Za vraždu čerpadlářky navrhuje žalobce výjimečný trest. Já to nebyl, tvrdí dál lupič

Za vraždu čerpadlářky v Nelahozevsi na Mělnicku navrhl státní zástupce pro obžalovaného Davida Šindlera výjimečný trest, tedy více než 20 let vězení. Jeho komplic Ivan Hollitzer, který je stíhán kvůli loupeži, by měl podle žalobce strávit ve vězení okolo pěti let. Šindler od počátku vinu odmítá. Hollitzer se k loupeži přiznal, za střelce označil právě Šindlera. Soud rozhodne v pátek.

Podle žalobce Martina Susky jsou podmínky pro uložení výjimečného trestu u Šindlera splněny. Připomněl to, že vražda byla provedena velmi chladnokrevně. Šindler byl navíc v minulosti několikrát trestán, možnost jeho resocializace je podle znalců téměř vyloučená. Státní zástupce také v závěrečné řeči řekl, že vražda byla zbytečná. Žena se totiž před lupiči snažila schovat a nijak je neohrožovala. Obhajoba Šindlera, který tvrdí, že na místě vůbec nebyl, byla podle Susky spolehlivě vyvrácena. Žalobce také upozornil, že Hollitzer byl schopen označit místo, kde lupiči odhodili zbytky pokladny z čerpací stanice, policii řekl, kde po loupeži zaparkovali auto. Hollitzerův obhájce v pondělí řekl, že bez jeho klienta by trestná činnost odhalena nebyla. Proto pro obžalovaného žádal trest při spodní hranici trestní sazby, tedy dva roky vězení. Soud by podle něj měl vyslat signál, že se spolupráce s policií vyplatí. Podle obhájce Šindlera jiný důkaz než Hollitzerova výpověď neexistuje. "Je otázka, jestli je tato výpověď hodnověrná," řekl advokát. Šindler by podle něj měl být obžaloby zproštěn. "Nikdy jsem nepoužil žádný násilí, nikdy na nikoho," řekl Šindler v závěrečné řeči soudu. "Já to nebyl, prostě nebyl," dodal. Hollitzer uvedl, že nemá žádný důvod si vymýšlet. "Chtěl bych se omluvit rodině, pozůstalým, za to, že jsem nešel pomoct té paní," řekl. Byl celou noc doma, tvrdí Šindlerova družka Tragédie, která vyvolala velkou pozornost veřejnosti, se stala loni v noci na 3. prosince. Maskovaní muži vtrhli na čerpací stanici, jeden z nich měl krátkou střelnou zbraň, kterou podle policie zastřelil osmapadesátiletou čerpadlářku. Lupiči podle dřívějších informací policie odcizili pokladnu s 10 000 korunami, tři kartony cigaret a další zboží za zhruba 20 000 korun. Šindlerovi hrozí až 20 let nebo výjimečný trest, Hollitzer může být potrestán maximálně deseti lety vězení. Související Lupiči obvinění z vraždy čerpadlářky byli v době činu pod vlivem pervitinu Soud v pondělí vyslechl poslední dva svědky. Šindlerova družka odmítla vypovídat. V přípravném řízení Šindlerovu verzi potvrdila, byli prý celou noc spolu doma. Podle státního zástupce to ale vyvrací výpovědi dalších svědků. Šindlerův otec v pondělí naopak vypovídat chtěl. Syna viděl ráno poté, co byla žena zastřelena, choval se prý normálně. Otec obžalovaného ale řekl, že svého syna poznal na kamerových záznamech. Syna se s manželkou podle svých slov ptal, zda je na záběrech skutečně on, Šindler to však popřel. Kriminalisté zadrželi podezřelé v polovině ledna v Kralupech nad Vltavou a ve Vojkovicích na Mělnicku. Oba muži skončili ve vazbě. Příbuzní zastřelené ženy po Šindlerovi požadují 2,1 milionu korun. Video z přepadení benzínky v Nelahozevsi: Video: