Za lži o úmrtích po očkování padla obžaloba. Peterkové hrozí osm let vězení

Hurikán Ian v úterý ráno udeřil na západ Kuby a zesílil na třetí stupeň z pěti. Kubánské úřady nechaly kvůli živlu v oblasti evakuovat na 50 tisíc lidí, napsala agentura AP. Bouři doprovází vydatné srážky a silný vítr. Podle dostupných informací nikdo nepřišel o život. Zhruba po pěti hodinách se Ian začal opět přesouvat nad moře a směřuje k americké Floridě, kde úřady vyzvaly k evakuaci na 2,5 milionu obyvatel.

Očekává se, že by Ian mohl zesílit až na čtvrtou kategorii a ve středu by měl podle předpovědí udeřit na západní pobřeží Floridy. Podle meteorologů je velmi pravděpodobné, že hurikán postihne oblast u měst Tampa a St. Petersburg. Tam se poslední silný hurikán vyskytl v roce 1921. Úřady vyzvaly obyvatele, aby považovali hrozbu hurikánu za vážnou. Hladina oceánu by se v okolí obou měst mohla zvednout až o tři metry a v oblasti se očekává na 250 milimetrů srážek na metr čtvereční.

Obyvatelé Floridy těsně před příchodem hurikánu dostávali pytle s pískem, stáli fronty před obchody s potravinami, skupovali balenou vodu. Rybáři vytahovali své lodě z vody. Floridský guvernér Ron DeSantis vyhlásil celostátní stav nouze a na pomoc se zvládáním hurikánu povolal pět tisíc vojáků Národní gardy, další dva tisíce jich je v pohotovosti v sousedních státech, píše AP.