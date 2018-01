Za zneužívání nezletilých tanečnic dostal jejich vedoucí dvouletý trest a 8 let zákazu práce s dětmi

před 2 hodinami

Muž už byl v roce 2008 kvůli pohlavnímu zneužívání odsouzen.

Strakonice - Za pohlavní zneužívání nezletilých tanečnic poslal soud vedoucího strakonického souboru na dva roky do vězení. Muž už byl v roce 2008 kvůli pohlavnímu zneužívání odsouzen. Tehdy mu strakonický soud uložil podmíněný trest. Rozsudek je nepravomocný, státní zástupkyně i obžalovaný se nevyjádřili, zda se odvolají. Podle obžaloby vedoucí souboru v roce 2015 souložil s dívkou, ačkoliv věděl, že jí ještě nebylo 15 let.

Líčení se konalo s vyloučením veřejnosti. Navrhovala to obžaloba i obhajoba a hned na začátku to schválil i soudní senát. Jeho předsedkyně Ivana Kolářová to vysvětlila mimo jiné tím, že se případ týká nezletilých poškozených.

Soudkyně při čtení rozsudku mimo jiné uvedla, že poškozené osoby byly v souboru pod vedením obžalovaného. "Dívky se tak nezmohly na odpor. A v podstatě tam probíhala soutěž o to, kdo bude mít v souboru kontakt s vedoucím," uvedla Kolářová. Dodala, že součástí rozsudku pro obžalovaného je také osmiletý zákaz činnosti v organizacích, kde by se setkával s lidmi mladšími 18 let.

Obžalovaný navíc podle kriminalistů členky souboru, jehož byl vedoucím, fotografoval v choulostivých pozicích. "Pořizoval snímky obnažených nezletilých dívek ze souboru. Fotografoval takto nejméně tři dívky. Je s podivem, že se takto choval i přes skutečnost, že byl již okresním soudem v roce 2008 odsouzen pro trestný čin pohlavního zneužívání," uvedl mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.