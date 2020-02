Za kauzu Peroutka Hrad utratil 500 tisíc. Celkem už stáli Zemanovi advokáti 9 milionů

Už pět let se prezident Miloš Zeman odmítá omluvit za urážlivé výroky o novináři Ferdinandu Peroutkovi. Podle zjištění Aktuálně.cz od té doby za soudní spor s jeho vnučkou Hrad utratil už 518 tisíc korun. Celkem od nástupu Zemana do funkce poslal Hrad stejné právnické kanceláři za náklady na spory týkající se prezidenta 8,8 milionu. Smlouvy za další čtyři miliony s ní uzavřel i stíhaný šéf Lán.

Z fascinace nacismem obvinil prezident Ferdinanda Peroutku před pěti lety. Ačkoli článek "Hitler je gentleman", z něhož podle svých slov vycházel, nikdo nikdy nedohledal a podle historiků neexistuje, vnučka význačného novináře Terezie Kaslová se omluvy dodnes nedomohla. Zato stále roste částka, kterou Hrad z veřejných peněz do soudní pře investoval.

Ze zjištění Aktuálně.cz také plyne, že další miliony zaplatila kancelář prezidenta stejné firmě - Advokátní kanceláři Nespala - za další právní tažení proti odpůrcům prezidenta.

Soudní spor kvůli prezidentovým výrokům na adresu Peroutky běží od dubna 2015. Naposledy v kauze zazněl rozsudek loni v říjnu, Kaslová se žalobou neuspěla. Soud rozhodl, že veřejný projev prezidenta nemůže být nesprávným úředním postupem. Rozsudek ale není pravomocný, případ míří do odvolacího řízení. Peroutkova vnučka verdikt nepřijala a dál usiluje o omluvu.

Odvolání coby vedlejší účastník pře podal i prezident. Nelíbilo se mu, že soud mu přiznal úhradu za advokátní služby jen ve výši 2250 korun. Chce 22 tisíc, které by měla zaplatit Kaslová. "Z pozice vedlejšího účastníka se jedná o takzvané školné, aby si každý rozmyslel, jestli si bude dělat z prezidenta trhací kalendář a bude ho žalovat i tam, kde zjevně žalován být nemůže," vysvětlil už dříve pro Aktuálně.cz Zemanův advokát Marek Nespala.

Jak zjistil deník Aktuálně.cz na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, prezidentskou kancelář vyšel spor násobně dráž. Od jeho počátku vynaložila za služby Advokátní kanceláře Nespala 518 tisíc korun. "259 hodin za sazbu 2000 korun za hodinu," popsal Aktuálně.cz objem odvedené práce pro hlavu státu vedoucí odboru legislativy a práva prezidentské kanceláře Václav Pelikán.

Účelné náklady? Položte si tu otázku jinak

Valnou část úkonů odvedli Nespala a jeho lidé mimo soudní síně. U soudu prvního stupně proběhla tři jednání, u odvolací instance jedno a kauzou se také v dovolacím řízení zabýval Nejvyšší soud. Nespalovo zastupování v první řadě spočívalo v návrhu důkazů a vypracování dílčích vyjádření pro soud, přípravě odvolání a dalších opravných prostředků vůči jednotlivým verdiktům soudu či podkladů pro rozhodnutí o vedlejší účasti prezidenta ve sporu.

Zda vynaložené náklady na kauzu Peroutka považuje Hrad za účelné, není jasné. Na dotazy Aktuálně.cz Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček ani vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář neodpověděli. "Položte si otázku jinak, proč ten soud běží pět let a co je jeho výsledkem? Obecně vzato samozřejmě že jsou to účelně vynaložené náklady, pokud si orgán veřejné správy najme externí právní službu," vysvětlil Aktuálně.cz sám advokát Nespala.

Za zveřejnění informací si Hrad účtuje tisíce Za informace o tom, kolik Kancelář prezidenta republiky za služby Advokátní kanceláři Nespala od roku 2013 zaplatila, chtěl Hrad od redakce peníze. Aktuálně.cz naúčtoval 2400 korun, které redakce uhradila. Při sazbě 300 korun za hodinu vyhledání informace dle úředníků trvalo 8 hodin. Vloni v květnu za podobné informace ale prezidentská kancelář chtěla na 18 tisíc, muselo by jim to tedy trvat 60 hodin.

