Za nepodepsanou smlouvu může hektický čas, brání se Vokřál. Hospodaření ANO budou zkoumat poslanci

před 1 hodinou

Nepodepsání smlouvy o daru společnosti DRFG Davida Rusňáka pro hnutí ANO způsobila podle primátora Brna Petra Vokřála hektická doba před komunálními volbami v roce 2014. Více než milionový dar ve výroční zprávě hnutí za rok 2014 chybí. ODS kvůli tomu vyzvala sněmovní kontrolní výbor, aby hospodaření ANO prověřil. Podle předsedy výboru Vladimíra Koníčka se tím budou poslanci skutečně zabývat.

Brno - Hektická doba roku 2014 před komunálními volbami byla podle brněnského primátora Petra Vokřála (ANO) příčinou toho, že se mezi Brnem a Prahou nepodepsala smlouva o daru společnosti DRFG Davida Rusňáka pro hnutí ANO. Novinářům to v úterý řekl v reakci na to, že dar 1,1 milionu korun od podnikatele Rusňáka ve výroční zprávě hnutí za rok 2014 chybí.

Přišlo se na to poté, co policie začala Rusňáka prověřovat kvůli únikům z policejních spisů a podnikatel kvůli kauze ukončil členství v hnutí. Předseda ANO Andrej Babiš už dříve vyzval jihomoravskou organizaci, aby dar podnikateli vrátila.

Po smlouvě se začalo pátrat až v době, kdy vyšla kauza na povrch a Babiš navrhoval Rusňákovo vyloučení. Vokřál řekl, že se vrácení daru zváží až v případě prokázání Rusňákovy viny. Smlouvu se nejprve nedařilo najít. "Nakonec se našla, ale bohužel v nepodepsané formě. Je to nešťastná záležitost, že někde na trase mezi Brnem a Prahou v hektické době roku 2014 došlo k tomu, že je smlouva nepodepsaná," uvedl Vokřál.

Podle něj se ale Rusňák, jehož žena Petra Rusňáková byla na předním místě kandidátky a stala se radní, na volební kampani podílel. "Náklady spojené s jeho aktivitami byly realizované, plnění bylo naplněno. Neumím to okomentovat jinak než tak, že se věc stala, je to nešťastné a je to ponaučení pro nás do budoucna," dodal Vokřál.

ODS v úterý vyzvala sněmovní kontrolní výbor, aby prověřil hospodaření hnutí ANO. "Je nepřijatelné, aby milionové dary na volební kampaň nebyly uvedeny ve výroční zprávě, na základě které hnutí obdrželo státní příspěvek," řekl předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Předseda kontrolního výboru Vladimír Koníček (KSČM) potvrdil, že se výbor záležitostí bude zabývat. "Kontrolní výbor se informacemi zveřejněnými v médiích určitě bude zabývat, protože Poslanecká sněmovna v roce 2015 přijala usnesení, že výroční finanční zpráva hnutí ANO za rok 2014 je úplná, ale to vycházela jenom z informací, které byly poskytnuty samotnou stranou. Vypadá to tak, že podle nových skutečností ta výroční finanční zpráva je prozatím neúplná," řekl Koníček.

Vlastník investiční skupiny DRFG Rusňák je jedním z 18 obviněných v kauze úniku informací z policejních databází. Brněnský městský soud v úterý poslal do vazby v souvislosti s případem osmého obviněného. Rusňák je také zetěm Aleny Schillerové, náměstkyně ministra financí Babiše.