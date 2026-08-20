Za útok na bezdomovce dostal mladík šest let. Násilím chtěl získat přijetí do skupiny

Soud ve čtvrtek uložil nezletilému mladíkovi šest let vězení za vražedný útok na pražského bezdomovce. Šestnáctiletý chlapec napadl spícího muže podle rozsudku proto, že tím chtěl splnit vstupní podmínku do skupiny, která na sociálních sítích spojovala obdivovatele násilí.
Bezdomovec přežil útok nožem díky silným vrstvám oblečení a spacímu pytli, pomoc mu přivolala kolemjdoucí. Verdikt není pravomocný. Obhajoba usilovala o podmíněný trest za ublížení na zdraví a rovnou se odvolala, státní zástupkyně si ponechala lhůtu na rozmyšlenou.
"Útok, který spočívá ve vůli usmrtit člověka kvůli získání přijetí nebo nějakého uznání ve skupině, svědčí o mimořádné bezcitnosti," uvedl předseda senátu středočeského krajského soudu. Uložený trest má být podle něj i vzkazem obdobně smýšlejícím jedincům, že takové jednání je a bude trestáno přísně.
Součástí verdiktu je chlapcova povinnost podrobit se ve vězení psychologickému poradenství. Napadenému muži má zaplatit 300 000 korun za způsobené útrapy, mladíkova rodina už dříve uhradila bolestné.
Chlapec z obce za Prahou přijal počátkem letošního roku na sociálních sítích výzvu, aby provedl, natočil a doložil násilný útok na osobu bez domova. Místo činu - podchod pod Hlávkovým mostem v pražských Holešovicích - si podle soudu předem obhlédl a svou oběť si vytipoval jako snadný cíl. Večer 9. ledna pak dojel metrem na Vltavskou, posilnil se alkoholem na kuráž a vyčkal na dobu, kdy v okolí přestali chodit lidé.
Hodinu před půlnocí pak pod mostem přistoupil k osmapadesátiletému bezdomovci, vzbudil ho poklepáním na hlavu a okamžitě mu nastříkal do očí pepřový sprej. Poté začal muže ležícího na boku bodat zavíracím nožem do hrudníku a pravé paže. Ran bylo nejméně deset, přičemž polovina pronikla do těla. Při činu mladík bezdomovci, který ho prosil o milost, říkal mimo jiné "zasloužíš si to, ty zmrde“ nebo "chcípni, a brzo, jo?". Poté, co napadený začal hlasitě křičet o pomoc, útočník utekl. Jeho oběť skončila v motolské nemocnici na jednotce intenzivní péče.
Mladík si celý incident natočil na svůj mobilní telefon a bezprostředně po činu rozeslal nahrávku domnělému vůdci sociální skupiny i několika dalším lidem. Po svém zadržení skončil ve vazbě, kde je doposud a kde prožil i své sedmnácté narozeniny. Policie nalezla v jeho elektronice násilná a nenávistná videa namířená proti lidem jiné sexuální orientace, jiné rasy nebo proti přistěhovalcům. Chlapec se zajímal i o střelbu na pražské filozofické fakultě nebo o životopisy masových vrahů. Žádnou duševní poruchou podle znalců netrpí.
Soud čin vyhodnotil jako pokus o předem rozmyšlenou vraždu spáchanou ze zvlášť zavrženíhodné pohnutky, a to v souběhu s výtržnictvím. Dospělému pachateli by za takový skutek hrozil až výjimečný trest, mladistvému pak mohl soud uložit pět až deset let vězení. Soudní senát se rozhodl pro trest při spodní hranici sazby, protože vzal v úvahu mimo jiné mladíkovo rodinné zázemí či to, že hoch aktivně vyhledal psychologickou pomoc ještě před rozsudkem.
Obdobný případ řešil letos i pražský městský soud - trojice nezletilých mladíků brutálně napadla lopatou a kopy bezdomovce, a to poté, co se na sociální síti domluvili na zbití "opilce nebo cikána". Muž útok rovněž přežil díky tlusté zimní bundě. Chlapci, kteří měli na svědomí i další trestné činy, dostali pravomocně tresty od pěti do sedmi let odnětí svobody.
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