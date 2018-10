Za loupežnou vraždu na Jičínsku potrestal soud dvojici doživotním odnětím svobody

Soud v Hradci Králové uložil bývalým manželům Janákovým doživotní trest za loupežnou vraždu muže u Lázní Bělohrad na Jičínsku, za přípravu či pokus vraždy dalších tří lidí a za nedovolené ozbrojování. Jejich komplic dostal osm let vězení.

Hradec Králové - Doživotní trest vězení uložil soud v Hradci Králové Jaroslavu Janákovi a jeho bývalé manželce Petře. Potrestal je tak za loupežnou vraždu muže u Lázní Bělohrad na Jičínsku, za přípravu či pokusy vražd dalších tří lidí a za nedovolené ozbrojování. Jejich komplic dostal osm let vězení. Rozsudek není pravomocný.

Komplic Martin Herzán po dohodě s Janákovými pojistil pro případ úrazu či úmrtí třicetiletého muže, aby z jeho smrti měli peníze. Podle obžaloby manžele k likvidaci pojištěného muže naváděl.

Své činy chtěli maskovat jako dopravní nehody. Jaroslavu a Petře Janákovým hrozilo 15 až 20 let vězení, případně trest výjimečný, pro který se v případě někdejších manželů hradecký krajský soud rozhodl. Herzánovi hrozilo do 20 let vězení. Janákovi se rozvedli až po zadržení policií.

Soud rozhodl v souladu s podanou obžalobou. "Nemáme důvod skutky překvalifikovat. Riziko, že by trestnou činnost opakovali, je vysoké," řekl předseda senátu Jiří Vacek.

Rozhodující pro uložení doživotí byly závěry znaleckého posudku z oboru psychologie. "Posudky na oba jsou mrazivé. Takto chladnokrevně provedenou trestnou činnost nevidíme každý den," uvedl Vacek.

Rozsudek není pravomocný, Janák se odvolal. Janáková, Herzán i státní zástupkyně Lenka Faltusová si ponechali lhůtu. "Všechny podmínky pro uložení tohoto výjimečného trestu jsou u obou obžalovaných dány," řekla novinářům Faltusová.

Nejzávažnější zločin, kterého se Janákovi dopustili, se stal 31. července 2017, kdy zavraždili padesátiletého muže. Jeho tělo bylo nalezeno loni v srpnu na poli u Lázní Bělohrad. Vylákali ho na opuštěné místo, zastřelili ho a ukradli několik desítek tisíc korun. Čin se podle spisu stal v autě za jízdy poblíž místa, kde se později našlo tělo. Janák řídil a Janáková střílela.