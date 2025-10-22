Domácí

Za ospravedlňování ruských válečných zločinů potvrdil soud učitelce podmínku

Za ospravedlňování ruských válečných zločinů na Ukrajině potvrdil ve středu odvolací soud učitelce Martině Bednářové sedmiměsíční podmíněný trest.
Učitelka Martina Bednářová u soudu v červnu 2023.
Učitelka Martina Bednářová u soudu v červnu 2023. | Foto: Jiří Koťátko / CNC / CNC / Profimedia

Součástí pravomocného rozsudku je také tříletý zákaz pedagogické a výchovné činnosti a práce s dětmi a povinnost absolvovat kurz na posílení mediální gramotnosti.

Bednářová neúspěšně kandidovala v aktuálních volbách do Sněmovny, byla trojkou pražské kandidátky hnutí Stačilo!

Pražský městský soud se případem zabýval potřetí. V minulosti ženu pravomocně osvobodil s odůvodněním, že její počínání nelze postihnout prostředky trestního práva. Tento verdikt ale zrušil na základě dovolání nejvyššího státního zástupce Nejvyšší soud a vrátil případ k dalšímu projednání.

 
Českým tenistkám se dnes dařilo, muži zatím prohrávají.
