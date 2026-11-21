Bezohledná agresivní jízda řidičů, nedovolené závody v silničním provozu i ujíždění před policistou by nově měly být při ohrožení života či zdraví trestným činem. Počítá s tím rozšířený návrh ministerstva spravedlnosti, který v pondělí projedná vláda. Novela trestního zákoníku zahrnuje také zvýšení postihů pro intoxikované řidiče, a to až na deset let vězení.
Ministerstvo spravedlnosti původně chtělo nový trestný čin pojmout jako „maření výkonu pravomoci úřední osoby v silničním provozu“, které by se vztahovalo pouze na ujíždění před policií a způsobení nehody, ublížení na zdraví nebo větší škody.
Po připomínkách ministerstev vnitra a dopravy, Nejvyššího soudu a Nejvyššího státního zastupitelství ale záměr podstatně rozšířilo. Nový trestný čin „ohrožení v silničním provozu“ tak má zahrnovat tři různé okruhy závadového počínání na silnicích.
První se týká zvlášť bezohledných řidičů, kteří vytlačují nebo vybržďují jiná auta. Druhý zahrnuje ujíždění před příslušníkem bezpečnostního sboru, ozbrojených sil anebo jinou úřední osobou, jež dala řidiči pokyn k zastavení nebo ho pronásleduje za protiprávní jednání. Třetí pak dopadá na účastníky a organizátory nepovolených sportovních akcí, které na silnicích ohrožují bezpečnost provozu.
Za všechny tyto skutky bude v základní sazbě hrozit při ohrožení života nebo zdraví někoho jiného až roční vězení, zákaz řízení nebo propadnutí auta.
Sazba se zvyšuje na šest měsíců až tři roky, jestliže pachatel reálně způsobí dopravní nehodu nebo ublížení na zdraví, případně pokud čin spáchá při řízení hromadného dopravního prostředku.
Ministerstvo v té souvislosti upozornilo, že policie za poslední dekádu eviduje v souvislosti s agresivní jízdou zhruba 28 tisíc dopravních nehod. Zemřelo při nich 260 lidí, dalších 877 utrpělo těžké a 7870 lehké zranění.
Ilegální závody i intoxikovaní řidiči
Počet nelegálních automobilových závodů pak v Česku prudce stoupá. V letech 2022 a 2023 jich policie řešila sedm, o rok později 64 a předloni už 251. Těchto akcí se průměrně účastní 200 aut, přičemž riziková je podle odhadů policistů čtvrtina z nich.
Intoxikovaným řidičům lze za ohrožení pod vlivem návykové látky aktuálně uložit maximálně tříleté vězení. Novela přidává přísnější sazby, které souvisí s poškozením zdraví.
Jestliže intoxikovaný pachatel ublíží na zdraví nejméně dvěma lidem, má mu hrozit rok až pět let za mřížemi. U způsobení těžké újmy na zdraví vzrůstá sazba na dva až šest let, u těžké újmy nejméně dvou lidí nebo smrti má hrozit tři až deset let odnětí svobody.
Další novinka míří na řidiče, kteří se dopouštějí protiprávního jednání v cizích vozech. Podle ministerstva totiž zneužívají toho, že auto jim lze zpravidla zabrat jen tehdy, pokud jsou jeho majiteli.
Novela tak zavádí možnost, aby soud za určitých podmínek zabral i auto použité k úmyslnému trestnému činu, které pachateli nenáleží.
Návrh dále počítá se zpřísněním postihu organizovaného nakládání s drogami, přičemž cílem je omezit dostupnost drog. Spodní hranice sazby se má členům drogových gangů zvýšit ze dvou na tři roky.
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