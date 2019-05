Překvapení za oponou Barrandova. V Soukupově televizi drží podíl Marhoul i Formani

Televize Barrandov je bytostně spjatá s mediálním magnátem Jaromírem Soukupem. Z většiny ji vlastní, je jejím ředitelem a výraznou část jejího programu tvoří jeho pořady. Byznysmen pohybující se na hraně médií a politiky ji navíc využívá ke své propagaci. Deník Aktuálně.cz nyní zjistil, že se stanicí jsou majetkově propojená na první pohled překvapivá jména. Několik akcií náleží režisérovi Václavu Marhoulovi, filmaři Davidu Ondříčkovi či synům legendárního tvůrce Miloše Formana.

"Vnímám tu televizi jako velmi špatnou. Musím říct, že stojí na straně, se kterou absolutně nesympatizuji," sdělil Aktuálně.cz režisér Václav Marhoul, který má za sebou filmy jako Mazaný Filip, Tobruk a v září se chystá uvést nový snímek Nabarvené ptáče. "Je to čistá demagogie, ideologicky je to absolutně nevyvážené. Pro mě je ta televize žumpa," dodává ostře.

Režisér Marhoul platí za hlasitého kritika prezidenta Miloše Zemana i premiéra Andreje Babiše, k nimž je přitom Televize Barrandov minimálně shovívavá. Pro prezidenta Zemana stanice dokonce představuje platformu pro šíření jeho názorů. Jaromír Soukup je hlavě státu v pravidelném diskusním pořadu Týden s prezidentem spíše nahrávačem, než aby jí kladl kriticky laděné dotazy.

V podobném duchu jako Marhoul mluví i Matěj Forman, jeden z dvojice synů nejslavnějšího českého režiséra Miloše Formana, který jako jediný tuzemský tvůrce skutečně prorazil v Hollywoodu. Matěj Forman při rozmluvě o televizi volí o poznání mírnější slova, ale jejich význam je stejný. Stejně jako Marhoul cítí, že jeho tvorba, postoje či veřejná vystoupení jsou v ostrém kontrastu s tím, jaké hodnoty představuje právě Soukupova stanice.

"Pan Soukup je schopný v rámci televize urážet lidi, říkat nepravdy nebo polopravdy. To mi připadá jako platforma, na které se absolutně nescházíme," uvedl pro Aktuálně.cz Matěj Forman, který se s bratrem Petrem věnuje především divadlu. "Je to druhá strana barikády světa, ve kterém žijeme. My spíš hledáme způsob, jak věci uchopit smysluplně než rozeštvávat společnost," podotýká.

Barrandovské kořeny v 90. letech

Režisér David Ondříček, tvůrce filmů jako Samotáři či Ve stínu, se o Soukupovi nechce příliš bavit. Ale i z jeho strohé odpovědi je zřejmé, že s magnátem nesouzní. "Určitě ne," uvedl pro Aktuálně.cz. Je proto ironií, že právě jmenovaní muži jsou optikou majetku se Soukupem na jedné lodi. Vyvstává tak otázka, jak se jejich cesty potkaly s tou magnátovou právě v Televizi Barrandov.

Odpověď je třeba hledat v historii. Soukupovu stanici vlastní a provozuje firma Barrandov Televizní Studio. Společnost se v minulé dekádě oddělila od firmy Barrandov Studio, která byla nástupnickým subjektem společnosti AB Barrandov, vlastnící slavná filmová studia. Velkou část 90. let je řídil právě Václav Marhoul. Jeho firma, původně nazvaná Cinepont, získala studia roku 1993 v privatizaci.

Akcionáři Cinepontu, v době privatizace už AB Barrandov, byli vedle dvou desítek zaměstnanců studií i Miloš Forman či kameraman Miroslav Ondříček, otec Davida. V půli 90. let vstoupila do studií dnešní Moravia Steel, firma byla klíčovým hráčem i při vzniku televize v roce 2009. Roku 2012 ale prodala Moravia Steel všechny své barrandovské akvizice Soukupově firmě Empresa Media. Podíly Marhoula, Ondříčka a bratří Formanů se tak sešly s magnátem pod jednou střechou.

Majetková účast zmíněných mužů ve firmě Barrandov Televizní Studio je vpravdě symbolická. Marhoul má v ruce jednu akcii, David Ondříček jich drží šestnáct, přešly na něj z jeho otce. Bratrům Formanům, podíl na ně převedl jejich otec ještě za svého života, náleží celkem čtyřiačtyřicet akcií. Zmíněné čtveřici patří dohromady 0,03 procenta společnosti. Více než 99 procent akcií vlastní Empresa Media, kterou z nadpoloviční většiny kontroluje Soukup.

Rád mám přehled o protivníkovi, říká Marhoul

Marhoul, Ondříček ani bratři Formani se, i vzhledem ke svému minoritnímu podílu ve firmě, na rozvoji televize nepodílí. Prakticky nikdo z nich nevykonává akcionářská práva. Například nedocházejí na valnou hromadu. V podstatě shodně mluví o tom, že se správě svého podílu nemají čas věnovat. Paradoxně stejným argumentem zároveň všichni vysvětlují, proč se tedy svých akcií dosud nezbavili.

"Bylo by to složité. Nemám s nimi žádné plány a nechci to řešit. Už tenhle telefonát s vámi je nad mírou toho, jak se tomu chci věnovat," vysvětlil Ondříček. "Je to možná blbý a ne úplně pádný důvod, ale my jsme prostě zabraní do práce. Možná to je i nedůslednost, která se někomu může zdát jako paradoxní, protože nemáme velké potěšení z toho, že jsme spojeni s takovou kulturou, která se v té televizi předvádí," podotýká Matěj Forman.

Barrandov z 88 milionů korun Celková hodnota akcií firmy Barrandov Televizní Studio je 87 792 000 korun, Empresa Media vlastní cenné papíry firmy v hodnotě 87 766 720 korun. Zbytek akcií vedle zmíněných Marhoula, Ondříčka a bratrů Formanů (hodnota jejich akcií činí dohromady 23 360 korun, podle svých slov za ně neinkasují žádné výnosy) drží bývalý šéf filmové výroby na Barrandově Jan Šuster, někdejší šéf personalistiky filmových studií Jan Dědeček a Státní fond kinematografie. Shodou okolností před pár dny navýšila Empresa Media svůj základní kapitál z 20 milionů korun na 110 milionů korun. Soukupovi patří 51 procent firmy, zbytek vlastní China International Group Corporation Limited

Přidává ale ještě jeden důvod, proč se se Soukupovou televizí majetkově nerozešli. Úzce se vztahuje k jejich otci. "Je to jistý sentiment a úcta, s nimiž jsme ten podíl od táty přijali. Ale otázkou je, do jaké míry nás tenhle důvod bude k televizi poutat i nadále," podotkl Forman. Režisér Marhoul si svou akcii ponechává z pragmatického důvodu. Lépe vidí do toho, co se ve společnosti děje. Možnost přehledu o dění v táboře "protivníka", jak říká, ho těší.

"Rád mám tu možnost pro strýčka Příhodu, že kdybych chtěl, můžu se zúčastnit valné hromady a tam si říct své. Případně dát někomu plnou moc, že by mě tam zastupoval," poznamenal Marhoul. Zda majoritní majitel televize Jaromír Soukup tuší, že mezi akcionáři jsou i zmínění muži z filmového a divadelního světa, případně proč se nesnaží jejich podíl odkoupit, není jasné. Magnát na otázky Aktuálně.cz neodpověděl.