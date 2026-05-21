21. 5.
Za pískotu odpůrců tepal Posselt zločiny nacismu. Před vášněmi varoval Wintonův syn

Bernd Posselt, politik, zástupce Sudetoněmeckého krajanského sdružení
demonstrace za samostatnost Česka a proti akcím spojeným se SdL, plakát, transparent
Uctění památky obětí holokaustu v místě, odkud z Brna odjížděly židovské transporty, 21. května 2026, Brno. Mluvčí Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt
Zástupci sudetských Němců i dvě z Wintonových dětí ve čtvrtek v Brně společně uctili památku obětí holokaustu. Akce u pátého nástupiště hlavního nádraží, odkud za války odjížděly židovské transporty, zahájila festival Meeting Brno a také sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), který se poprvé koná v Česku.

Protestovalo několik desítek lidí, piety se jich účastnilo několik stovek. Nesouhlasné demonstrace v Brně budou i v dalších dnech.

"Zločiny nacionálního socialismu byly nejhorším zločinem v dějinách," řekl v projevu mluvčí SdL Bernd Posselt. Mluvil ve prospěch sjednocené Evropy, odsoudil nacionalismus, zdůraznil, že člověk se musí poučit z minulosti. Někteří protestující na něj pískali. Posselt uvedl, že je to jejich právo, za komunismu by nesouhlas takto projevit nemohli. "Toto je demokratická Evropa, za kterou stojíme. Svoboda je i pro ty, kteří myslí jinak," řekl Posselt.

Piety se zúčastnily Eva Paddocková a Milena Grenfell-Bainesová. Patří k dětem, které před hrůzami holokaustu zachránil Nicholas Winton. Zajistil jejich transport vlakem z Československa do Británie, našel jim dočasné rodiny. Obě ženy novinářům řekly, že svou účastí chtěly festival Meeting Brno podpořit, a to včetně pozvání sudetských Němců, hovořily o důležitosti dialogu a setkávání. Jeden z protestujících ale označil Wintonovy děti za kolaboranty. Piety se zúčastnil i Wintonův syn Nick, jenž varoval před rozdmýcháváním nenávisti.

O zkušenosti z minulosti mluvil ředitel Institutu Terezínské iniciativy Tomáš Kraus. "Nemůžeme dopustit, aby se něco podobného opakovalo. A k tomu potřebujeme spojence ve sjednocené Evropě," řekl.

Účastníky piety včetně sudetských Němců a protestující původně oddělovaly koleje, nakonec se ale obě skupiny prolnuly. Protestující měli české vlajky a transparenty s německými nápisy jako Proti landsmanšaftu nebo Ruce pryč od Benešových dekretů. Přišli také muž a žena oblečení do pruhovaných vězeňských oděvů.

Meeting Brno potrvá 11 dní, nabídne více než 40 akcí. Dlouhodobě se věnuje otevírání tabuizovaných historických témat, podpoře menšin a kultivaci česko-německých a česko-rakouských vztahů. Program sudetských Němců, které do Brna pozvali právě pořadatelé festivalu, pokračuje do pondělka, hlavní část se koná o víkendu na výstavišti.

"Meeting Brno dává dlouhodobě přednost osobní zkušenosti, naslouchání a lidskosti před ideologickými nálepkami. Skutečnost, že se na jednom místě dokážou potkat lidé, jejichž rodiny historie postavila proti sobě, je pro nás důkazem, že smíření a otevřený dialog mají v moderní, sebevědomé společnosti nezastupitelné místo," uvedla výkonná ředitelka festivalu Veronika Smyslová.

Drama v Pardubicích. Po útoku nožem u školy jde zraněné o život

V Pardubicích se odehrál děsivý konflikt, který skončil napadením a těžkým zraněním. Podle záchranné služby šlo oběti o život. O události zatím víme jen dílčí informace: podle prvních zpráv šlo o útok nožem, při kterém starší spolužák pobodal dívku. Policie ho zadržela a školu, u níž se událost odehrála dokonce evakuovala.

Praha otevřela akutní psychiatrickou ambulanci pro děti a dorost

V Praze ve čtvrtek začala fungovat akutní psychiatrická ambulance pro děti a dorost. Zařízení na Poliklinice Zelený pruh v Praze 4 je určeno dětem a dospívajícím do 18 let, kteří akutně potřebují psychiatrickou pomoc nebo navazující péči po hospitalizaci a nemají svého ambulantního psychiatra. Ambulance má nabídnout rychlou diagnostiku, krátkodobou léčbu i podporu rodinám.

