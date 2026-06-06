ŽIVĚ: Za účasti 13 tisíce lidí začala mše. Završí blahořečení dvou kněží, obětí justiční vraždy

Na brněnském výstavišti začala dnes ve 14:30 mše, kterou vyvrcholí proces blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly. Slavnosti předsedá papežský legát Michael Czerny, účastní se jí stovky kněží i ministrantů. Bohoslužby se účastní přes 13.000 lidí, uvedla mluvčí brněnského biskupství Anežka Benešová. Mše je v pavilonu P, lidé, kteří se do něj nevešli, sledují mši v sousedním pavilonu Z.
Vlastní obřad blahořečení začal ve 14:45 přednesením žádosti o blahořečení obou kněží. Poté papežský legát přečetl apoštolský list, kterým papež Lev XIV. zapsal Jana Bulu a Václava Drbolu do seznamu blahoslavených. Mši předcházel dopolední kulturně-duchovní program, při kterém si lidé připomněli příběhy obou kněží nebo poslechli koncert.
Proces blahořečení Buly a Drboly inicioval před více než 20 lety tehdejší brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Dekret o jejich blahořečení podepsal papež Lev XIV. loni v říjnu. Předcházel tomu specifický proces, při kterém se životy obou kněží zkoumaly z historického i teologického hlediska. Oba kněží patří k obětem komunistické justice ve vykonstruovaných takzvaných babických procesech v 50. letech minulého století.
Jan Bula společně s knězem Václavem Drbolou figurovali v takzvaných babických procesech. Babický případ, při němž byli v roce 1951 zastřeleni tři místní komunisté, nebyl nikdy zcela objasněn, tehdejšímu režimu však posloužil jako záminka k represím proti katolické církvi a k zastrašování soukromých rolníků, bránících se kolektivizaci.
V následných procesech bylo odsouzeno na 100 lidí, z toho 11 z nich k trestu smrti. Oběšeni byli mimo jiné i faráři Bula, Drbola a František Pařil.
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