Samotný autor zákona o svobodném přístupu k informacím Oldřich Kužílek takový postup Hradu považuje za účelovou obstrukci. "Něco takového je otázkou vteřin a několika kliků v účetním systému. Jestliže kancelář prezidenta není schopna toto vyhledat, je ostuda, jak to ve vrcholné organizaci státu vedou," uvedl už dříve.

Přestože má prezidentská kancelář vlastní právní odbor, Nespala zdůrazňuje, že pro kvalifikovaně vedené soudní spory je poptávka státu po externích advokátech logická. "Agenda podnikového právníka je zcela něco jiného než soudní spor," poznamenal. Právo pro orgány veřejné moci využívat externí právní služby pro soudní pře přiznává v jednom ze svých nálezů Ústavní soud.

Částka 518 tisíc korun nejsou veškeré výdaje, které stát kvůli Zemanovým výrokům na adresu Peroutky měl. Po zásahu Nejvyššího soudu z května 2018 nahradil prezidentskou kancelář coby žalovaného stát prostřednictvím ministerstva financí. Resort proto nesl náklady za přípravu na jednání soudu prvního stupně konaném v říjnu loňského roku, stejně tak se bude resort účastnit odvolacího řízení.

Nejdřív tři tisíce za hodinu, později dva tisíce

Aktuální právní zastupování prezidentské kanceláře týmem advokáta Nespaly vychází podle zjištění Aktuálně.cz z rámcové smlouvy uzavřené 19. února 2013. Zdaleka nejde jen o při s Peroutkovou vnučkou, Hrad se prakticky výhradně obrací s externí právní problematikou na Nespalovy lidi. Celkem jim za veškerý servis od nástupu Miloše Zemana do úřadu v březnu 2013 uhradil 8 824 507 korun.

"Šlo v některých případech o vícečetné věci, ve většině případů spojené s vícestupňovým, popřípadě opakovaným soudním řízením, a sice ochrana osobnosti, výtržnictví v jednočinném souběhu se spolupachatelstvím, rozhodnutí o nejmenování profesorem, rozhodnutí o neposkytnutí informace, neplatnost volby prezidenta republiky, pomluva, pracovněprávní spor," uvedl šéf odboru legislativy a práva Pelikán.

Prezidentskou kancelář či přímo hlavu státu zastupoval Nespala například v trestní kauze sejmutí prezidentské standarty skupinou Ztohoven, údajné pomluvy ze strany brněnského politika Svatopluka Bartíka nebo ve sporu s akademiky Jiřím Fajtem a Ivanem Ošťádalem kvůli tomu, že je Zeman navzdory zákonu nejmenoval profesory.

Nespalu Hrad angažoval i pro podání trestního oznámení na redaktora Aktuálně.cz a spoluautora tohoto textu za pomluvu, protože psal o tom, že stíhaný šéf lánské obory, kterého dosadil kancléř Vratislav Mynář, prodal obviněné firmě pod cenou dva a půl tisíce náklaďáků kamene vytěžených v letním prezidentském sídle. Policie trestní oznámení odložila, protože text článku byl podle vyšetřovatele pravdivý.

Kancelář pro výkon prezidentských pravomocí Kancelář prezidenta republiky vznikla na základě zákona platného od dubna 1993. Jejím hlavním smyslem je zajišťovat úkony spojené s výkonem prezidentské pravomoci, protokolární povinnosti a veřejnou činnost hlavy státu. Kancelář řídí její vedoucí, kterým je od nástupu Miloše Zemana na Hrad Vratislav Mynář. Pod prezidentskou kancelář spadá například Správa Pražského hradu nebo Lesní správa Lány.

Provoz prezidentské kanceláře z naprosté většiny pokrývá státní rozpočet, který schvaluje Poslanecká sněmovna. Schválený rozpočet kanceláře na rok 2019 byl 405,4 milionu korun, pro letošní rok je částka prakticky totožná.

Do listopadu 2014 vyplácel Hrad Nespalově kanceláři tři tisíce korun za hodinu, poté dva tisíce. "Pokud s boží pomocí naplňujeme předpoklady klienta…, máme i klientské vztahy přesahující 25 let. To je otázka důvěry, znalosti prostředí. Peníze jsou to poslední," vysvětlil Nespala pevný klientský svazek s prezidentským úřadem. Jak velkou položku ve výnosech jeho kanceláře tvoří příjmy z Hradu, neřekl. "I kdybych tu aritmetiku znal, tak bych na to neodpověděl. Nehodí se to."

