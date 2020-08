Bývalý šéf muslimské obce v Praze má dostat 202 tisíc za stíhání kvůli islámské knize

Soud přiznal bývalému předsedovi pražské muslimské obce Vladimíru Sáňkovi dalších 202 000 korun jako odškodné za nezákonné trestní stíhání. Verdikt není pravomocný. Sáňka byl obviněn kvůli šíření překladu knihy Základy tauhídu - Islámský koncept boha, hrozilo mu až deset let vězení. Justice ho osvobodila a ministerstvo mu vyplatilo 380 000. Sáňka se domáhá více než 9,9 milionu a veřejné omluvy.

"Došlo ke vzniku nemajetkové újmy a k zásahu do morální sféry žalobce (Sáňky). V důsledku nezákonného rozhodnutí státu byla zásadním způsobem poškozena jeho pověst," uvedl soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 Luděk Pilný. Zmínil například to, že někteří pořadatelé přednášek zrušili Sáňkova vystoupení v přímé souvislosti s jeho stíháním.

Stíhání bylo dlouhé, trvalo 49 měsíců. Soudce došel po porovnání s jinými obdobnými případy k závěru, že si Sáňka za nemajetkovou újmu zaslouží celkem 343 000 korun. Ministerstvo mu v tomto ohledu dříve přiznalo 147 000 korun, nyní mu tedy soud uznal dalších 196 000 korun. Zbývajících 6000 korun z přisouzené částky tvoří další peníze vynaložené na obhajobu, za kterou už ministerstvo Sáňkovi dříve vrátilo 233 000 korun.

Muž usiluje také o to, aby stát zveřejnil v řadě médií veřejnou omluvu. Podle soudce by to ale bylo nepřiměřené a Sáňka se musí spokojit s omluvným dopisem, který mu už ministerstvo zaslalo.

Spor o salafismus

Sáňka čelil obvinění z podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Obžaloba mu kladla za vinu, že zajistil překlad, vydání a distribuci textu od Bilala Philipse. Kniha podle dřívějšího vyjádření ministerstva vnitra propaguje salafijský směr islámu, jenž hlásá netoleranci a nenávist k jiným náboženstvím. Soudy však určily, že salafismus není hnutím, ale teologickým směrem konzervativního islámu. Pravomocný zprošťující verdikt si muž vyslechl v květnu 2018, loni osvobození potvrdil ještě Nejvyšší soud.

"Můj život se naprosto změnil. Už asi nikdy nebude stejný, jako byl předtím," popsal v pondělí Sáňka, jak ho zasáhlo stíhání zahájené v dubnu 2014 policejní razií. Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) tehdy vnikl do objektů Ústředí muslimských obcí, Muslimské obce Praha a Islámské nadace nedaleko Václavského náměstí a na Černém Mostě. Sáňka zkritizoval, že se zásah odehrál v době, kdy začínala páteční bohoslužba. Policisté podle něj věřící zastrašovali, ponižovali a vyhrožovali jim zastřelením, pokud se pohnou.

Muž odmítl tvrzení policie, že chystal masivní distribuci knihy. "Publikace se do té doby prodalo asi sto kusů a zbytek ležel zabalený ve skladu," podotkl. Ohradil se také proti tvrzení, že text je xenofobní a šíří nenávist k méněcenným rasám. Policie podle něj šlápla vedle, když se ohledně salafismu opřela o jediný posudek.

"Stát nemůže odpovídat za protimuslimské nálady"

Sáňka tvrdí, že po policejním zásahu přišel o práci za posledních 20 let, protože kvůli zabavení počítačů musel všechno budovat znovu. Uvedl, že hrozba vězení se podepsala na jeho psychickém i fyzickém stavu a že ho stíhání poškodilo v očích nejen veřejnosti, ale také členů muslimské obce. Zmínil také širokou medializaci případu. Muž poté dostával vulgární anonymní zprávy, hackeři také napadli jeho webové stránky i facebookový profil.

Česko Sáňkovi další peníze platit nechce. Kateřina Tomášková z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v pondělí mimo jiné podotkla, že stát nemůže nést odpovědnost za protimuslimské nálady ve společnosti ani ovlivňovat obsah jednotlivých zpravodajství, protože by šlo o cenzuru. Částka přiznaná ministerstvem je podle ní dostatečná. "Žalobce neprokázal tak výrazný zásah do morální sféry, většina jeho přátel za ním i nadále stála," uvedla k Sáňkovým požadavkům.

