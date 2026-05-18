Za útok sekáčkem v obchodním centru hrozí cizinci až 20 let vězení

Policie navrhla obžalovat za lednový útok v obchodním centru (OC) v Hradci Králové cizince z pokusu o vraždu a dalších zločinů. Zranil dva lidi, hrozí mu až 20 let vězení, uvedla v pondělí na webu policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Kromě pokusu o vraždu byl třiatřicetiletý muž obviněn také z výtržnictví a výroby dětské pornografie. Policie ukončila vyšetřování případu.
„Rozsáhlý spisový materiál jsme předali na Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové s návrhem na podání obžaloby. Vazebně stíhanému cizinci hrozí trest odnětí svobody až na 20 let,“ sdělila Muzikantová
Incident se stal v pátek 2. ledna navečer v OC Futurum po hádce. Starší muž podle kriminalistů napadl o čtyři roky mladšího cizince, když použil obušek a pak sekáček. Napadeného muže zranil na horní polovině těla. Osmadvacetiletý muž se bránil nožem a útočníka také zranil. Náhodná svědkyně utrpěla lehké zranění.
Útočník po činu utekl. Záchranáři mezitím ošetřili zraněné a dovezli je do fakultní nemocnice. Tam se nechal někým odvézt také zraněný pachatel, aby ho lékaři ošetřili. Policie ho v nemocnici zadržela. Kvůli incidentu byl celý obchodní dům evakuován, odejít muselo 1500.
Mohlo by vás také zajímat: Muž s útočnou puškou zahájil palbu do aut na Memorial Drive v Cambridgi. Policista a bývalý mariňák útočníka zastavili. Dva lidé jsou v kritickém stavu.
Ústavní soud odmítl stížnost Liskové, za nenávistné příspěvky dostala podmínku
Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost aktivistky Nely Liskové, která za nenávistné a manipulativní příspěvky na sociální síti dostala podmíněný trest. Příspěvky mířily proti Pirátům, zejména jejich poslankyni Olze Richterové, a také proti Ukrajině a Ukrajincům. Byly to cílené a zlovolné útoky, na které se nevztahuje svoboda projevu, plyne z usnesení zpřístupněného v databázi ÚS.
ŽIVĚ "Krátí se jim čas, měli by sebou pohnout." Trump opět pohrozil Íránu zničením
Americký prezident Donald Trump opět pohrozil Íránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Dosavadní vyjednávání o ukončení války, kterou zahájily na konci února USA a Izrael a v níž od 8. dubna platí křehké a časově neomezené příměří, byla neúspěšná a v uplynulém týdnu opět uvázla na mrtvém bodě.
ŽIVĚ Ukrajina po ruských útocích hlásí jednoho mrtvého a kolem 40 zraněných
Jednoho mrtvého a kolem 40 zraněných si vyžádaly další útoky, které ruská armáda podnikla na různých místech na Ukrajině. V pondělí o tom informují ukrajinské úřady. Jen v Dnipru utrpělo zranění 18 lidí.
Bartůňková po jízdě v Římě slaví životní posun v žebříčku WTA
Dvacetiletá tenistka Nikola Bartůňková se po osmifinálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. příčku.