Českou diplomacii na Národní třídě letos zastupoval poněkud netradiční vyslanec. Věnec za ministerstvo zahraničí přišel položit jeho tiskový mluvčí Adam Čörgő. Žádný z náměstků ani dalších výše postavených představitelů resortu v úterý nedorazil. Samotná ministr Petr Macinka (Motoristé) je společně s premiérem Andrejem Babišem (ANO) v Izraeli.
Nešlo přitom o žádného z náměstků, vrchních ředitelů ani jiných výše postavených představitelů české diplomacie. Ministerstvo za sebe vyslalo tiskového mluvčího, tedy úředníka, jehož běžnou pracovní náplní je komunikace s novináři.
Čörgő převzal agendu mluvčího letos v lednu. Nabízela se přitom otázka, zda za Macinku nemohl na Národní dorazit někdo z vedení resortu.
Ostatně ani ostatní ministerstva na Národní neposílala vlastní delegace s věnci. Dorazili tam například ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba ANO), později také ministr školství Robert Plaga (za ANO).
Ti ale na místě vystupovali spíše jako představitelé vlády a hnutí ANO než jako zástupci svých resortů. Úplně oddělit obě role ovšem nelze, všichni tři jsou zároveň šéfy svých ministerstev.
Macinkova nepřítomnost má jednoduché vysvětlení. Od 16. do 18. listopadu doprovází Babiše na pracovní návštěvě Izraele, kam českou delegaci pozval premiér Benjamin Netanjahu.
Nejde přitom o jediného člena vlády, který letos výročí tráví v zahraničí. Součástí delegace jsou vedle Macinky také ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé).
Česká delegace si přitom připomněla i samotný 17. listopad. Babiš společně s ministry položil květiny u lavičky Václava Havla na půdě univerzity v Tel Avivu. Premiér před odletem uvedl, že ho mrzí, že letos nebude moci dorazit na Národní třídu, kam podle svých slov chodí každoročně.
Ministerstvo zahraničí následně připomnělo výročí také na sociálních sítích.
„Položením věnce na Národní třídě si dnes česká diplomacie připomněla události 17. listopadu 1989. Sametová revoluce přinesla nejen návrat svobody a demokracie, ale také zásadní obrat v československé diplomacii. Po desetiletích podřízenosti sovětskému bloku jsme znovu získali možnost samostatně rozhodovat o své zahraniční politice a hájit vlastní národní zájmy ve světě,“ napsal resort.
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