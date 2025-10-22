Za ospravedlňování ruských válečných zločinů potvrdil soud učitelce podmínku

Součástí pravomocného rozsudku je také tříletý zákaz pedagogické a výchovné činnosti a práce s dětmi a povinnost absolvovat kurz na posílení mediální gramotnosti.
Bednářová neúspěšně kandidovala v aktuálních volbách do Sněmovny, byla trojkou pražské kandidátky hnutí Stačilo!
Pražský městský soud se případem zabýval potřetí. V minulosti ženu pravomocně osvobodil s odůvodněním, že její počínání nelze postihnout prostředky trestního práva. Tento verdikt ale zrušil na základě dovolání nejvyššího státního zástupce Nejvyšší soud a vrátil případ k dalšímu projednání.