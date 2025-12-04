Za vraždu muže v Teplicích poslal ústecký soud cizince na 14 let do vězení

Tragédie se stala loni na začátku července v teplické části Trnovany. Za Turkem, který žije řadu let v Česku, přijel jeho kamarád s přítelkyní. Po přivítání před domem odešla žena do bytu hostitele a ten pak s mužem, původem z Chorvatska do sklepa. Státní zástupce František Stibor uvedl, že ve sklepní kóji nastala roztržka mezi muži, po které vytáhl obžalovaný zbraň a třikrát Chorvata střelil. Pak vyšel před dům, zavolal záchrannou službu a policii.
Obžalovaný se hájil tím, že jeho přítel měl ve sklepní kóji uložené své věci, a to včetně zbraní. Bál se údajně, že Chorvat použije zbraně proti němu. Obhájce hájil obžalované tím, že jeho klient není agresivní, konfliktní, jednal v silném rozrušení ze strachu, v nutné obraně. Navrhl ho potrestat nejvýše za zabití, nikoliv vraždu. "Byl to můj přítel, ať už je jeho minulost jakákoliv. Neudělal jsem nic, co by ho mohlo naštvat. Měl jsem ho rád. Je mi to líto," řekl Özay. Státní zástupce navrhl za vraždu 13 let.
Soud právní kvalifikaci zpřísnil na vraždu s rozmyslem, za kterou hrozí vyšší trest. Soudkyně Tereza Nagy řekla, že obžalovaný napadl muže, který neměl u sebe zbraň, po předchozím uvážení a nelze svést jednání na nutnou obranu ani na zabití, protože obžalovaný nebyl podle znalců v silném rozrušení. Naopak si Özay na setkání vzal legálně drženou střelnou zbraň. Motivací bylo podle soudu usmrcení muže, o kterém věděl, že napadá svou přítelkyni, je agresivní. Žena, která svědčila u soudu, řekla, že se svěřila Turkovi s obavou o svůj život.
Obžalovaný se přiznal, že vystřelil jednou a pak se mu zasekla zbraň. Tvrdil, že k němu byl muž při střelbě otočen čelem. Znalkyně u soudu řekla, že poškozený k němu stál naopak zády a bokem. Znalec z oboru balistiky dnes u soudu řekl, že se zbraň nezasekla, nýbrž závěr zbraně zůstal v zadní poloze. Konstatoval, že zbraň je funkční. Obžalovaný měl navíc se střelbou zkušenosti, zbrojní průkaz měl deset let a se zbraní střílel několik měsíců před činem. "Nepodařilo se mu zasáhnout, jak si představoval, proto ve střelbě pokračoval," uvedl žalobce.
Při ukládání trestu soud zvážil to, že Turek byl doposud bezúhonný, částečně se doznal a projevil lítost. Několik desítek tisíc poslal dceři a synovi zemřelého. Podle rozsudku má ještě každému z nezletilých dětí zaplatit 872.760 korun.