Advokátní služby od Nespaly už za Klause

Rámcová smlouva s Nespalovou kanceláří má kořeny v období předcházejícím nástupu Zemana na Pražský hrad, v únoru 2013 ji podepisoval ještě někdejší kancléř Jiří Weigl z končící prezidentské éry Václava Klause. "Na okolnosti jejího uzavření už si nevzpomínám, je to dávno. Ale zdělili jsme ji, byla to tradice z dřívější doby," řekl Aktuálně.cz Weigl, který poslední roky působí jako ředitel Institutu Václava Klause.

Sám Nespala odhaduje, že poprvé spolupráci obě strany navázaly už před 17 lety. Tehdy byl partnerem v jeho kanceláři Aleš Pejchal, který měl k prezidentu Václavu Klausovi blízko. Byl členem jeho poradního sboru v právních otázkách ustaveného Klausem po jeho nástupu do funkce roku 2003. "Pro kancelář prezidenta jsem některé posudky zpracovával a v některých případech ho i zastupoval," uvedl dříve Pejchal.

Klaus Pejchala neúspěšně navrhoval na ústavního soudce, Senát ho však dvakrát odmítl. Nespalovu advokátní kancelář opustil Pejchal na sklonku roku 2012. Na shromáždění Rady Evropy (organizace pěti desítek evropských zemí, nemá nic společného s EU) uspěl při volbě soudcem Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Mandát mu oficiálně běží od listopadu 2012, trvat má devět let.

Čtyři miliony pro Nespalu od stíhaného šéfa Lán

Miliony korun vyplacené Nespalově advokátní kanceláři nejsou však zdaleka všechny peníze, které v Zemanově funkčním období na externí právníky Hrad vynaložil. Další až 4 miliony korun s daní Nespalovi vyplácí i příspěvková organizace spadající pod prezidentskou kancelář - Lesní správa Lány.

Její šéf a přímý podřízený kancléře Vratislava Mynáře Miloš Balák je přitom stíhaný za manipulace stamilionové zakázky v oficiálním letním sídle prezidenta. Mynář ho ale odvolat odmítá. Balák za peníze Hradu natáčí videa a pořádá tiskové konference na svou obhajobu.

Zároveň za poslední dva roky uzavřel Balák s Nespalou bez výběrového řízení dvě smlouvy na právní služby. Tu první na dva roky v roce 2018 za 1 815 000 korun s DPH. Druhou před třemi týdny na 2 178 000 korun. Oba kontrakty mají jedno společné - bez daně jejich maximální hodnota nepřesahuje dva miliony. Balák je tak podle zákona mohl s advokátní kanceláří uzavřít bez výběrového řízení.

Z Lán osm milionů na další advokáty

Nespala ale už v minulosti trval na tom, že jeho bodování v Lánech s prací na kauze Peroutka nesouvisí. "Kauzou Peroutka se zabýváme od okamžiku jejího vzniku. Mohu vás ubezpečit, že právní služba poskytovaná příspěvkové organizaci Lesní správa Lány, jejímž zřizovatelem je Kancelář prezidenta republiky, ani vzdáleně s kauzou Peroutka nesouvisí," řekl MF Dnes.

Předmětem smluv, které odsouhlasil policií obviněný Balák, je přitom mimo jiné i "zastupování klienta (…) před státními orgány, především soudy všech stupňů, správními orgány, státním zastupitelstvím apod." Na dotaz, zda nehrozí, že tak prezidentská kancelář částečně platí obhajobu i Balákovi, který ji dle policie připravil o miliony, kancléř Mynář neodpověděl.

Nespalova kancelář přitom není jediná, kterou v Lánech za poslední roky nasmlouvali. Ač má Hrad vlastní právní odbor, podřízená organizace jen od roku 2015 vydala za advokáty na 8 milionů. Putovaly i ke sponzorům Zemanovy kampaně či k právníkům, kteří Mynářovi dopomohli k levné vile od advokáta Víta Širokého, právního zástupce Romana Janouška.