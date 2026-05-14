Za vydírání a únos ženy v Praze půjde čtveřice do vězení, padla i jedna podmínka

Skupině pěti lidí, která podle obžaloby loni v dubnu unesla ženu, pražský městský soud uložil tresty od podmínky do pěti let vězení. Obžalovaní podle státního zástupce po ženě požadovali zpět peníze pocházející z údajné trestné činnosti.
Soud čtyři muže potrestal za zbavení osobní svobody a vydírání, ženu odsoudil za pomoc k oběma trestným činům. Tři obžalovaní se k činu přiznali, poslední muž a žena vinu odmítli. Rozsudek není pravomocný, je možné proti němu podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze.
Stepan Pop, Andrjian Kerečanyn, Andrij Bedej, Mychajlo Fedoranyč a Marie Anna Bočanová podle státního zástupce unesli jednadvacetiletou ženu s omezenou svéprávností loni 14. dubna. Chtěli po ní 260 tisíc korun, které podle obžaloby pocházely z podvodu a které žena údajně měla za finanční odměnu ze svého účtu vybrat a předat jim je.
Ženu podle obžaloby stíhaní vylákali z jejího bytu do auta a vozili ji po různých místech po Praze a okolí, kde po ní muži požadovali zaslané peníze.
Fedoranyč poškozené podle státního zástupce několikrát do obličeje a do krku nastříkal pepřový sprej, někteří z obžalovaných jí také vyhrožovali zbraní. Podle soudce nebylo prokázáno, že by šlo o skutečnou zbraň, důkazy podle něj svědčí spíš o tom, že šlo o zbraň pro airsoft.
Policii zavolal spolubydlící
Obžalovaní se pak pokusili získat mobilní telefony ženy, vymysleli i plán, že by poškozená na své jméno založila bankovní účty, ke kterým by jim dala přístup. Policisty přivolal spolubydlící poškozené poté, co ji muži přivezli domů, aby vyzvedli powerbanku, jež chtěla skupina prodat.
Soudce popis skutku pozměnil tak, aby více odpovídal zjištěným skutečnostem. Místo loupeže, ze které byla skupina obžalovaná původně, je odsoudil za vydírání. Pop se sice podle soudce vůči poškozené nedopustil zásadního násilí, celou situaci však podle rozsudku inicioval.
Vymýšlel také plány, jak poškozenou využít tak, aby část peněz získal zpět. Fedoranyč a Kerečanyn se pak podle soudu podíleli na zastrašování ženy, na výhrůžkách a násilí.
Bedej se podle soudu účastnil převozů, poškozenou ženu například hlídal. Bočanová se podle soudu také nepodílela na násilném jednání, pomáhala především s převozy ženy v autě nebo se získáváním jejích telefonů.
Nejvyšší, pětiletý trest, uložil soud Popovi, Kerečanyn má jít podle soudu do vězení na 4,5 roku a Fedoranyč na čtyři roky. Bedejovi, který byl odsouzený i za ohrožení pod vlivem návykové látky, uložil soud tříletou podmínku se zkušební dobou na čtyři roky, obecně prospěšné práce a zákaz řízení na dva roky. Bočanovou soud poslal do vězení na tři roky, v jejím případě ale trest zahrnuje i předchozí odsouzení za krádež.
Pop, Kerečanyn a Fedoranyč se v březnu před soudem přiznali, poškozené ženě se omluvili. Kerečanyn pouze odmítl obvinění z loupeže. Bedej vinu odmítl, uvedl, že nikomu nevyhrožoval a nic po nikom nevymáhal. Bočanová řekla, že na místě byla, lituje toho, co se stalo, ale vinu necítí. Podle její obhájkyně se žena neúčastnila žádného trestněprávního jednání.
Ohromující, možná světový unikát, žasne Bičík nad Isifem. Slušných fanoušků mu je líto
„Fotbal se hraje pro fanoušky, když chybějí, je to smutné. Osobně bych raději tedy hrál jinde, ale s plnými ochozy,“ říká v komentáři pro Aktuálně.cz bývalý ligový brankář David Bičík.
ŽIVĚ Zelenského spojenec míří do vazby, čelí obvinění z praní špinavých peněz
Ukrajinský protikorupční soud poslal bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka do vazby a zároveň stanovil kauci na 140 milionů hřiven (66 milionů Kč). Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obviněním z praní špinavých peněz. Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) v úterý uvedl, že Zelenskyj není předmětem žádného vyšetřování.
Lékař z Jesenice měl osahávat a fotit dětské pacienty s erekcí, čelí obžalobě ze zneužití
Lékař Boris Živný čelí obžalobě ze znásilnění, pohlavního zneužití a sexuálního nátlaku vůči dvěma svým dětským pacientům. Muž vinu odmítá.
Ukrajinské drony spadly na území NATO. Shodily vládu ohrožené země
Minulý týden ukrajinské drony útočící na Rusko dopadly tam, kam neměly: na území pobaltských států. V Lotyšsku přitom zasáhly ropný zásobník. Ukázaly se tak chyby v přípravě na nebezpečí hrozící od východního souseda, za které byl odvolán ministr obrany. To způsobilo politickou krizi, kvůli které ve čtvrtek odstoupila lotyšská premiérka Evika Siliňová.
Na dálnici D3 bude možné jezdit do konce roku 150 km/h, řidiči limit i tak porušují
Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní provoz zvýšené nejvyšší povolené rychlosti 150 kilometrů za hodinu na úseku dálnice D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným do konce letošního roku.