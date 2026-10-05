Za útěk do Paraguaye rok vězení navíc. Exposlanec Wolf si odpykává trest za podvod

Bývalý poslanec za ČSSD (nyní SOCDEM) Petr Wolf u Okresního soudu v Ostravě dostal jeden rok vězení za to, že se vyhýbal nástupu šestiletého vězení za dotační podvod a uprchl do Paraguaye. Za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mohl dostat až dva roky vězení navíc. Wolf vinu přiznal a řekl, že činu lituje.
Rozsudek je pravomocný, Wolf i státní zástupce se v pondělí v soudní síni vzdali práva na odvolání.
"Lituji toho, co se stalo. V době, kdy jsem se rozhodoval, že odejdu, jsem se obával o život. To je to podstatné," řekl šestašedesátiletý Wolf. K věci ale odmítl podrobněji vypovídat.
Soudce Tomáš Žatek ve zdůvodnění rozsudku uvedl, že lítost jako polehčující okolnost uznal, i když s výhradami. "S malým otazníkem. Ponechávám na svědomí obžalovaného, zda jeho lítost byla upřímná," řekl soudce. Obhajoba byla podle něj postavená na strachu o sebe i o rodinu. "Po dobu nepřítomnosti označoval předchozí řízení za politicky motivované," dodal.
Státní zástupce uvedl, že Wolf si byl vědom, že mu byl pravomocným rozsudkem uložen nepodmíněný trest, přesto zmařil doručení tří výzev k nástupu do výkonu trestu. Podle obžaloby tak jednal se záměrem trest nevykonat a opustil Českou republiku.
Jako polehčující okolnost státní zástupce uvedl, že Wolf prohlásil vinu. Za přitěžující okolnost naopak považuje dlouhou dobu, po kterou se odsouzený výkonu trestu vyhýbal.
Právní zástupce Wolfa Tomáš Miketa chtěl, aby soud vzal v úvahu i to, v jakých podmínkách byl v paraguayské věznici. "Domnívám se, že už toto byl trest," řekl advokát s tím, že i on považuje přiznání viny, které zkrátilo hlavní líčení, za výraznou polehčující okolnost.
Dodal, že bude chtít za klienta požádat o podmínečné propuštění. "Klient má za sebou třetinu šestiletého trestu. S ohledem na dnes uložený jednoletý trest budeme moci o podmínečné propuštění požádat v lednu," vysvětlil Miketa.
Za dotační podvod Wolfa v roce 2012 odsoudil Krajský soud v Ostravě k pěti letům vězení a pokutě milion korun. Vrchní soud v Olomouci mu následně trest zpřísnil na šest let vězení a pokutu pět milionů korun.
Soud ho uznal vinným z toho, že podvedl ministerstvo životního prostředí, od něhož získal dotace na základě nepřesných, zkreslených a lživých informací. Na dva projekty spolu s manželkou v letech 2005 až 2007 čerpal zhruba 11 milionů korun.
Odsouzena byla také Wolfova manželka, která dostala podmíněný tříletý trest a pokutu milion korun. Peněžitý trest manželé Wolfovi postupně splatili.
Wolf vinu v případu dotačního podvodu odmítal. Rozhodnutí soudu považoval za nesprávné a nespravedlivé. Tvrdil také, že jeho proces byl vykonstruovaný a zpolitizovaný. V Paraguayi proto žádal o status politického uprchlíka.
Policie po Wolfovi vyhlásila pátrání v lednu 2013. V září 2025 ho v Paraguayi zadrželi na základě mezinárodní policejní spolupráce a v říjnu ho vydali do České republiky.
ŽIVĚ USA chtějí s Ukrajinou a Ruskem jednat o ukončení války, tvrdí Zelenskyj. Řekl termín
Spojené státy chtějí do konce října uspořádat na technické úrovni třístranné jednání s Ukrajinou a Ruskem o možnostech ukončení války. V neděli to podle agentury AFP prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten už na konci září informoval, že USA jako možné dějiště třístranných jednání navrhují Spojené arabské emiráty. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi.
Odhalili vliv mozkových buněk na emoce. Nobelovu cenu získali Američan a dva Němci
Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství v pondělí získali Američan Karl Deisseroth a Němci Peter Hegemann a Georg Nagel za výzkum fungování nervových buněk v mozku. Oceněni byli za objevy týkající se "světlem řízených iontových kanálů a optogenetiky", uvedl švédský Karolínský institut, který cenu uděluje.
Stál od dob Kolumba. Jedna z největších havajských ikon teď náhle zmizela
Na okraji největšího havajského ostrova stál déle, než Evropa ví o Americe, teď přišel jeho konec. Ikonický oblouk se zřítil do oceánu, aniž by bylo přesně známo, kdy k tomu došlo. Jak je to možné?
Kluci to vidí jinak než holky. Do kin míří volné pokračování ikonických Samotářů
Filmem Kluci to vidí jinak než holky scenárista a režisér David Ondříček volně navazuje na svůj druhý celovečerní snímek Samotáři z roku 2000. Autorskou komedii, která s humorem, drsností i nadhledem reflektuje mezigenerační vztahy, krizi identity i tlak konzumní doby, uvedou tuzemská kina od 22. října. Snímek kombinuje civilní dialogy s výraznou hudební stopou.
Problém pro Putina? Polovina rafinerií je mimo provoz, Ukrajinci navíc přitvrdí
Ukrajinské útoky vyřadily z provozu už více než polovinu ruských rafinérských kapacit. Oznámil to ukrajinský ministr obrany Jevhen Hmara s tím, že jde o výsledek koordinované kampaně dálkových úderů zaměřených na oslabení ruské válečné ekonomiky. Čísla je ale složité nezávisle ověřit.