbistům.

Hamáčkův obrat

Když se MR Invest Group přihlásila loni v květnu o náhradu 26,4 milionu za roušky zabavené v lovosickém skladu, ministerstvo vnitra i hejtman Bubeníček, který na žádost Hamáčka zásah podepsal, kývli. A to přesto, že společnost žádala za jednu roušku téměř 36 korun - tedy ještě o 4 koruny více, než její předchůdce CBA Trade, který si tím vysloužil policejní zásah.

"Nepřipadá v úvahu, aby se kdokoliv takto nemorálně obohacoval na situaci, kdy jsou zdravotníci i běžní občané v ohrožení života. Proto jsem požádal hejtmana Bubeníčka, aby v souladu se zákonem konal a roušky zajistil," komentoval to před rokem ministr Hamáček.

Po několika měsících ale vnitro už argumentovalo tím, že zprůměrovalo ceny, za které v březnu 2020 stát nakupoval ochranné prostředky, a 32 korun za roušku nebylo příliš. "Prodejní cena roušky 32 Kč/kus nebyla v rozhodné době zjevně nepřiměřená a neobvyklá vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v regionu a především k mimořádně vysoké poptávce a nedostatku tohoto zboží na trhu," píše se v dohodě o narovnání, kterou má Aktuálně.cz k dispozici, s odkazem na policii, která kauzu taktéž prověřovala a odložila.

Nejvyšší kontrolní úřad přitom řadu nákupů zpětně po rozsáhlé kontrole označil za předražené a netransparentní. Popisovaná transakce s MR Invest Group se však kontrole vyhnula, protože formálně nešlo o nákup, ale odškodnění.

Samotná firma MR Invest tři dny před zásahem a zabavením roušek, za něž si nárokovala náhradu, ochranné prostředky státu také při jiném obchodu prodala. Ministerstvu zdravotnictví dodala 93 tisíc roušek za cenu 30 korun za kus.

Trojice mladých mužů měla původně větší ambice. Ministerstvo zdravotnictví s MR Invest uzavřelo objednávky o dodávkách milionů roušek a respirátorů za více než 700 milionů korun. Nakonec se ale odehrála jen už zmíněná dodávka za 2,8 milionu. "Ostatní objednávky Ministerstva zdravotnictví ČR u společnosti MR Invest byly stornovány s ohledem na skutečnost, že dodavatel nebyl schopen zabezpečit zboží, které se zavázal dodat," vysvětlila pro Aktuálně.cz mluvčí ministerstva Barbora Peterová.

Odeslání milionů těsně po volbách

Firma tak vydělala zejména na odškodnění za zabavené roušky, které původně nebyly její. Odškodnění dle memoranda mezi Ústeckým krajem a vnitrem firmě vyplatil kraj, ministerstvo mu následně náklady proplatilo. A to včetně dalších 300 tisíc korun za právní služby advokáta Daniela Voláka, někdejšího náměstka ministra spravedlnosti za ODS a vlivné postavy severních Čech, který Bubeníčkovi a jeho náměstkovi Martinu Klikovi (dříve ČSSD) s transakcí radil. Klika působil jako místostarosta Litvínova v době, kdy tam Volák byl starostou.

Dohodu tehdejší hejtman Bubeníček, který v kraji vládl v koalici s ČSSD, SPD a SPOZ, podepsal 20. října 2020. Tedy už po krajských volbách a jen den poté, co se do té doby opoziční strany ANO, ODS a Spojenci pro kraj dohodli, že uzavřou koalici bez nich. Za měsíc se na ustavujícím zastupitelstvu stal hejtmanem Jan Schiller z ANO.

Tehdy už ale firma dle dohody měla veřejné peníze na účtech. Téměř 36 korun za každou roušku se vnitro s Ústeckým krajem rozhodli vyplatit MR Invest Group i přesto, že podle registru smluv v rukou měli výše popisovanou fakturu za zboží z Číny. Dokazovala, že původní firma CBA Trade vlivnému zástupci čínské diaspory v Česku za stejnou roušku dala v přepočtu necelých pět korun s daní za kus (částky se mírně lišily u jednotlivých typů, které v zásilce byly).

Podle Bubeníčka neměl Ústecký kraj na určení ceny náhrady žádný vliv. "My jsme v tom případě hráli roli na začátku, když jsme to zabavovali. Z vnitra nám řekli, že pravomoc zabavit zboží má hejtman. Informace o rouškách zřejmě měli od Celní správy. Na tom zákroku se jednalo s nějakým Číňanem, to je jediné, co vím. Co ale bylo dál, to se nás už netýkalo. Znovu jsme se do situace vložili až ve chvíli, kdy se měla platit náhrada. Ale ta cena šla úplně mimo nás. Tam nám šlo jen o to, aby peníze zaplatilo ministerstvo a ne my - když jsme do toho zákroku byli natlačeni," řekl redakcím Bubeníček.

O tom, že miliony za zabavené roušky nakonec putovaly společnosti s ruskými majiteli, údajně nic neví. Volák podle Bubeníčka kraj zastupoval proto, že je to "schopný advokát a pro kraj už dělal". Říká, že osobně se s ním viděl poprvé až v této věci. Volákovo napojení na Bubeníčkova tehdejšího náměstka Kliku ale nevyvrátil. "Určitě se znají, jsou oba z Litvínova," potvrdil exhejtman.

Redakce se zeptaly i Hamáčka, zda mu náhrada přijde přiměřená a co ho přimělo změnit názor. Ministr ale neodpověděl. Dorazilo jen vyjádření od mluvčího resortu. "Při výpočtu se vycházelo z průměrných cen OOP (osobních ochranných prostředků, pozn. red.), tyto ceny odpovídají náhradě v místě a čase obvyklé," zopakoval Adam Rözler to, co se píše v oficiálních dokumentech.

Komu rozdíl mezi kupní cenou v Číně a odškodněním - tedy více než 26 milionů korun - ve finále doputoval, není zcela jasné. Aktuálně.cz zjišťovalo, proč a za jakých okolností pohledávku vůči státu CBA firmě MR Invest Group postoupila a zda za to dostala něco zaplaceno. Jednatelku CBA Romanu Voráčkovou se ale redakci kontaktovat nepodařilo.

MR Invest Group je dle obchodního rejstříku napsaná na trojici právníků a finančních expertů, kteří nabízejí zřízení schránkových firem a offshore společností i vedení jejich účetnictví. Sama firma přitom neplní zákonnou povinnost zveřejňovat hospodářské výsledky v obchodním rejstříku, i když jí za to hrozí pokuta až tři procenta z obratu. Zda z firmy skutečně profituje trojice, či ji reprezentují jako součást dohody s někým jiným, také není jasné.

Veřejné peníze pro muže blízké ruským oligarchům

Se státem o odškodnění dle dokumentů jednal třiatřicetiletý karlovarský advokát Sergej Zaripov, který je v rejstříku vedený jako jednatel a spolumajitel MR Invest Group. Ten zároveň poskytuje služby firmám ruských oligarchů, do jejichž byznysu tečou miliardové kontrakty od vlády Vladimira Putina.

Zaripov dříve ovládal například karlovarskou ALPIKA company, přes níž nyní vlastní apartmány v Karlových Varech ruský byznysmen Evgeny Subbota a jeho rodina. Subbota stojí za ruskou společností Elektrosevkavmontazh, která za miliardy rublů pracuje pro Rosatom. Zaripov v roce 2008 jako dvacetiletý jednatel firmy ALPIKA company pro Subbotu nakoupil dva byty v Karlových Varech. Dnes firma vlastní ještě třetí.

Na webu své advokátní kanceláře Zaripov & Partners, která sídlí na pražském Václavském náměstí, nabízí právník registrace offshorových společností či poskytnutí služeb jednatele. Zaripov se snažil zapojit i do politiky - v roce 2016 kandidoval v Karlovarském kraji za hnutí Úsvit s heslem "nepřijmeme ani jednoho uprchlíka ve svém kraji".

