18. 5. Nataša
Za útok sekáčkem v obchodním centru hrozí cizinci až 20 let vězení

Policie navrhla obžalovat za lednový útok v obchodním centru (OC) v Hradci Králové cizince z pokusu o vraždu a dalších zločinů. Zranil dva lidi, hrozí mu až 20 let vězení, uvedla v pondělí na webu policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Kromě pokusu o vraždu byl třiatřicetiletý muž obviněn také z výtržnictví a výroby dětské pornografie. Policie ukončila vyšetřování případu.

Incident se stal v pátek 2. ledna navečer v OC Futurum po hádce. Starší muž podle kriminalistů napadl o čtyři roky mladšího cizince, když použil obušek a pak sekáček.
„Rozsáhlý spisový materiál jsme předali na Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové s návrhem na podání obžaloby. Vazebně stíhanému cizinci hrozí trest odnětí svobody až na 20 let,“ sdělila Muzikantová

Incident se stal v pátek 2. ledna navečer v OC Futurum po hádce. Starší muž podle kriminalistů napadl o čtyři roky mladšího cizince, když použil obušek a pak sekáček. Napadeného muže zranil na horní polovině těla. Osmadvacetiletý muž se bránil nožem a útočníka také zranil. Náhodná svědkyně utrpěla lehké zranění.

Útočník po činu utekl. Záchranáři mezitím ošetřili zraněné a dovezli je do fakultní nemocnice. Tam se nechal někým odvézt také zraněný pachatel, aby ho lékaři ošetřili. Policie ho v nemocnici zadržela. Kvůli incidentu byl celý obchodní dům evakuován, odejít muselo 1500.

Dezinformátorka Nela Lisková

Ústavní soud odmítl stížnost Liskové, za nenávistné příspěvky dostala podmínku

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost aktivistky Nely Liskové, která za nenávistné a manipulativní příspěvky na sociální síti dostala podmíněný trest. Příspěvky mířily proti Pirátům, zejména jejich poslankyni Olze Richterové, a také proti Ukrajině a Ukrajincům. Byly to cílené a zlovolné útoky, na které se nevztahuje svoboda projevu, plyne z usnesení zpřístupněného v databázi ÚS.

