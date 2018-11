Lékařské zprávy Protopopové jsou dle ústavu v pořádku. Dál pracuje i pro ministerstvo

Dita Protopopová, lékařka a lídryně hnutí ANO v Praze 8 do říjnových komunálních voleb | Foto: Hnutí ANO

Psychiatrička Dita Protopopová (ANO), která napsala zprávu o zdravotním stavu syna Andreje Babiše, dále zůstává ve všech svých odborných pozicích. Stojí za ní ministerstvo zdravotnictví i Národní ústav duševního zdraví v Klecanech, jejž vede psychiatr Cyril Höschl.

"Paní doktorka je stále gestorkou reformy psychiatrické péče. Za jejího působení reforma nabrala dobrý směr a jsou vidět reálné výsledky. Podařilo se například otevřít prvních pět Center duševního zdraví a vypsat výzvy na dalších šestnáct," odpověděla pro Aktuálně.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Na reformu psychiatrické péče jdou zhruba tři miliardy korun z evropských peněz. Cílem je, aby v Česku vzniklo méně lůžek a víc zařízení, do kterých by pacienti docházeli z domova.

Na ministerstvo zdravotnictví přišla Protopopová v prosinci loňského roku, tedy několik týdnů poté, co zde začal působit ministr Adam Vojtěch (za ANO). Tehdy ministerstvo hledalo náhradu za odcházející gestorku reformy. "Já byla oslovena, zda bych pozici nechtěla přijmout. (…) I když věřím, že by to vzhledem k mé práci na ministerstvu financí svádělo k teoriím ohledně dosazení ze strany pana Babiše, jde o zcela mylnou představu," řekla Seznamu.

Za Protopopovou se postavilo i vedení Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ), kde pracuje na "malý" úvazek. "V souvislosti se zmíněnou kauzou byly prověřeny všechny zprávy, které v daném období MUDr. Protopopová napsala. Shledali jsme, že v nich nedošlo k žádnému pochybení," píše v tiskové zprávě.

Podle NÚDZ nebyla Protopopová u žádného z pacientů, jimž se věnovala, ve střetu zájmů.

Vedení ústavu také tlumočí vzkaz Protopopové, podle které nikdy v životě žádnému pacientovi nevyhrožovala hospitalizací, natož aby mu nabízela nějaké alternativy, které by mohly vyznít jako nátlak.

Andrej Babiš mladší totiž v reportáži Seznam Zprávy uvedl, že právě Protopopová na něj vyvíjela nátlak: "Mně manželka Protopopova řekla, že mám na výběr. Buď tě zavřeme v Národním ústavu duševního zdraví, buď budeš tady, nebo půjdeš na 'prázdniny'. Tak já jsem neměl na výběr," prohlásil Babiš junior.

Protopopovová se narodila v roce 1980 v Bratislavě. Podle ČTK v letech 1998 až 2004 studovala všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kde i po studiích působila jako odborný asistent. Absolvovala stáže v USA, Belgii, Británii a Rakousku. Pracovala ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, v Psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě. Je členkou České lékařské komory a České neuropsychofarmakologické společnosti.