Ukrajinská média v roce 2017 psala, že Zaripov ovládá karlovarskou firmu High Quality Industries, která bude dodávat náhradní díly ukrajinské železnici. Novináři tehdy odhalili, že česká společnost posloužila na Ukrajině k zakrytí skutečného původu výrobků - ve skutečnosti pocházely z továrny, která fungovala v Luhansku a po obsazení této části Ukrajiny proruskými separatisty se přesunula do Ruska.

Zaripov před osamostatněním působil v advokátní kanceláři Pavla Hráška. Tomu se v minulosti věnoval později zavražděný slovenský novinář Ján Kuciak. Hrášek totiž na Slovensku začal vystupovat za tamní společnost Anext, která tehdy ve velkém získávala problematické vládní IT zakázky a mluvilo se o jejím napojení na tamní politiky. Po textu Kuciaka slovenské soudy zakázaly Anextu obchodovat se státem. Firma totiž nedovedla prokázat, kdo jsou její koneční vlastníci, kterým odtekly stovky milionů z obchodů se slovenským státem a zda je mezi nimi skutečně Hrášek, jak tvrdila.

Práce v advokátní kanceláři z kauzy Janouška s Hrdličkou

Reportéři se od Zaripova pokoušeli zjistit, zda je konečným vlastníkem společnosti, které Hamáček vyplatil téměř 30 milionů korun, nebo v ní jen dělá to, co nabízí na svém webu - tedy kamufluje reálného vlastníka. Kontaktovali ho na telefonu, který uvádí v rejstříku České advokátní komory. Ten zvedla Zaripovova asistentka. "Já řeknu panu šéfovi, že jste volali. Předám mu vaše číslo, aby se vám ozval," řekla reportérům žena. Zaripov se ale redakci neozval a nereagoval ani na dotazy zaslané e-mailem.

Zaripovými obchodními partnery se zápisem do obchodního rejstříku prohlásili Akbulat Kadiev a Eduard Malyarchuk. Malyarchuk se na webu tituluje jako ředitel MR Invest. Redakce kontaktovaly i jeho. "Pošlete mi dotazy e-mailem. Budeme se snažit co nejdříve odpovědět," přislíbil v úterý telefonicky. Ani od něj vyjádření do vydání textu nedorazilo.

Malyarchuk zároveň vystupuje jako realitní makléř. Právě prodej nemovitostí je dle webu společnosti její hlavní činnost. Malyarchuk také od konce loňského roku řídí představenstvo další firmy Fincorp Global, která mimo jiné nabízí správu a řízení společností. Sedí v ní s Kadievem. I Kadiev si vloni založil advokátní kancelář, Kadiev & Partners. Sídlí na stejné adrese jako ta Zaripova.

Předtím Kadiev působil u pražského advokáta Jan Šafry, který ho dodnes na webu uvádí jako svého advokáta. Šafra seděl ve firmě, přes které se odehrála restituce takzvaného Bečvářova statku. K lukrativním parcelám v Praze se tak dostali vlivní zákulisní hráči v čele s Tomášem Hrdličkou a Romanem Janouškem. A Šafra figuroval i v další restituční kauze, při níž stamilionové pozemky skončily v daňovém ráji.

Protikorupční experti výsledek razie v Lovosicích tvrdě kritizují. "Celý případ je absurdní ilustrace, jaký chaos panuje v přístupu vlády k nákupům pomůcek. Hamáčkovy ukvapené kroky ze státu dělají v konečném důsledku kasičku pro schránkové firmy, navíc za násobné částky vůči pořizovací ceně. Vzhledem k celému pozadí firmy MR Invest Group není ani jasné, zda majetková struktura vůbec odpovídá dohledatelným informacím a není tedy jisté, kam tyto peníze skutečně doputovaly," uvedl analytik Transparency International Milan Eibl.