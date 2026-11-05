Za mé vlády pevné peníze. Babiš slíbil stabilní financování médií

Média veřejné služby budou mít stabilní a předvídatelné financování, sdělil premiér Andrej Babiš (ANO) Deníku N a České televizi (ČT). Na celé období vlády chce dát veřejnoprávním médiím pevné peníze. Konkrétní model koalice ale ještě neprojednala.
O možné změně zákona o financování ČT a Českého rozhlasu (ČRo) ve čtvrtek také informoval server Novinky.cz. Podle něj by místo příspěvku ze státního rozpočtu mohla být média placena podílem z vybraných daní podle stanoveného koeficientu.
Babiš řekl, že by koalice mohla změny projednat v únoru v rámci druhého čtení ve Sněmovně. Dodal, že nechce předkládat nový návrh, ale upravit ten, který prošel prvním čtením. Změny v návrhu podmínil souhlasem koaličních partnerů. „Je otázka, jaký model nakonec najdeme,“ řekl. Ačkoliv na konkrétním modelu se koalice ještě neshodla, Babiš mluví o předvídatelném způsobu financování. Podle Deníku N odmítl pouze zachování poplatků.
„Dáme na celé období naší vlády pevné peníze, bude to zákon, který se nebude měnit až do konce volebního období, bude to stabilní a předvídatelné, to chce i Evropská komise,“ popsal premiér. Zmínil také možnou změnu valorizačního vzorce. Podle stávajícího návrhu by se rozpočet médií navyšoval v případě desetiprocentní kumulované inflace. Babiš uvedl, že by se tato hranice mohla snížit na šest procent, a rozpočet se tak navyšoval častěji.
Novinky již před vyjádřením premiéra napsaly, že vláda nyní zvažuje jiný model financování. Místo příspěvku ze státního rozpočtu by média mohla být placena podílem z vybraných daní podle stanoveného koeficientu. Tím by politici nemuseli každý rok schvalovat částku, kterou ČT a ČRo dostanou, a zároveň by se průběžně valorizovala. Koalice podle serveru ale odmítá požadavek opozice, aby zákon o médiích podléhal schválení oběma komorami Parlamentu.
Babiš již na konci října prohlásil, že ministerstvo financí připravuje návrh financování, podle kterého by peníze na provoz médií veřejné služby nešly přímo ze státního rozpočtu. Televizní a rozhlasové poplatky by podle něj zůstaly zachovány na dobrovolné bázi. Babiš opakovaně hovoří o Skandinávii, kde fungují různé modely financování médií veřejné služby formou přímé daně nebo plateb fixovaných na více let.
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