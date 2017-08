Za korupci kolem armádního areálu na Břevnově padly podmínky. Soudkyně ale verdikt neodůvodnila

před 1 minutou

Vincentinum, nejstarší instituce pro osoby s mentálním postižením v českých zemích. Založeno v roce 1889 v Praze.Od padesátých let minulého století sídlí v budovách bývalého kláštera ve Štenberku | Foto: Ludvík Hradilek

Po třech letech průtahů vynesl Obvodní soud pro Prahu 1 verdikt nad trojicí prostředníků, která podle obžaloby vylákala dvacetimilionový úplatek za to, že ministerstvo obrany nebude vymáhat padesátimilionovou pokutu za nedodržené podmínky při nakládání s bývalým vojenským areálem v Praze na Břevnově. Trojice si odnesla podmíněné tresty od 8 měsíců do tří let. Soudkyně Helena Králová přitom verdikt vůbec neodůvodnila. Není ani jasné, komu měl údajný úplatek směřovat. Policie, která uvedených dvacet milionů na úplatek poskytla, totiž zbrkle zasáhla a nepočkala, kam doputují.

Praha - Třemi podmíněným tresty v rozmezí od osmi měsíců do tří let uzavřela soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Helena Králová neobvyklý případ údajné korupce kolem ministerstva obrany. Dva podnikatelé a lobbisté v oblasti armády Jaroslav Breník a Viktor Labský spolu s advokátkou Ludmilou Hudcovou podle soudu vylákali dvacetimilionový úplatek za to, že ovlivní ministerské úředníky, kteří pak nebudou vymáhat pokutu po nadačním fondu Vincentinum za údajně nedodrženou smlouvu a umožní na místě vystavět developerský projekt.

V případě je přitom řada neznámých. Není jasné, komu měl případný úplatek směřovat. Peníze na něj totiž poskytla policie, která ale poté, co si je skupina začala přeposílat mezi sebou, předčasně zasáhla a stáhla si je. A není ani jasné, zda trojice skutečně mohla udělení pokuty zabránit, nebo uvedenou sumu chtěli vylákat pro sebe a nic ve skutečnosti ovlivnit nemohli - podobně jak to nedávno konstatoval soud v případě lobbisty Marka Dalíka.

Breník s Hudcovou dostali tříletou podmínku se zkušební dobou 5 let, Labský pak osmiměsíční podmínku s odkladem na 18 měsíců.

Nebude nespokojenost

"Myslím, že nebude nespokojenost," komentoval to stručně advokát Hudcové Jan Liegert, když odpovídal na otázku, zda se jeho klientka proti verdiktu odvolá. Zbylí obžalovaní a ani státní zástupce se k možnosti odvolání nevyjádřili.

Liegert přitom původně odmítal - stejně jako advokáti dalších odsouzených - že by se jejich klienti dopustili jakéhokoliv trestné činnosti. Jen za provizi nabídli své služby.

"Jsme v běžné společnosti, kde se nedělá zadarmo. I my tady na soudu pobíráme za svou práci určitou odměnu," poukázala advokátka Labského Magdalena Kubátová.

Soudkyně přitom verdikt prakticky neodůvodnila. "Soud se opíral především o odposlechy i výpovědi svědků. Lze uzavřít, že se vytýkaného jednání dopustili," uvedla. A poté již jen odůvodnila výši trestů.

Nepodmíněný trest by byl přísný

U Breníka, v jehož případě byla shovívavější, než chtěl státní zástupce, Králová poukázala na to, že nepodmíněný trest by byl v daném případě velice přísný. "Od posledního odsouzení nespáchal další trestnou činnost, soud má za to, že se snažil vést řádný život. K jeho nápravě již bohatě stačí tento podmíněný trest," řekla.

U Hudcové pak připočetla trest za téměř dvoumilionovou zpronevěru, za níž si advokátka letos v lednu vyslechla pravomocnou dvouletou podmínku a zákaz činnosti advokáta. I tak podle Králové dostačuje podmíněný trest.

"Ponechali jsme podmínku, aby uhradila ve zkušební době škodu, za kterou byla již odsouzena, a navíc jsme přidali peněžitý trest," uvedla Králová. Hudcová tak musí během pětileté zkušební doby vrátit zpronevěřených 1,6 milionu korun a navrch zaplatit 200 tisíc korun, jinak půjde do vězení.

Uděláme hospic!

Podivný příběh má počátky v roce 2006, kdy se ministerstvo obrany dohodlo se společností Vincentinum, že zrekonstruuje zchátralý armádní areál nedaleko Břevnovského kláštera v Praze. Vincentinum objekt získalo zdarma pod podmínkou, že v něm bude 25 let provozovat charitativní činnost - zřídí hospic pro válečné veterány a zbuduje ubytovnu pro zdravotně postižené studenty vysokých škol. A že areál dál nepřevede, a pokud ano, tak pouze výměnou za dražší nemovitost. Pokud své závazky nesplní, tak bude muset ministerstvu zaplatit smluvní pokutu 48 milionů korun.

V roce 2013 ale ministerstvo po Vincentinu začalo pokutu vymáhat. Poukázalo na to, že areál dál nechává chátrat a navíc se jej pokusilo převést dál. V roce 2012 se totiž Vincentinum dohodlo s firmou Limes Romanus, že s ní areál smění za její pozemky u Berouna. V Břevnove by tak vyrostl bytový dům a uvedený hospic s ubytovnou by mohl vyrůst v Loděnici u Berouna.

Vzápětí se na představitele Limes Romanus Víta Krause obrátil prostředník, který nabídl zařídit zrušení pokuty a také prosazení developerského projektu. To vše za provizi, které během několika schůzek vystoupala z původního milionu na dvacet milionů korun.

Pak již nastala v úvodu popsaná situace: Kraus se obrátil na policii, která nasadila odposlechy a začala schůzky monitorovat. Posléze poskytla i uvedených 20 milionů na úplatek, které však zbrkle stáhla. Hudcová, která přijala peníze do advokátní úschovy, je totiž začala přeposílat na další účty a policie se bála, že o ně přijde.

Ministerstvo proti dobrým mravům

Mezitím se rozjel také spor o zaplacení uvedené pokuty - letos v lednu Městský soud v Praze žalobu ministerstva pravomocně zamítl. Podrobil ho ostré kritice s tím, že požadovat zaplacení uvedené pokuty bylo v rozporu s dobrými mravy, protože samo ministerstvo bylo na vině, že se projekt Vincentina neuskutečnil.

Právě ministerstvo v uskutečnění charitativního záměru bránilo. Areál totiž předalo v mnohem horším stavu, než bylo dohodnuto, a s více než ročním zpožděním od podpisu smlouvy. V té době se o areál prakticky nestaralo a ten chátral dál.