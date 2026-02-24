Za falešnou ochranu chtěli peníze, dvojice z Hradce čelí obvinění z vydírání

Dva muži ve věku 21 a 30 let v Hradci Králové požadovali po 20letém mladíkovi takzvané výpalné. Chtěli po něm peníze za údajnou ochranu a hrozili mu napadením. Policie oba muže obvinila ze zločinu vydírání spáchaného ve spolupachatelství. V případě prokázání viny jim hrozí až osm let vězení, uvedla v úterý policejní mluvčí Martina Jandová.
Případ se stal loni v listopadu. Podle informací ČTK všichni tři byli Ukrajinci. Policie to ale nepotvrdila. „Obvinění měli kontaktovat dvacetiletého cizince, který na internetu zveřejnil inzerát s nabídkou práce ve stavebnictví. Na základě opakovaných telefonických a elektronických zpráv byl mladý muž vylákán na schůzku na parkoviště u jedné z čerpacích stanic v Hradci Králové,“ uvedla na webu Jandová.
Obvinění muži tam na něj údajně vyvíjeli tlak s tím, že o něm mají informace týkající se jeho práce v Česku, a požadovali po něm zaplacení vysoké částky za údajnou ochranu. „Nejprve po něm požadovali částku 100 tisíc korun za takzvanou střechu, kterou měl zaplatit zpětně za údajný předchozí rok práce. Následně po něm žádali okamžitou úhradu 40 tisíc korun. Během nátlaku jeden z mužů poškozeného ohrožoval nožem bajonetového typu. Vyhrožovali mu fyzickou újmou v případě, že jejich požadavky nesplní,“ uvedla Jandová.
Muž se zalekl a z nedalekého bankomatu vybral 10 tisíc korun, které obviněným předal. „Muži po něm dále požadovali i pravidelné měsíční platby a pod hrozbou násilí ho nutili k dalšímu finančnímu závazku,“ uvedla Jandová. Případ oznámil policii přímo poškozený.
Důvěra v české hospodářství v únoru posílila, domácnosti se víc bojí o své finance
Důvěra v českou ekonomiku se letos v únoru meziměsíčně zvýšila o 0,9 bodu na hodnotu 101,1. Oznámil to v úterý Český statistický úřad (ČSÚ). Za růstem bylo navýšení důvěry mezi podnikateli. U spotřebitelů naopak klesla a aktuálně je nejnižší za poslední čtyři měsíce. Ve srovnání s loňským únorem souhrnná důvěra stoupla o 3,3 bodu. Vyšší je meziročně u podnikatelů i spotřebitelů
ŽIVĚKonec dohadů. Prezident Pavel nebude vládě vetovat rozpočet se schodkem 310 miliard
Prezident Pavel nebude vetovat návrh letošního rozpočtu se schodkem 310 mld. Kč, i když podle odborníků porušuje zákon. Řekl to v rozhovoru pro Deník.
FedEx podal žalobu požadující kompenzace za Trumpova cla, která zrušil soud
Americký přepravce zásilek FedEx podal v pondělí žalobu požadující kompenzace za cla zavedená americkým prezidentem Donaldem Trumpem, která minulý týden zrušil nejvyšší soud USA. Podle agentury Reuters jde zatím o jeden z nejvýznamnějších pokusů o získání náhrady za tato cla a předpokládá se, že bude následovat vlna dalších žalob.
ŽIVĚUkrajina si připomíná čtyři roky války, Zelenskyj tvrdí, že Putinův plán ztroskotal
Ruský prezident Vladimir Putin za čtyři roky války nedosáhl svých cílů, Ukrajina ubránila svou nezávislost. Na úvod úterního čtvrtého výročí vpádu ruských vojsk do své země to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píší tiskové agentury. Kyjev udělá vše pro zajištění trvalého míru, dodal ukrajinský vůdce v televizním projevu.
Svědectví ukazují krutou pravdu: O ruské invazi věděl Západ i Zelenskyj s předstihem
Americké a britské tajné služby věděly o ruské invazi měsíce dopředu. Měly k dispozici detailní plány i zachycenou komunikaci, přesto jim svět nechtěl věřit. Deník The Guardian přináší svědectví o tom, jak se rodila největší zpravodajská operace moderní doby a proč ukrajinský prezident Zelenskyj varování až do poslední chvíle odmítal jako pouhé strašení.